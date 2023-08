Le 11 africain de la semaine (du 15 au 22 août)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est le milieu camerounais de Brentford Bryan Mbeumo qui s'est particulièrement illustré avec 3 buts lors des deux premières journées de Premier League.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Yehvann Diouf (Sénégal - Reims)

Latéral droit : Serge Aurier (Côte d'Ivoire - Nottingham Forest)

Défenseur central droit : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central gauche : Omar Colley (Gambie - Besiktas)

Latéral gauche : Issiaga Sylla (Guinée - Montpellier)

Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Milieu défensif : Pape Matar Sarr (Sénégal - Tottenham)

Milieu défensif : Aïssa Laïdouni (Tunisie - Union Berlin)

Milieu offensif gauche : Cheikh Sabaly (Sénégal - Metz)

Attaquant de pointe : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Bryan Mbeumo se rappellera sans doute longtemps de ce début de saison 2023-2024 en Premier League. Avec trois réalisations en deux matchs avec Brentford, l'international camerounais pointe en tête du classement des buteurs, avec Jesse Marsh (Brighton) pour seul rival. Face à Fulham, dans le derby de l'Ouest de Londres, le Lion, auteur d'un doublé avec un penalty (66e) et un but de renard des surfaces (90e+2), était plus indomptable que jamais et a bien aidé les Bees à piquer et surclasser les Cottagers.On ne saurait rendre hommage à Bryan Mbeumo sans lui associer son partenaire offensif congolais Yoane Wissa. C'est d'ailleurs ce dernier qui avait mis son équipe sur le chemin de la victoire en ouvrant le score juste avant la pause (44e). Auteur d'un but chacun lors de la première journée face à Tottenham (2-2), les deux internationaux africains venus de Ligue 1 (Mbeumo de Troyes, Wissa de Lorient) totalisent déjà cinq réalisations à eux deux en seulement deux journées de Premier League !Yehvann Diouf a gardé sa cage inviolée toute la rencontre face à Clermont (2-0), à l'occasion de la deuxième journée de Ligue 1. Peu après la demi-heure de jeu, le Franco-Sénégalais sauve son camp en repoussant sur sa ligne et sur le poteau une déviation clermontoise dans ses six mètres. Ex-international U20 français, ce natif de Montreuil reste un postulant crédible aux Lions de la Teranga.Si Nottingham Forest a lancé sa saison à domicile face à Sheffield, c'est en grande partie grâce à Serge Aurier. Le latéral droit a réussi un doublé de passes décisives, sur les réalisations de Taiwo Awoniyi (3e) et de Chris Wood (89e). Auteur d'un match solide et complet, le capitaine des Éléphants contribue ainsi à ces trois points importants avant le déplacement périlleux à Old Trafford le week-end prochain.On n'a pas deux fois l'occasion de faire une première bonne impression, et Wilfried Singo a pleinement saisi celle qui lui était offerte, dimanche. Arrivé dans la semaine du Torino, l'habituel joueur de couloir a rayonné à droite d'une défense à trois axiaux lors de la réception victorieuse de Strasbourg (3-0). Vainqueur de la quasi-totalité de ses duels, l'international ivoirien s'est montré absolument intraitable.Omar Colley a inscrit de la tête le but qui faillit donner la victoire à Besiktas face au promu Pendikspor (1-1). Arrivé en février dernier en provenance de la Sampdoria, le natif de Banjul ne sort plus guère du onze de départ que sur blessure ou sur suspension. Pour sa première CAN en 2022 au Cameroun, l'ancien de Genk n'avait pas raté la moindre minute des cinq matchs disputés par les Scorpions, quart-finalistes surprises de l'épreuve.On a beaucoup vu Issiaga Sylla, samedi sur la pelouse du Parc OL. Face à des Lyonnais dépassés, l'international guinéen s'est multiplié dans son couloir gauche, offrant nombre de solutions offensives tout en neutralisant le très prometteur Bradley Barcola. Inamovible à son poste, ce natif de Conakry totalise près de 75 sélections sous les couleurs du Syli national.Bryan Mbeumo se rappellera sans doute longtemps de ce début de saison 2023-2024 en Premier League. Avec trois réalisations en deux matchs avec Brentford, l'international camerounais pointe en tête du classement des buteurs, avec Jesse Marsh (Brighton) pour seul rival. Face à Fulham, dans le derby de l'Ouest de Londres, le Lion, auteur d'un doublé avec un penalty (66e) et un but de renard des surfaces (90e+2), était plus indomptable que jamais et a bien aidé les Bees à piquer et surclasser les Cottagers.Pape Matar Sarr a inscrit contre Manchester United (2-0) son premier but en Premier League. D'une demi-volée du gauche, l’ex-joueur du FC Metz a ouvert son compteur suite à un centre à ras de terre. Remplacé à l'aube du dernier quart d'heure, l'ancien de l'Académie Génération Foot a déjà été plus impactant que la saison dernière, durant laquelle il avait joué quatorze matchs, dont cinq titularisations, sans faire trembler les filets. Encourageant.Après une arrivée remarquée l'hiver dernier, Aïssa Laïdouni est reparti du bon pied en Bundesliga face à Mayence (4-1). Passeur décisif sur le deuxième but de son équipe suite à un bon démarrage dans le dos de la défense adverse, l'international tunisien a livré une prestation aboutie, riche en courses et en replacements défensifs. Sorti sous les applaudissements du public de l’Alte Försterei, celui que certaines rumeurs envoyaient récemment en Arabie Saoudite s'apprête à disputer la Ligue des Champions avec l'Union Berlin.Promu cette saison en Ligue 1 avec le FC Metz, Cheikh Sabaly a eu le bonheur de marquer dès la première rencontre à domicile, face à l'Olympique de Marseille (2-2). Après une première période un peu timide, l'ailier de poche s'est montré plus conquérant après la pause, à l'image de sa frappe contrée victorieuse. « C’est quelque chose de fantastique pour moi. Ça va rester dans mes souvenirs », a-t-il déclaré au micro de Free Ligue 1.Cueilli à froid dès l'entame par le promu Frosinone, le Napoli s'en est remis à ses hommes forts pour renverser la vapeur lors de cette première journée de Serie A. Après l'égalisation de Politano, les champions d'Italie ont pu compter sur Victor Osimhen. Le Super Eagle a fait honneur à son titre de "capocannoniere", en donnant l'avantage aux siens d'une reprise fulgurante à l'entrée de la surface (42e) avant de porter l'estocade sur un contre irrésistible (72e). Voilà déjà le natif de Lagos à la première place du classement des buteurs.Transféré définitivement à Stuttgart, resté cet été malgré les sollicitations, Serhou Guirassy était à l'heure pour la reprise de la Bundesliga, le week-end dernier. L'international guinéen a ouvert le score face à Bochum, ouvrant la voie à une facile victoire qui le vit aussi clôturer la marque (5-0). Une éclatante "manita" qui a également vu le Congolais Silas Katompa Mvumpa régaler avec un doublé.