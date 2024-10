Le 11 africain de la semaine (du 1er au 8 octobre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est Abdallah Sima, l'attaquant sénégalais de Brest, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Abdallah Sima (Sénégal - Brest)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Yahia Fofana (Côte d'Ivoire - Angers)

Latéral droit : Ali Abdi (Tunisie - Nice)

Défenseur central : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central : Ahmed Touba (Algérie - Malines)

Latéral gauche : Jordan Zemura (Zimbabwe - Udinese)

Milieu relayeur droit : Marshall Munetsi (Zimbabwe - Reims)

Milieu central : Thomas Partey (Ghana - Arsenal)

Milieu relayeur gauche : Farid El Melali (Algérie - Angers)

Attaquant de soutien : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Attaquant de pointe : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Attaquant de soutien : Abdallah Sima (Sénégal - Brest)

Déjà auteur du but de la victoire brestoise sur Sturm Graz (2-1), deux semaines plus tôt en Ligue des Champions, Abdallah Sima a fait encore mieux mardi contre un autre adversaire autrichien. Sur la pelouse du Red Bull Salzbourg, l'international sénégalais s’est offert un doublé, hissant le club breton parmi les leaders du classement de la plus prestigieuse des compétitions européennes.« C’est beau, c’est une belle performance collective. Je suis content d’avoir marqué deux buts, mais le plus important, ce sont ces trois points qu’on a pris ici », a lâché le héros du soir, modeste, après la rencontre. Celui qui a marqué 10 fois lors de ses 19 matches en compétitions européennes a tout le temps de mesurer le chemin parcouru depuis son départ de Dakar, à 18 ans, pour tenter sa chance en Europe, dans l’équipe réserve du club de Thonon-Évian Grand Genève, en deuxième division de district ! Il postule aujourd'hui à une place dans la très concurrentielle attaque des Lions de la Teranga.Yahia Fofana s'est montré rassurant dans le but du SCO Angers, auteur d'un nul méritoire à Marseille (1-1), en ouverture de la septième journée de Ligue 1. S'il a dû s'incliner sur la frappe de Jonathan Rowe, l'international ivoirien a ensuite privé l'Anglais d'un doublé. Ancien international Espoirs français, ce natif de Paris a opté l'an passé pour la Côte d'Ivoire, dans les buts de laquelle il a remporté la CAN 2023.Touché aux ischio-jambiers en début de rencontre, Ali Abdi est resté sur le terrain lors de la réception du PSG (1-1), en clôture de la septième journée de Ligue 1. Bien lui en a pris : volontaire et incisif, l'international tunisien a marqué et ouvert son compteur d'une frappe déviée. Né à Sfax et passé par les deux grands clubs de Tunis (Espérance puis Club Africain), l'ancien Caennais est en train de réussir ses débuts en Ligue 1.A l'image de son équipe, qui a remporté sa quatrième victoire consécutive en Ligue 1, Wilfried Singo s'est comporté en patron dans son secteur face à Rennes (1-2). Aussi attentif qu'agressif, l'international ivoirien n'a laissé que des miettes aux Bretons. Arrivé l'été dernier du Torino dans la peau d'un latéral, ce champion d'Afrique s'impose comme un axial redoutable.Revenu en Belgique après un passage contrasté à Lecce (Serie A), Ahmed Touba enchaîne les prestations convaincantes avec Malines. Face à Louvain (5-0), l'international algérien a remporté huit duels et découragé les velléités adverses. Ces bonnes dispositions ne sont pas étrangères à son rappel en équipe nationale pour les rencontres des éliminatoires de la CAN 2025 programmés en ce mois d'octobre.D'un chef-d'œuvre de coup franc direct, Jordan Zemura a donné la victoire à l'Udinese face à Lecce (1-0). Si tout ne fut pas parfait avant ce coup de patte décisif, l'international zimbabwéen se fait peu à peu une place dans le coeur des supporters frioulans. Natif de Londres, il a intégré les Warriors en 2020 et a disputé l'intégralité des deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025 le mois dernier.Un débordement tranchant de l'Ivoirien Oumar Diakité côté droit suivi d'un centre bien ajusté au premier poteau : il n'en a pas fallu davantage à Marshall Munetsi pour ouvrir le score face à Montpellier après avoir parfaitement coupé la trajectoire du ballon. Proche ensuite de réussir le doublé, l'ancien joueur des Orlando Pirates a démarré la saison sur des bases élevées, avec déjà trois buts en sept matchs.Titularisé en Ligue des Champions à l'occasion de la réception du PSG, Thomas Partey a apporté de l'impact à l'entrejeu des Gunners. Performant à la récupération et fiable dans ses lancements de jeu, l'international a illustré en miroir ce qui manque souvent à ses adversaires du jour quand ils se frottent au très haut niveau.Farid El Melali a réussi une prestation de premier ordre, vendredi à Marseille (1-1). Contraint par la réduction des siens à dix de jouer les utilités à divers postes durant cette rencontre, l'international algérien a fait admirer sa polyvalence. Irréprochable dans l'effort, inspiré balle au pied, l'ancien du Paradou AC a été récompensé de son match plein par un superbe but sur coup franc direct.Ademola Lookman paraît d'autant plus à l'aise quand le niveau s'élève. Les défenseurs du Shakhtar Donetsk l'ont appris à leurs dépens, mercredi en Ligue des Champions. Buteur puis passeur décisif avant d'être impliqué sur la clôture du score, l'international nigérian leur en a fait voir de toutes les couleurs. Le vainqueur de la Ligue Europa s'affirme comme l'un des candidats les plus sérieux au titre de joueur africain de l'année.Omar Marmoush a une nouvelle fois été le héros de l'Eintracht Francfort face au Bayern Munich (3-3). Non content d'avoir ouvert la marque et délivré la passe décisive sur le deuxième but des siens, l'international égyptien a égalisé dans les ultimes secondes de la partie en concluant avec son pied droit suite à une tête du Franco-Camerounais Dina Ebimbe. L'ancien de Wadi Degla mène grand train en tête du classement des buteurs de Bundesliga, avec pas moins de trois longueurs d'avance sur un des ses adversaires du jour, l'Anglais Harry Kane.Déjà auteur du but de la victoire brestoise sur Sturm Graz (2-1), deux semaines plus tôt en Ligue des Champions, Abdallah Sima a fait encore mieux mardi contre un autre adversaire autrichien. Sur la pelouse du Red Bull Salzbourg, l'international sénégalais s’est offert un doublé, hissant le club breton parmi les leaders du classement de la plus prestigieuse des compétitions européennes.