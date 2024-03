Le 11 africain de la semaine (du 12 au 19 mars)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est le néo-international marocain du Real Madrid, Brahim Diaz, qui s'est particulièrement illustré, avec un but face à Osasuna (2-4), à l'occasion de la 29e journée de Liga.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Brahim Diaz (Maroc - Real Madrid)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Mory Diaw (Sénégal - Clermont)

Latéral droit : Youcef Atal (Algérie - Adana Demirspor)

Défenseur central : Souleyman Doumbia (Côte d'Ivoire - Standard de Liège)

Défenseur central : Calvin Bassey (Nigeria - Fulham)

Latéral gauche : Darlin Yongwa (Cameroun - Lorient)

Milieu offensif droit : Amad Diallo (Côte d'Ivoire - Manchester United)

Milieu offensif : Mohammed Kudus (Ghana - West Ham)

Milieu défensif : Mohamed Belhadj Mahmoud (Tunisie - Lugano)

Milieu offensif gauche : Brahim Diaz (Maroc - Real Madrid)

Attaquant : Terem Moffi (Nigeria - Nice)

Attaquant : Antoine Semenyo (Ghana - Bournemouth)

Brahim Diaz a surtout fait parler ces derniers jours pour son choix de porter désormais les couleurs du Maroc. Très commentée sur les deux rives de la Méditerranée, cette décision n'a visiblement pas perturbé le milieu offensif, qui a marqué et livré une très bonne prestation sur la pelouse d'Osasuna (2-4). Sa polyvalence permet au joueur de 24 ans d'apporter bien des solutions à Carlo Ancelotti, son entraîneur.« C’est un joueur offensif, mais il peut jouer à tous les postes. Lors de ce match, il a évolué dans l’axe gauche et il a très bien combiné avec Vinicius Junior. La force de cet attaquant est sa grande mobilité. C’est difficile pour l’équipe adverse de s’adapter, car notre attaque change beaucoup lorsque Rodrygo joue à droite. Cela nous offre beaucoup d’options », a salué le technicien italien après la rencontre.Auteur de quatre arrêts, impérial sur les ballons aériens, Mory Diaw a su intervenir pour soulager son équipe face au Havre (2-1), dans un match capital dans l'optique de la lutte pour le maintien. Si les Auvergnats peuvent encore y croire, c'est en partie grâce à la sûreté dégagée par leur international sénégalais entre les poteaux.Exfiltré cet hiver par l'OGC Nice, Youcef Atal reprend des couleurs en Süper Lig turque sous les couleurs de l'Adana Demirspor. Samedi, à l'occasion de la large victoire de son équipe sur Sivasspor (4-1), l'ancien de la JS Kabylie a régalé ses supporters avec un but splendide, d'une frappe croisée à l'issue d'un slalom géant avec quatre adversaires mis dans le vent. Expulsé sévèrement par la suite, l'international algérien a fait sensation.Arrivé au Standard de Liège en janvier dernier, Souleyman Doumbia apporte puissance et personnalité à une défense qui en manquait. Face à Eupen (4-0), l'ancien Angevin a su faire parler ses qualités pour éteindre les quelques situations inquiétantes. Apparu à huit reprises avec les Eléphants, sa dernière sélection remonte au mois de mars 2023.Calvin Bassey enchaîne les prestations de haut niveau depuis son retour de la CAN en Côte d'Ivoire. Face à Tottenham, le vice-champion d'Afrique a une nouvelle fois fait montre d'une autorité sans faille, doublée d'une vélocité peu commune pour un défenseur central. L'habituellement redoutable Heung-min Son n'a eu que des miettes à se mettre sous la dent.Tout n'a certes pas été parfait pour Darlin Yongwa, dimanche à Monaco (2-2), mais le jeune latéral issu de l'Académie des Brasseries du Cameroun a fait montre de générosité dans son couloir gauche, multipliant les appels et les centres. Son retour dans les pieds de Maghness Akliouche sauva les Merlus d'un but qui paraissait acquis. Pas mal pour une première titularisation depuis début décembre.Sorti du banc alors que le chronomètre affichait la 85e minute de jeu, Amad Diallo a pris part à la fin de match et à la prolongation folles entre MU et Liverpool (4-3 a.p.) et a endossé le costume du héros en signant d'une frappe au ras du poteau sur un contre éclair le quatrième et dernier but des Red Devils, dimanche en FA Cup. Perturbé en début de saison par une blessure au genou, l'international ivoirien révélé à l'Atalanta Bergame est en passe de devenir la coqueluche d'Old Trafford.Auteur d'un doublé, Mohammed Kudus a été l'un des grands artisans de la qualification de West Ham pour les quarts de finale de la Ligue Europa, aux dépens de Fribourg (5-0). Le premier d'entre eux, inscrit au terme d'une chevauchée solitaire de 80 mètres, fait partie des chefs d'œuvre de la saison. Mohamed Belhadj Mahmoud a ouvert le score face à Yverdon (2-0), d'une frappe des 20 mètres à ras de terre. Le cinquième but de la saison pour "Hadj Mahmoud", qui a été désigné joueur du mois de février en Suisse. Natif de Sousse et ancien de l'Etoile du Sahel, ce joueur polyvalent avait été convoqué pour la CAN en Côte d'Ivoire mais n'y avait pas joué la moindre minute. Sa polyvalence permet au joueur de 24 ans d'apporter bien des solutions à Carlo Ancelotti, son entraîneur.Sanctionné pour un retard mercredi face au PSG en Coupe de France, Terem Moffi avait à coeur de faire oublier cet accroc, samedi à Lens (1-3). Buteur plein de sang froid dès sa première occasion à l'issue d'un contre rondement mené, celui qui n'a joué qu'une poignée de minutes lors de la CAN en Côte d'Ivoire n'a pas davantage tremblé quand il s'est agi de transformer un penalty. Clinique comme rarement.Antoine Semenyo tient la grande forme et porte l'attaque des Cherries. Mercredi, lors de la réception de Luton Town (4-2), le Londonien de naissance a réussi un spectaculaire doublé. Ses sixième et septième réalisations de la saison ont valu au Black Star les louanges de son entraîneur, Andoni Iraola, ravi de pouvoir compter dans son effectif une telle menace pour les adversaires de son équipe.