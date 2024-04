Le 11 africain de la semaine (du 2 au 9 avril)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'ailier international gambien du Feyenoord, Yankuba Minteh, qui s'est particulièrement illustré, avec deux buts et une passe décisive face à l'Ajax Amsterdam (6-0), en championnat des Pays-Bas.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Yankuba Minteh (Gambie - Feyenoord)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Massamba Ndiaye (Sénégal - Clermont)

Latéral droit : Emmanuel Gyasi (Ghana - Empoli)

Défenseur central : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central : Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire - Reims)

Latéral gauche : Rayan Aït-Nouri (Algérie - Wolverhampton)

Milieu offensif droit : Yankuba Minteh (Gambie - Feyenoord)

Milieu défensif : Amadou Haidara (Mali - RB Leipzig)

Milieu défensif : Raphael Onyedika (Nigeria - FC Bruges)

Milieu offensif gauche : Saïd Benrahma (Algérie - Lyon)

Attaquant de pointe : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Prêté cette saison par Newcastle, Yankuba Minteh est en train de crever l'écran aux Pays-Bas avec le Feyenoord. Dimanche, le jeune ailier gambien s'est montré irrésistible contre l'Ajax Amsterdam, à l'occasion de la grande affiche de la 29e journée d'Eredivisie, en signant un doublé et une passe décisive. Véloce et inspiré, celui qui avait déjà été repéré à la CAN en Côte d'Ivoire avec les Scorpions a piqué comme personne, gonflant des stats déjà remarquables (4 buts et 10 passes décisives en 17 titularisations à date).« Aujourd’hui c’était mon jour... Grâce à Dieu, j’ai bien joué et j’en suis tellement content. Nous jouons en équipe, nous nous battons les uns pour les autres quand nous perdons le ballon et nous nous poussons vers le haut pour continuer ainsi. Je dirais que c’était un superbe match. La frappe enroulée ? C’est ma qualité depuis que je suis jeune, j’ai marqué beaucoup de buts comme ça en Gambie donc pour moi c’était un but simple », a réagi Yankuba Minteh après la partie qui a fait de lui le joueur africain de la semaine.Appelé à remplacer son compatriote Mory Diaw, diminué par un virus, Massamba Ndiaye a excellemment tenu la baraque, samedi face au PSG. Concentré, le natif de Thiès a déployé son double mètre pour réussir un total de six arrêts. Sauvé à deux reprises par sa barre transversale, l'international olympique sénégalais a aussi eu la baraka, pour ne s'incliner au final qu'en toute fin de partie sur une frappe à ras de terre du Portugais Gonçalo Ramos.Dans un rôle de "piston", Emmanuel Gyasi a bien tenu son couloir à l'occasion de la réception victorieuse du Torino (3-2). Polyvalent à l'extrême (il est capable d'occuper une demi-douzaine de postes), ce joueur de 30 ans n'a pourtant jamais pu s'imposer chez les Black Stars, où il n'a été appelé qu'à trois reprises.S'il a causé une frayeur à son équipe en cafouillant une intervention devant l'Algérien Amine Gouiri, tout proche de marquer, Wilfried Singo a une nouvelle fois assuré dans l'axe droit de la défense monégasque avec un répondant physique de tous les instants et une excellente lecture des trajectoires adverses. Arrivé l'été dernier du Torino, le récent vainqueur de la CAN fait partie des onze nommés pour le Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1.Emmanuel Agbadou enchaîne les bonnes prestations au bon moment, dans le sprint final de la Ligue 1. Dimanche, l'international ivoirien a affiché une grande solidité et une enviable qualité de relance, pour permettre à son équipe de tenir le choc face à l'OGC Nice (0-0). Véloce et inspiré, celui qui avait déjà été repéré à la CAN en Côte d'Ivoire avec les Scorpions a piqué comme personne, gonflant des stats déjà remarquables (4 buts et 10 passes décisives en 17 titularisations à date).En marquant dès la deuxième minute de jeu d'une puissante frappe du gauche, Amadou Haidara a mis le RB Leipzig sur les rails d'une large victoire à Fribourg (1-4). Un deuxième but en deux matchs de Bundesliga pour l'international malien. Vainqueur de quatre duels, l'ancien joueur de Guidars FC fête ainsi joliment le nouveau bail signé avec le club.Raphaël Onyedika a marqué de son empreinte le net succès du FC Bruges sur Anderlecht (3-1), dimanche en play-offs de Jupiler Pro League. Non seulement parce que l'international nigérian a permis aux siens de s'envoler en inscrivant un doublé, mais aussi parce que son placement optimal et ses orientations justes ont fluidifié le jeu de son équipe. Convoqué pour la CAN 2023, il a disputé 27 minutes de jeu lors de l'épreuve, qui a vu les Super Eagles échouer en finale.Saïd Benrahma a été l'un des grands artisans de la qualification de l'Olympique Lyonnais pour la finale de la Coupe de France. Mercredi face à Valenciennes (3-0), l'international algérien a initié la plupart des actions dangereuses de son équipe. Si ses coéquipiers furent longs à régler la mire, le natif d'Aïn Temouchent sera impliqué sur les trois buts des siens. Privé de la dernière CAN en raison de sa relation compliquée avec Djamel Belmadi, l'ancien Niçois a retrouvé les Fennecs en mars dernier.Victor Osimhen a sonné la révolte du Napoli. Rapidement menés au score par Monza, les champions en titre ont pu compter sur leur international nigérian pour égaliser au retour des vestiaires. Servi par le Camerounais Zambo Anguissa, le Super Eagle s'est envolé pour prendre le meilleur sur son vis-à-vis et faire mouche de la tête. Menace constante pour les Lombards, le vice-champion d'Afrique a joué avec succès les détonateurs (3-1).Serhou Guirassy n'en finit pas de porter le VfB Stuttgart cette saison en Bundesliga. Au cours d'un match longtemps fermé sur la pelouse du Borussia Dortmund, il se trouve à la finition pour débloquer la situation en inscrivant ce qui sera le seul but de la partie. Cette vingt-quatrième réalisation de la saison permet à l'international guinéen d'égaler le record du club jusqu’ici détenu par l'Allemand Mario Gomez.Tout porte à croire que l'ancien Rennais le battra avant la fin de cet exercice 2023-2024.