Le 11 africain de la semaine (du 19 au 26 septembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'international marocain du PSG Achraf Hakimi qui s'est particulièrement illustré avec une incroyable activité et un but lors de la victoire de son club face à l'OM (4-0).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Achraf Hakimi (Maroc - PSG)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Hervé Koffi (Burkina Faso - Charleroi)

Latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc - PSG)

Défenseur central : Ousmane Diomandé (Côte d'Ivoire - Sporting Portugal)

Défenseur central : Ahmed Touba (Algérie - Lecce)

Latéral gauche : Issiaga Sylla (Guinée - Montpellier)

Milieu offensif droit : Inaki Williams (Ghana - Athletic Bilbao)

Milieu défensif : Youssouf Ndayishimiye (Burundi - Nice)

Milieu défensif : Abdoulaye Doucouré (Mali - Everton)

Milieu offensif gauche : Moses Simon (Nigeria - Nantes)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Attaquant de pointe : Mohamed Amoura (Algérie - Union Saint-Gilloise)

94% de passes réussies, 8 ballons récupérés, 5 centres et 26 sprints lors du classique face à l'Olympique de Marseille (4-0) : les chiffres disent beaucoup de l'impact d'Achraf Hakimi sur le jeu du Paris Saint-Germain. lls ne disent pas qu'il a marqué le premier but sur un magistral coup franc, déclenché le deuxième en frappant sur le poteau et initié l'action du troisième. Titanesque.Son entraîneur, Luis Enrique, ne tarit pas d'éloges au sujet du Lion de l'Atlas. « C'est un joueur aux très grandes qualités, notamment sur coup franc. Il travaille là-dessus durant les entraînements. Il peut nous apporter énormément. C'est un défenseur mais il peut aussi être milieu et attaquant. C'est un bonheur pour un entraîneur d'avoir un joueur comme lui », a salué le technicien espagnol.Tout ne fut pas parfait, mais Hervé Koffi a eu le mérite de conserver sa cage inviolée, sécurisant ainsi la victoire de son équipe sur Courtrai (1-0), dans un âpre choc de bas de tableau. Une première cette saison pour les Carolos, et une deuxième clean-sheet pour le natif de Bobo-Dioulasso, qui disputera en janvier prochain la troisième CAN de sa carrière.Ousmane Diomandé s'impose en ce début de saison comme un joueur clé du Sporting Portugal. C'est lui qui marque d'un tir dévié le but de la victoire sur le terrain des Autrichiens de Graz, jeudi en Ligue Europa. L'ancien de l'Olympic Sport Abobo devrait être prochainement revalorisé de façon substantielle, quelques semaines après sa première sélection en équipe A.Pour sa première titularisation en Serie A, Ahmed Touba a connu un match sans histoires face à un Genoa réduit à dix (1-0). Né à Roubaix mais de nationalité belge, ce joueur de 25 ans a choisi les Fennecs après avoir été dix fois sélectionné par les Diables Rouges U18 à U21.Face à des Rennais ambitieux, Issiaga Sylla avait fort à faire avec un Ludovic Blas en forme ascendante. Et si l'on ne vit guère l'ancien Nantais, c'est en grande partie grâce à l'international guinéen, très concentré sur son sujet. Intraitable dans son couloir, le natif de Conakry devrait disputer l'an prochain sa quatrième CAN avec le Syli national.Inaki Williams s'est doublement illustré à l'occasion de la victoire de l'Athletic Bilbao sur la pelouse d'Alaves (0-2). D'abord buteur, l'international ghanéen s'est ensuite mué en passeur, affirmant son apport offensif cette saison (3 buts et 2 passes décisives en 6 matchs). Une efficacité qui se fait en revanche toujours attendre avec les Black Stars, qu'il a choisi de représenter en juin 2022.Seule équipe (avec Rennes) à demeurer invaincue en Ligue 1 après six journées, l'OGC Nice peut s'appuyer sur une grande sentinelle nommée Youssouf Ndayishimiye. A Monaco, dans un derby très accroché, l'ancien de Basaksehir a ratissé et bonifié nombre de ballons, et vu en fin de match la transversale repousser sa tentative de la tête. Les Aiglons pourront compter sur lui tout l'hiver en raison de la non-qualification du Burundi pour la CAN.En jambes, Abdoulaye Doucouré a mis Everton sur orbite en marquant joliment dès l'entame à Brentford (1-3). Si la transversale des Bees l'a privé d'un deuxième but, sa prestation a été des plus convaincantes. Apparu à deux reprises avec le Mali en 2022, le binational a confié récemment à 90 Football que des « choses » ne lui avaient « pas plu ». Il est peu probable de le revoir sous le maillot des Aigles.Après un exercice 2022-2023 très décevant, Moses Simon est reparti de l'avant. Déjà auteur du but de la victoire face à Clermont (1-0) la semaine passée, l'ailier a confirmé sa grande forme du moment lors du derby face à Lorient (5-3). Insaisissable, le Nigérian a délivré deux passes décisives avant de marquer lui-même sur penalty en toute fin de match, scellant la victoire des Canaris.Rien ne semble devoir arrêter Serhou Guirassy en ce début de ssaison. Vendredi, l'attaquant euphorique y est allé d'un nouveau doublé face à Darmstadt. Meilleur buteur de la Bundesliga avec 10 buts en 5 matches (et 11 si on ajoute la Coupe d'Allemagne), celui qui est devenu international guinéen en mars 2023 a déjà égalé en 450 minutes le meilleur total de sa carrière en Ligue 1.Arrivé cet été de Lugano, Mohamed Amoura a vécu une magnifique semaine sous ses nouvelles couleurs de l'Union Saint-Gilloise. Sorti du banc pour marquer en Ligue Europa, l'ancien de l'ES Sétif était titulaire dimanche pour le déplacement à Bruges. Face au Cercle, le Fennec a réussi son premier doublé en Jupiler Pro League, montrant l'étendue de son registre de finisseur avec de la ruse et de la vitesse.