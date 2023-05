Le 11 africain de la semaine (du 16 au 23 mai)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant ivoirien de Dortmund Sébastien Haller qui s'est particulièrement illustré en inscrivant un doublé lors de la victoire de son équipe face à Augsbourg (3-0)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Borussia Dortmund)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : André Onana (Cameroun - Inter Milan)

Latéral droit : Falaye Sacko (Mali - Montpellier)

Défenseur central : Almamy Touré (Mali - Eintracht Francfort)

Défenseur central : Kiki Kouyaté (Mali - Montpellier)

Latéral gauche : Gideon Mensah (Ghana - Auxerre)

Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Milieu défensif : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun - Naples)

Milieu défensif : Carlos Baleba (Cameroun - Lille)

Milieu offensif gauche : Morlaye Sylla (Guinée - Arouca)

Attaquant : Sébastien Haller (Côte d'Ivoire - Borussia Dortmund)

Attaquant : Nicolas Jackson (Sénégal - Villarreal)

Si le Borussia Dortmund peut plus que jamais croire au titre national cette saison, le club de la Ruhr le doit pour une bonne partie à un homme : Sébastien Haller. Dimanche, lors de la 33e et avant-dernière journée de Bundesliga, l’international ivoirien a débloqué la situation en inscrivant un doublé face à Augsbourg (3-0). Une frappe croisée poteau rentrant puis une reprise opportuniste ont propulsé son équipe vers un succès qui lui permet de reprendre la tête du championnat au Bayern Munich.L’entraîneur du BVB, Edin Terzic, a tenu à rendre hommage à Sébastien Haller, qui a surmonté un cancer des testicules en début de saison. « C’est un pur miracle. Je l’ai dit en janvier, lorsqu’il a pu se tenir sur la pelouse pour la première fois avec nous contre Augsbourg à domicile. Quoi qu’il arrive au classement après le prochain match, le plus grand miracle, c’est que Sébastien soit de nouveau parmi nous cette saison », a salué le technicien germano-croate, heureux de compter un meilleur buteur de cette trempe.Certes, ce ne fut pas son match le plus difficile, mais André Onana a bien fait ce qu'il avait à faire face à l'AC Milan (1-0), en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Et c'est ainsi que l'ancien de l'Eto'o Academy et de l'Ajax Amsterdam a gardé sa cage inviolée pour la huitième fois en douze rencontres cette saison dans l'épreuve reine. Qui dit mieux ? Personne.Coupable de quelques bourdes en début de saison, Falaye Sacko s'est repris depuis et a livré samedi à Nantes (0-3) une nouvelle prestation convaincante. Non content d'avoir su museler le virevoltant international nigérian Moses Simon et d'avoir dégagé quelques ballons chauds, l'ancien du Djoliba a rehaussé sa performance d'un but pour clôturer la marque en toute fin de partie.Aligné à droite de la défense à trois de l'Eintracht Francfort samedi face à Schalke 04 (2-2), Almamy Touré s'est distingué par sa solidité dans les duels mais aussi par son apport offensif, avec une passe décisive, la première pour le natif de Bamako cette saison, sur le deuxième but des siens. Jeune frère de Bassala Touré, l'ancien capitaine des Aigles du Mali, il sera en fin de contrat le 30 juin prochain.Son arrivée, cet hiver en provenance du FC Metz, a redonné assise et consistance à la défense montpelliéraine : Kiki Kouyaté en a donné une nouvelle illustration, samedi à Nantes (0-3). Intraitable dans les airs comme au sol, appliqué dans ses relances, l'ancien du Kawkab Marrakech a dégagé sur la pelouse de la Beaujoire une impression de sérénité peu commune.A l'image de son équipe, Gideon Mensah a présenté un visage sérieux lors de la réception du Paris Saint-Germain. Et malgré la défaite (1-2), le Ghanéen a bien tenu son couloir et réussi un beau retour face à un Lionel Messi il est vrai peu concerné. Issu de la galaxie Red Bull, ce natif d'Accra a disputé l'an dernier sa première phase finale de Coupe du monde avec les Black Stars.Les week-ends se suivent et se ressemblent pour Bryan Mbeumo, inarrêtable en cette fin de saison. Brentford a pu pleinement compter sur lui pour aller battre Tottenham (1-3), l'international camerounais réussissant un doublé, de deux frappes du gauche dans le petit filet opposé, avant de servir Yoan Wissa pour le troisième but. Avec neuf buts et sept passes décisives, celui qui a disputé l'an dernier sa première Coupe du monde avec les Lions Indomptables réussit le meilleur exercice de sa carrière.Déjà assuré du titre de champion d'Italie, le Napoli joue libéré et André-Frank Zambo Anguissa en a offert une belle illustration. Face à l'Inter Milan, c'est ainsi le Camerounais qui ouvre le score d'une splendide reprise en demi-volée ! Par la suite passeur décisif, l'ancien joueur de Coton Sport de Garoua compte désormais 3 buts et 5 "assists" en 34 matchs de Serie A.Titularisé à la surprise générale lors de la réception de l'Olympique de Marseille, Carlos Baleba aurait pu se montrer inhibé par l'enjeu. Il n'en a rien été. D'emblée dans le ton, le jeune natif de Douala s'est notamment illustré par quelques bonnes projections. Une frappe croisée poteau rentrant puis une reprise opportuniste ont propulsé son équipe vers un succès qui lui permet de reprendre la tête du championnat au Bayern Munich.Habituel buteur (9 buts en Liga cette saison), Nicolas Jackson n'en est pas moins un joueur collectif. Joueur le plus remuant de Villarreal, l'attaquant international sénégalais l'a prouvé à Gérone (1-2) en délivrant les deux passes décisives pour son équipe, qui assure ainsi une qualification européenne. Né à Banjul, l'ancien de Casa Sports a ainsi doublé eu un seul match ses statistiques de l'exercice en cours dans ce domaine.