Le 11 africain de la semaine (du 19 au 26 novembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Ce mardi, c'est Ramy Bensebaini, le latéral gauche algérien du Borussia Dortmund, qui occupe la tête d'affiche.

Face à Fribourg, Ramy Bensebaini s’est illustré en délivrant deux passes décisives, portant ainsi son total à trois cette saison en Bundesliga. L'international algérien a fait admirer sa technique, notamment de l'extérieur du pied, au cours de cette quatrième titularisation sur les cinq derniers matchs du BVB. Après une saison difficile, l'ancien du Paradou AC monte en puissance sous les couleurs des Marsupiaux.« Ramy est un joueur vraiment excitant. J’étais un grand fan de lui lorsqu’il était au Borussia Mönchengladbach et je l’ai affronté moi-même », a dit de Bensebaini son entraîneur Nuri Sahin. L’arrivée de l’ancien international turc sur le banc du Borussia Dortmund a fait du bien à l’international algérien, qui montre sa polyvalence avec les Fennecs en évoluant dans l’axe gauche d’une défense à trois.Si le Stade de Reims n'a pas sombré en premier période avant de reprendre l'Olympique Lyonnais en seconde, la formation champenoise le doit en grande partie à Yehvann Diouf. Le portier franco-sénégalais a réussi pas moins de cinq arrêts durant les 45 premières minutes, dont une parade réflexe étonnante, à bout portant devant un Alexandre Lacazette dégoûté.Allan Nyom s'est montré décisif dans la victoire de Getafe sur Valladolid (2-0). Très actif tout au long de la partie, l'international camerounais a récupéré un ballon à l'intérieur de la surface et fait mouche d'une frappe puissante, offrant le break à son équipe. Âgé de 36 ans, le Lion Indomptable aux 17 sélections a effectué la majeure partie de sa carrière en Liga espagnole.Après avoir débuté la saison au poste de latéral gauche, Clément Akpa est en train de trouver ses marques dans la défense axiale à trois éléments de l'AJ Auxerre. Face à Angers (1-0), les interventions de cet international olympique ivoirien ont souvent été bénéfiques pour son équipe.Vivement contesté par les supporters depuis le début de la saison, Yunis Abdelhamid avait passé quatre des six derniers matchs de Ligue 1 sur le banc. Relancé à l'occasion de la réception de Montpellier, l'international marocain a répondu présent, avec une prestation très solide, ponctuée d'une intervention décisive dans les pieds de Teji Savanier.Face à Fribourg, Ramy Bensebaini s’est illustré en délivrant deux passes décisives, portant ainsi son total à trois cette saison en Bundesliga. L'international algérien a fait admirer sa technique, notamment de l'extérieur du pied, au cours de cette quatrième titularisation sur les cinq derniers matchs du BVB. Après une saison difficile, l'ancien du Paradou AC monte en puissance sous les couleurs des Marsupiaux.Et de trois pour Anis Hadj Moussa. Pour sa troisième apparition consécutive sous le maillot de Feyenoord, l'ailier algérien a marqué son troisième but, d'une reprise opportuniste au deuxième poteau. Natif de Paris et passé par le RC Lens, le virevoltant dribbleur voit ainsi grimper ses chances de retrouver les listes du sélectionneur Vladimir Petkovic.D'une demi-volée du pied droit à l’entrée de la surface, Benjamin Bouchouari a inscrit le seul but du match de la peur, face à Montpellier, concurrent direct pour le maintien en Ligue 1. Plus d’un an et demi après son unique but sous le maillot des Verts contre Dijon, le milieu de terrain de poche (1,65 m) a récidivé au meilleur des moments. L'international marocain est peut-être en train de franchir un palier.Ilaix Moriba a livré une prestation de premier ordre lors de la réception du FC Barcelone (2-2). Face à son club formateur, l'international guinéen, écarté depuis deux mois du Syli, n'a pas manqué une occasion d'éclairer le jeu de son équipe. Après le FC Valence et Getafe, le Celta Vigo est le troisième club à bénéficier d'un prêt du natif de Conakry, sociétaire du RB Leipzig.Ademola Lookman ne ralentit pas la cadence, à l'image de l'Atalanta Bergame. Lors de la victoire à Parme (1-3), le Super Eagle a de nouveau déployé ses ailes, à la préparation du deuxième but avant d'être à la conclusion du troisième. Avec 7 buts et 4 passes décisives en 10 matchs, ce favori pour le trophée du joueur africain de l'année reste le joueur le plus décisif de Serie A.Que ferait Liverpool sans Mohamed Salah ? Alors que les Reds étaient menés par Southampton, l'attaquant égyptien a pris les choses en main en égalisant (65e) avant de donner aux siens la victoire sur pénalty (83e). Ce doublé permet au Pharaon de poursuivre une incroyable série, avec 10 buts ou plus lors de chacune des huit dernières saisons de Premier League.Peu en vue jusque là face à Lyon (1-1), Oumar Diakité a eu le mérite de surgir au bon moment pour offrir l'égalisation au Stade de Reims. Tel un renard des surfaces, l'ancien de l'ASEC Mimosas a poursuivi sur sa bonne lancée du moment, lui qui avait aussi marqué en sélection face au Tchad (4-0), lors de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2025.