Le 11 africain de la semaine (du 16 au 23 avril)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant camerounais de l’Olympique de Marseille Faris Moumbagna qui s'est particulièrement distingué, avec des buts décisifs pour son équipe en Ligue Europa puis en championnat.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Faris Moumbagna (Cameroun - Marseille)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Alexandre Oukidja (Algérie - Metz)

Latéral droit : Guela Doué (Côte d'Ivoire - Rennes)

Défenseur central : Modibo Sagnan (Mali - Montpellier)

Défenseur central : Abdoulaye Diaby (Mali - Saint-Gall)

Latéral gauche : Krépin Diatta (Sénégal - Monaco)

Milieu offensif droit : Ilias Akhomach (Maroc - Villarreal)

Milieu défensif : Idrissa Gueye (Sénégal - Everton)

Milieu offensif axial : Farès Chaïbi (Algérie - Eintracht Francfort)

Milieu offensif gauche : Yoane Wissa (RD Congo - Brentford)

Attaquant de pointe : Faris Moumbagna (Cameroun - Marseille)

Attaquant de pointe : El Bilal Touré (Mali - Atalanta Bergame)

Quelle semaine pour Faris Moumbagna avec l'Olympique de Marseille ! D'un coup de tête victorieux avec la complicité involontaire du gardien adverse, l'attaquant camerounais a marqué jeudi face au Benfica (1-0) le but de l'espoir, finalement transformé en qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa. Arrivé de Norvège cet hiver, le « supersub » se distingue de nouveau dimanche à Toulouse (2-2) en égalisant au bout du temps additionnel d'un retourné acrobatique.Après cette séquence fructueuse et ce but spectaculaire à Toulouse, le natif de Yaoundé s'est attiré les félicitations de son entraîneur. « Un ciseau comme ça, il m’a rappelé Jean-Pierre Papin, a lancé Jean-Louis Gasset en conférence de presse. C’est bien pour lui et pour sa progression, car c’est un joueur en devenir, il n’est pas encore fini au niveau technique. Il doit encore travailler dos au but, sur la maîtrise du ballon. Marquer deux buts en quatre jours, des buts aussi importants, c’est parfait pour sa confiance. »Même s'il n'a finalement été que peu sollicité, Alexandre Oukidja s'est montré décisif lors du déplacement victorieux de Metz au Havre (0-1). Durant cette rencontre potentiellement capitale dans l'optique du maintien, le champion d'Afrique 2019 s'est illustré dès l'entame sur le tir de Casimir (2e). rassurant sur les balles aériennes, l'international algérien désormais retraité des Fennecs a réussi un arrêt de choix sur une tentative en fin de match.Tout ne fut certes pas parfait défensivement pour Guela Doué, dimanche à Nantes, mais le jeune homme de 21 ans a eu le mérite de ne pas ménager ses efforts dans son couloir droit. C'est sur une de ses montées qu'il réalise un centre parfait pour Kalilmuendo sur l'ouverture du score. Appelé pour la première fois chez les Eléphants de Côte d'Ivoire le mois dernier, a donné la victoire aux champions d'Afrique face à l'Uruguay (2-1) en amical.En ouvrant le score de la tête, Modibo Sagnan a placé son équipe sur les rails d'un précieux succès à Reims (1-2). Auteur d'une prestation défensive de bonne tenue, l'ancien de la Real Sociedad a montré l'exemple dans les deux surfaces. Ancien international olympique français (il disputa les JO de Tokyo en 2021), ce natif de Saint-Denis a opté en février dernier pour les Aigles du Mali.Abdoulaye Diaby a fait bonne garde à l'occasion du déplacement victorieux du FC Saint-Gall sur le terrain du FC Zurich (0-1). Formé au Djoliba AC de Bamako, cet imposant gabarit (1m95) a disputé les CAN et les Coupes du Monde des moins de 17 ans puis des moins de 20 ans avec les équipes de jeunes du Mali.Krépin Diatta a apporté une nouvelle preuve de sa grande polyvalence, dimanche à Brest (0-2). Aligné côté gauche sur son mauvais pied, l'international sénégalais a pris ses marques avant de lâcher les chevaux : déjà impliqué sur le premier but avec un bon centre, c'est lui qui effectue la passe décisive sur le second.Issu de la Masia, le prestigieux centre de formation du FC Barcelone, Ilias Akhomach a fait admirer ses qualités techniques lors du déplacement victorieux de Villarreal à Almeria (1-2). Auteur du premier but d'une jolie frappe du droit, l'ailier passé des Espoirs espagnols aux Lions de l'Atlas a été l'un des artisans de la victoire du sous-marin jaune.Idrissa Gueye a livré une prestation de premier ordre lors de la victoire d’Everton face à Nottingham Forest (2-0) ce dimanche. Dans cette rencontre capitale en vue du maintien, l'ex-Parisien a délivré son équipe en inscrivant son deuxième but de la saison, d’une magnifique frappe croisée du pied droit. Omniprésent dans la bataille du milieu, l'ancien de Diambars a été l'un des meilleurs hommes sur le terrain.Farès Chaïbi a pris une part active dans la victoire de l'Eintracht Francfort sur Augsbourg (3-1), vendredi en ouverture de la 30e journée de Bundesliga. Très actif dans l'entrejeu, l'international algérien marque le but de l'égalisation. Une deuxième réalisation de la saison pour l'ancien Toulousain, qui a remis son équipe sur les rails du succès.Yoane Wissa n'a pas fait les choses à moitié, samedi face à Luton Town (5-1). Auteur des deux premiers buts de son équipe, le demi-finaliste de la dernière CAN a propulsé les Bees vers une facile victoire et gagné sa place dans l'équipe de la semaine en Angleterre, tout en devenant le premier Congolais à atteindre la barre des dix buts en Premier League.Quelle semaine pour Faris Moumbagna avec l'Olympique de Marseille ! Transféré cet été à l'Atalanta Bergame pour 33 millions d'euros et gravement blessé dans la foulée, l'international malien El Bilal Touré commence à rattraper le temps perdu. Titulaire pour la première fois en Serie A depuis son retour sur les terrains, dimanche à Monza (1-2), l'ancien de Reims et d'Almeria a converti la deuxième passe décisive du Nigérian Ademola Lookman.