Le 11 africain de la semaine (du 17 au 24 septembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est Evann Guessand, l'attaquant ivoirien de l'OGC Nice, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Evann Guessand (Côte d'Ivoire - Nice)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : André Onana (Cameroun - Manchester United)

Latéral droit : Zakaria El Ouahdi (Maroc - Genk)

Défenseur central : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central : Juma Bah (Sierra Leone - Valladolid)

Latéral gauche : Massadio Haidara (Mali - Brest)

Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Milieu central : Carlos Baleba (Cameroun - Brighton)

Milieu central : Isaac Solet (Centrafrique - Göztepe)

Milieu offensif gauche : Eliesse Ben Seghir (Maroc - Monaco)

Attaquant de pointe : Akor Adams (Nigeria - Montpellier)

Attaquant de pointe : Evann Guessand (Côte d'Ivoire - Nice)

Si L'OGC Nice a réussi un carton historique face à l'AS Saint-Etienne (8-0), Evann Guessand a fait mieux que prendre sa part. Impliqué sur la moitié des huit buts inscrits par les Aiglons, l'international ivoirien inscrit le quatrième après un déboulé dévastateur et un petit pont sur le Marocain Yunis Abdelhamid, avant de distiller un caviar sur le cinquième. Dix minutes de folie avant de céder sa place à la pause.« Je sais que les attentes sont de plus en plus importantes, tant autour de l’équipe qu’autour de moi. Je vais continuer à travailler comme un fou pour être encore plus décisif et aider le club à être performant », avait déclaré Evann Guessand au moment de prolonger son contrat avec le Gym, le mois dernier. Emerse Faé, ancien du club et sélectionneur de la Côte d'Ivoire, n'est sans doute pas le dernier à se féliciter de son évolution.André Onana n'a pas eu grand chose à faire sur la pelouse de Crystal Palace (0-0), mais sa double parade au devant d'Eddie Nketiah et Ismaïla Sarr a permis à son équipe de ramener un point de son déplacement londonien. Félicité sur les réseaux sociaux par un certain Thibaut Courtois, l'international camerounais a gardé sa cage inviolée pour la quatrième rencontre consécutive, toutes compétitions confondues.Zakaria El Ouahdi continue de faire son trou sur le côté droit de la défense de Genk. Lors de la victoire facile sur Dender (4-0), le médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 a joué sa partition avec application et aurait pu corser encore un peu plus l'addition un peu avant l'heure de jeu. Lui qui fut courtisé avec insistance par le Benfica Lisbonne a été convoqué le mois dernier chez les Lions de l'Atlas, sans toutefois entrer en jeu.Intraitable derrière, clairvoyant devant : ainsi se présente la prestation de Wilfried Singo lors de la réception du Havre (3-1). Sorti vainqueur de 9 des 11 duels qu'il a disputés, le champion d'Afrique a en outre fait montre d'une belle lecture du jeu sur les actions dans la profondeur et délivré la passe décisive sur le deuxième but des siens, inscrit par le Marocain Eliesse Ben Seghir.On n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, s'est sans doute dit Juma Bah lors de la réception de la Real Sociedad (0-0). Pour ses grands débuts en Liga, le jeune homme issu du Kallon Football Club, du nom de l'ancienne gloire de l'Inter Milan, s'est montré à la hauteur des attentes. En témoignent les deux sauvetages déterminants réussis en seconde période.Arrivé de Lens en toute fin de mercato pour pallier l'absence longue durée de Bradley Locko, Massadio Haidara s'intègre impeccablement à l'équipe frisson de la saison 2023-2024. Face à Toulouse, l'international malien n'a pas manqué la moindre intervention dans son couloir et réduit à néant les velléités adverses dans le secteur.Sa reprise de volée somptueuse a fait le tour des réseaux sociaux. Et si elle n'a pas empêché Brentford de subir la loi de Tottenham (2-1), cette nouvelle réalisation permet à son auteur de confirmer son début de saison tonitruant. Nommé parmi les joueurs de Premier League du mois d'août, le Lion Indomptable affiche déjà quatre buts à son compteur, ce qui fait de lui le meilleur buteur africain de l'élite anglaise, à égalité avec le Sénégalais Nicolas Jackson (Chelsea).Autre international camerounais à briller en ce début de saison sur les pelouses de Premier League, Carlos Baleba a franchi un palier ces dernières semaines. L'ancien Lillois s'impose comme le maillon (très) fort de l'entrejeu des Seagulls. Mercredi, la réception de Wolverhampton (3-2) a vu cet ancien pensionnaire de l'Académie des Brasseries du Cameroun inscrire le premier but de sa carrière en Premier League. Et sans doute pas le dernier.Passeur décisif sur l'ouverture du score, Isaac Solet a par la suite rayonné devant sa défense, lors de la victoire de Göztepe sur Kayserispor (3-0), avec 4 dribbles réussis et 7 duels gagnés. Le sélectionneur de la Centrafrique, Raoul Savoy, a fait de lui un titulaire incontestable dans l'entrejeu des Fauves du Bas-Oubangui.Entré à la pause, Eliesse Ben Seghir a joué un rôle moteur dans la relance de Monaco, jusqu'alors bousculé par Le Havre. Juste dans les remises et les combinaisons, le néo-international marocain a donné l'avantage aux siens d'une splendide frappe enroulée. Sa qualité technique a mis les Normands en grande difficulté jusqu'au terme de la rencontre.Une tête piquée aux 6 mètres puis un plat du pied sur une action en profondeur : Akor Adams a montré l'étendue de sa palette d'attaquant et joué un rôle majeur dans la victoire de Montpellier sur Auxerre (3-2). 