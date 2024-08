Le 11 africain de la semaine (du 20 au 27 août)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est le milieu de terrain malien de Tottenham, Yves Bissouma, qui s'est particulièrement illustré, à l'occasion du large succès de son équipe sur Everton (4-0).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Yves Bissouma (Mali - Tottenham)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Maduka Okoye (Nigeria - Udinese)

Latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc - PSG)

Défenseur central : Arouna Sangante (Sénégal - Le Havre)

Défenseur central : Saul Coco (Guinée équatoriale - Torino)

Latéral gauche : Ismail Jakobs (Sénégal - Monaco)

Milieu de terrain défensif : Yves Bissouma (Mali - Tottenham)

Milieu de terrain relayeur : Abdoulaye Touré (Guinée - Le Havre)

Milieu de terrain relayeur : Yaya Fofana (Côte d'Ivoire - Reims)

Ailier droit : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

Attaquant de pointe : Nicolas Jackson (Sénégal - Chelsea)

Ailier gauche : Eliesse Ben Seghir (Maroc - Monaco)

De retour dans le groupe de Tottenham à l'occasion de la réception d'Everton (4-0) après avoir purgé sa suspension d'un match pour inhalation de gaz hilarant, Yves Bissouma s'est montré fracassant d'entrée. D'une frappe magistrale des abords de la surface de réparation, l'ancien Lillois a ouvert le score avec la complicité de la barre transversale. Par la suite excellent dans la distribution du jeu, l'ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou a parfaitement joué les régulateurs au milieu du terrain.Après le coup de sifflet final, l’entraîneur des Spurs n’a pas coupé aux questions sur l’international malien, passé en quelques jours de zéro à héros. « Vous savez ce que c’est, quand vous punissez votre enfant et qu’il est sage durant les deux jours qui suivent ? Il est le premier à l’entraînement et aux réunions, il est irréprochable malgré la tentation. J’ai toujours cru en la possibilité de se racheter », a déclaré Ange Postecoglou en conférence de presse d’après-match.Si la Lazio Rome ne l'a que peu sollicité, Maduka Okoye a globalement bien fait le peu qu'il a eu à faire, ne s"inclinant que de près à la toute fin du temps additionnel (2-1), lors de la deuxième journée de Serie A. Déjà très sûr en ouverture de la saison face à Bologne (1-1), le natif de Düsseldorf avait été rappelé en équipe nationale du Nigeria en mai dernier après de longs mois d'éclipse.Guère sollicité défensivement, Achraf Hakimi a eu le loisir de faire admirer ses qualités offensives, vendredi lors de la promenade de santé face à Montpellier, battu sur un score de tennis (6-0). Le Marocain formé au Real Madrid a d'abord marqué, d'une reprise volée au second poteau, avant de réussir une remise bien sentie pour le Sud-Coréen Lee sur la clôture du score.Arouna Sangante a rendu une très bonne copie à l'occasion du déplacement victorieux des Ciel et Marine à Saint-Etienne (0-2). Rarement en difficulté dans les duels, le capitaine havrais s'est illustré par la qualité de ses transmissions avant de signer le but du break de la tête sur corner. La saison commence bien pour le néo-international sénégalais.Pour son baptême à domicile avec le Torino face à l'Atalanta Bergame, Saul Coco a commencé par le pire, devancé de la tête par Retegui sur l'ouverture du score, et poursuivi par le meilleur, réussissant de solides interventions le plus clair de la partie. A l'image de son équipe, Ismail Jakobs a livré une prestation très consistante sur la pelouse de Lyon (0-2). Intraitable dans son couloir, c'est lui qui est à l'origine du second but avec une ouverture impeccable pour Kassoum Ouattara. Ancien international Espoirs allemand, le natif de Cologne a opté pour le Sénégal en septembre 2022 et disputé sa première CAN sous les couleurs des Lions de la Teranga en janvier dernier en Côte d'Ivoire. Par la suite excellent dans la distribution du jeu, l'ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou a parfaitement joué les régulateurs au milieu du terrain.Omniprésent dans les batailles de l'entrejeu, Abdoulaye Touré a joué un rôle actif dans le déplacement victorieux du Havre à Saint-Etienne (0-2), samedi pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. L'international guinéen, incorporé au Syli U23 le temps des Jeux Olympiques de Paris 2024, a sublimé sa prestation en ouvrant le score sur un penalty transformé à la Panenka.Cela s’appelle un coup de clim, et celui-ci a glacé le stade Vélodrome, dimanche, en clôture de la deuxième journée de Ligue 1. Au terme d’un spectaculaire slalom sur le côté gauche la défense marseillaise, Yaya Fofana a donné un temps l’avantage à son équipe d’une frappe en angle fermé. Formé à l'Académie Afrique Football Elite de Bamako, le natif d'Abidjan se souviendra sans doute longtemps de sa première titularisation en championnat de France.La page Jürgen Klopp a beau s'être tournée à Liverpool, c'est parti et bien reparti pour Mohamed Salah. Désormais sous les ordres du Néerlandais Arne Slot, le Pharaon continue d'être le leader d'attaque des Reds. Buteur et passeur en ouverture face à Ipswich, le double vice-champion d'Afrique s'est de nouveau montré décisif lors de la réception de Brentford (2-0), en signant le but du break d'un délicieux piqué.Nicolas Jackson pouvait difficilement rêver première occasion plus facile, dimanche à Wolverhampton, encore fallait-il la convertir – ce qu'il a fait avec brio. La voie était ouverte pour les Blues, vainqueurs sur un score de tennis (2-6) mais le Sénégalais n'était pas rassasié, puisqu'il fut ensuite impliqué sur le but du 2-1, signé Cole Palmer, puis dans la préparation de deux des trois buts de Noni Madueke.Peu inspiré une heure durant, Eliesse Ben Seghir s'est réveillé de façon spectaculaire, samedi à Lyon (1-2). C'est lui qui trouve l'ouverture d'une superbe frappe croisée à vingt-cinq minutes du termes. Médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec le Maroc, cet ancien international Espoirs français est l'un des tubes de l'été footballistique.