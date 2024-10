Le 11 africain de la semaine du 15 au 22 octobre

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est Hamed Junior Traoré, le milieu offensif ivoirien d'Auxerre, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Hamed Junior Traoré (Côte d'Ivoire - Auxerre)

Prêté cet été par Bournemouth, Hamed Junior Traoré s'affirme comme l'une des bonnes pioches du mercato de Ligue 1. Titularisé sur le flanc gauche, l'international ivoirien s'est montré intenable. C'est lui qui inscrit le but du break face à Reims (2-1) sur un service en profondeur après avoir pris de vitesse son vis-à-vis et devancé la sortie de Yehvann Diouf. Du travail d'orfèvre.



Après une longue période de disette, l’ancien de Sassuolo revit en Bourgogne. « J’ai la confiance de tout le monde ici et j’en avais besoin, a déclaré Hamed Junior Traoré. Je tente de m’améliorer semaine après semaine car je peux faire encore plus. » Voilà qui promet pour la suite de la saison de l’AJ Auxerre, sous les couleurs de laquelle le joueur de 24 ans reste sur trois buts lors des quatre derniers matchs.



Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)



Gardien de but : Yahia Fofana (Côte d'Ivoire - Angers)

Yahia Fofana a livré une prestation solide à Toulouse (1-1). Rassurant sur sa ligne comme dans les airs, le champion d'Afrique ne peut pas grand chose sur le but des Violets, inscrit d'une déviation, et fait l'arrêt qui préserve le point du nul sur une tête de Cresswell (85e). Ancien international Espoirs français, le natif de Paris a opté pour les Éléphants en 2023.



Latéral droit : Zakaria El Ouahdi (Maroc - Genk)

Zakaria El Ouahdi a inscrit dimanche son premier but sous les couleurs de Genk. Un but décisif pour le jeune international marocain, puisque sa frappe imparable scelle la victoire de son équipe sur Saint-Trond (3-2). Sélectionné pour les Jeux de Paris 2024, le joueur de couloir a joué l'intégralité des six rencontres disputées durant le tournoi olympique par les Lions de l'Atlas, montés sur la troisième marche du podium.



Défenseur central : Clinton Mata (Angola - Lyon)

De retour dans le onze de départ, Clinton Mata s'est comporté en patron lors du déplacement victorieux au Havre (4-0). Intraitable, l'ancien du FC Bruges n'a pas eu besoin de forcer son talent pour réduire à néant les quelques velléités offensives normandes. À 31 ans, il a fait en juin dernier son retour en équipe nationale angolaise après une éclipse de huit années.



Défenseur central : Sinaly Diomandé (Côte d'Ivoire - Auxerre)

Sinaly Diomandé a montré la voie à ses coéquipiers face à Reims (2-1) en ouvrant le score au quart d'heure de jeu d'une reprise précise sur un coup franc. Le transfuge de l'Olympique Lyonnais a par la suite fait bonne garde dans l'ensemble. Passé par le Guidars FC au Mali, ce natif de Yopougon compte une douzaine de sélections en équipe nationale ivoirienne.



Latéral gauche : Ramy Bensebaini (Algérie - Borussia Dortmund)

Ramy Bensebaini revit cette saison sous les ordres de Nuri Sahin. Solide défensivement, le Fennec s'est également illustré en ouvrant le score d'une tête puissante face à Sankt-Pauli (2-1). Ce premier but avec le BVB permet à l'ancien du Paradou AC de porter son total à 20 buts en Bundesliga et de revenir ainsi à cinq longueurs d'Ishak Belfodil, joueur algérien le plus prolifique de l'histoire du championnat allemand.



Milieu offensif droit : Samuel Chukwueze (Nigeria - AC Milan)

Paulo Fonseca avait décidé de redonner sa chance à Samuel Chukwueze en le titularisant pour la réception de l'Udinese. L'entraîneur portugais de l'AC Milan peut se féliciter, puisque l'ailier nigérian a inscrit à la fin du premier quart d'heure le seul et unique but de la partie. Le premier en sept mois pour l'international nigérian, que les Rossoneri avaient acquis pour 28 millions d'euros à l'été 2023.



Milieu central : Yves Bissouma (Mali - Tottenham)

Suspendu en début de saison pour inhalation de protoxyde d'azote, Yves Bissouma a depuis remis les gaz sur le terrain. Samedi face à West Ham (4-1), l'ancien Lillois est monté en puissance après la pause, inscrivant le deuxième but des Spurs (53e), sa deuxième réalisation en cinq matchs de Premier League. Ce natif d'Issia en Côte d'Ivoire a été nommé capitaine des Aigles du Mali le mois dernier.



Milieu central : Selim Amallah (Maroc - Valladolid)

Selim Amallah a livré une prestation de grande qualité lors du déplacement victorieux de son équipe à Alaves (3-2). Inspiré dans ses orientations, l'international marocain transforme le penalty qui permet aux siens de prendre l'avantage, inscrivant ainsi son deuxième but de la saison. Sélectionné à 37 reprises avec les Lions de l'Atlas depuis 2019, l'ancien du Standard de Liège a notamment participé à l'aventure du Mondial 2022 au Qatar.



Milieu offensif gauche : Hamed Junior Traoré (Côte d'Ivoire - Auxerre)

Prêté cet été par Bournemouth, Hamed Junior Traoré s'affirme comme l'une des bonnes pioches du mercato de Ligue 1. Titularisé sur le flanc gauche, l'international ivoirien s'est montré intenable. C'est lui qui inscrit le but du break face à Reims (2-1) sur un service en profondeur après avoir pris de vitesse son vis-à-vis et devancé la sortie de Yehvann Diouf. Du travail d'orfèvre.



Attaquant de pointe : Inaki Williams (Ghana - Atletic Bilbao)

À l'Athletic Bilbao, les buts sont souvent une affaire de famille. La famille Williams. Le club basque a brillamment surclassé l'Espanyol Barcelone (4-1) avec un doublé pour Iñaki l'international ghanéen et une passe décisive pour Nico l'international espagnol, révélation du dernier Euro. Le Black Star porte ainsi son total de la saison à quatre buts, qui s'ajoutent aux 83 réalisations inscrites depuis ses débuts en Liga.



Attaquant de pointe : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Victor Boniface est passé de zéro à héros quand, après avoir manqué un penalty, l'international nigérian a marqué, d’une tête au second poteau, le but de la victoire contre l’Eintracht Francfort (2-1), permettant à son équipe de rester à trois points du duo de leaders composé du Bayern Munich et du RB Leipzig. Commencée par un traquenard aéroportuaire en Libye, la semaine mouvementée du Super Eagle aurait pu se terminer tragiquement s'il ne s'était sorti sans dommage d'un accident de la route. « Dieu est grand », a réagi le buteur. On le comprend.