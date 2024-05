Le 11 africain de la semaine (du 14 au 21 mai)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant international guinéen du VfB Stuttgart, Serhou Guirassy, qui s'est particulièrement illustré, avec un doublé qui renforce sa position de deuxième meilleur buteur de Bundesliga.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Serhou Guirassy (Guinée - Stuttgart)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Alaa Bellaarouch (Maroc - Strasbourg)

Latéral droit : Krépin Diatta (Sénégal - Monaco)

Défenseur central : Saul Coco (Guinée équatoriale - Las Palmas)

Défenseur central : Evan Ndicka (Côte d'Ivoire - AS Rome)

Latéral gauche : Bruno Langa (Mozambique - Almeria)

Milieu offensif droit : Badredine Bouanani (Algérie - Lorient)

Milieu défensif : Mohamed Camara (Mali - Monaco)

Milieu défensif : Abdou Harroui (Maroc - Frosinone)

Milieu offensif gauche : Carlos Mané (Guinée-Bissau - Kayserispor)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - Stuttgart)

Attaquant de pointe : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Serhou Guirassy a terminé la saison en beauté, en inscrivant, de la tête puis du pied gauche, les deux premiers buts de son équipe, samedi en l'espace de huit petites minutes face au Borussia Mönchengladbach (4-0). Autant de réalisations déterminantes dans le titre de vice-champion d'Allemagne décroché par le VfB Stuttgart, qui termine derrière le Bayer Leverkusen, mais devant le Bayern Munich.Transféré définitivement l'été dernier, l'ancien Amiénois et Rennais aura trouvé le chemin des filets à 28 reprises en... 28 apparitions en championnat. Mieux encore, sur ses 28 réalisations, l'international guinéen a ouvert le score à 12 reprises, établissant ainsi un nouveau record sur une saison de Bundesliga. Auteur en outre de deux buts en autant de matchs de Coupe d'Allemagne, Serhou Guirassy ne manquera pas de courtisans sur le marché cet été.Déjà maintenu, Strasbourg a cédé à Lyon (2-1) dans les ultimes secondes de la dernière journée de Ligue 1. Mais malgré la défaite et les deux buts encaissés, Alaa Bellaarouch a réussi une excellente prestation entre ses poteaux. Auteur en particulier d'un remarquable double arrêt face à Benrahma puis Tagliafico, l'international olympique marocain formé à l'Académie Mohammed VI s'impose comme une solution d'avenir pour l'équipe alsacienne.Passeur décisif pour Wissam Ben Yedder sur l'ouverture du score de son équipe, Krépin Diatta s'est montré vaillant dans son couloir face à Nantes (4-0). Intraitable défensivement, l'ancien champion d'Afrique a mis beaucoup d'impact dans toutes ses interventions.Saul Coco a fait bonne garde à l'occasion du déplacement de son équipe à Cadix (0-0), pour le compte de l'avant-dernière journée de Liga. Joueur solide et fiable, le natif de Lanzarote fait parler son gabarit (1m87) et son sens du placement pour remporter la majorité de ses duels. Il fut l'un des artisans du parcours du Nzalang Nacional jusqu'en huitièmes de finale de la dernière CAN.Revenu à la compétition après un malaise, le 15 avril lors d'un match contre l'Udinese, Evan Ndicka a fait bonne garde face au Genoa (1-0). Après être monté en puissance au cours de la première période, le champion d'Afrique a gagné tous ses duels après la pause. Egalement courtisé par le Cameroun, cet ancien international Espoirs français a choisi la Côte d'Ivoire et participé à sa première CAN à domicile cette année.Si Almeria était déjà relégué, Bruno Langa, d'un but superbe, aura permis à son équipe de garder la tête haute, face à Majorque (2-2) lors de l'avant-dernière journée de Liga. Issu de la Moçambola, le championnat du Mozambique, ce natif de Maputo a gravi les échelons au Portugal avant de rejoindre la Liga cet hiver. Il a disputé sa première CAN avec les Mambas en janvier dernier en Côte d'Ivoire.Après deux rencontres sur le banc, Badredine Bouanani retrouvait une place de titulaire pour le match de la dernière chance face à Clermont. Le jeune international algérien a pris ses responsabilités afin de mener l'attaque lorientaise. S'il lui est arrivé de trop garder le ballon, le Fennec s'est montré décisif en marquant le troisième but des Merlus, finalement relégués en Ligue 2 malgré leur feu d'artifice offensif (5-0).Tandis que l'AS Monaco terminait sa saison sur une bonne note face à Nantes (4-0), Mohamed Camara profitait de ce festival offensif pour inscrire, sur penalty, son premier but en 57 rencontres sous les couleurs princières avant de se muer en passeur décisif. Mais l'international malien s'est aussi fait remarquer en masquant le logo dédié à la lutte contre l'homophobie, s'attirant ainsi les foudres de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera.Abdou Harroui a été dans tous les bons coups pour Frosinone sur le terrain de Monza (0-1). Non content d'être passeur décisif sur l'ouverture du score rapide de Walid Cheddira, l'ancien joueur du Sparta Rotterdam a multiplié les actions inspirées dans l'entrejeu. Même s'il manquera ensuite fin de première période un face à face, sa prestation fut pour beaucoup dans le succès qui rapproche son équipe du maintien.Dans un match capital en vue du maintien, Carlos Mané a marqué les deux buts de son équipe face à Sivasspor (2-2), portant son total de la saison à cinq réalisations au meilleur des moments. Lui qui a réussi 21 buts et 10 passes décisives en 33 matchs toutes compétitions confondues cette saison n'a pas volé cette distinction.