Le 11 africain de la semaine (du 21 au 28 mai)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant international nigérian de l’Atalanta Bergame, Ademola Lookman, qui s'est particulièrement illustré, avec un triplé historique pour la Dea en finale de la Ligue Europa.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Maduka Okoye (Nigeria - Udinese)

Latéral droit : Bright Osayi-Samuel (Nigeria - Fenerbahçe)

Défenseur central : Edmond Tapsoba (Burkina Faso - Bayer Leverkusen)

Défenseur central : Mohamed Ali Camara (Guinée - Young Boys Berne)

Latéral gauche : Hassane Kamara (Côte d'Ivoire - Udinese)

Milieu offensif droit : Chadrac Akolo (RD Congo -Saint-Gall)

Milieu défensif : Sofyan Amrabat (Maroc - Manchester United)

Milieu défensif : Kings Kangwa (Zambie - Courtrai)

Milieu offensif gauche : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Attaquant de pointe : Mbaye Niang (Sénégal - Empoli)

Attaquant de pointe : Kingstone Mutandwa (Zambie - Cagliari)

Ademola Lookman est entré dans l'histoire en inscrivant un triplé en finale de la Ligue Europa contre le Bayer Leverkusen (3-0). Déjà clinique lors de la demi-finale retour face à l'Olympique de Marseille, avec un but et une passe décisive, le petit attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame a fait encore mieux lors du match du sacre, en frappant d'abord de près sur un centre (12e), puis d'une magistrale frappe du pied droit (26e) et enfin d'un somptueux tir croisé du gauche (75e).Ademola Lookman entre dans un cercle très fermé, puisqu'il est devenu le cinquième joueur à réaliser un triplé dans une finale de Coupe d'Europe, après Ferenc Puskas, Alfredo Di Stefano, Pierino Prati et Jupp Heynckes, dont l'exploit remontait à 1975. L'ancien international U20 anglais est donc le premier joueur à faire aussi bien depuis 49 ans. Le Super Eagle est aussi devenu le premier joueur africain de l'histoire à marquer un doublé, et même un triplé, en finale d'une Coupe d'Europe.Maduka Okoye a multiplié les parades décisives, lors du déplacement victorieux de son équipe à Frosinone (0-1). Au terme de ce qui était le match le plus important de la saison pour les Zebrette, le Super Eagle a été désigné homme du match. Rappelé en équipe nationale du Nigeria,le natif de Düsseldorf va apporter une concurrence bienvenue au vice-champion d'Afrique Stanley Nwabali.La large victoire sur Istanbulspor (6-0) n'a pas suffi à Fenerbahçe pour doubler son rival local de Galatasaray dans la course au titre, mais a permis à Bright Osayi-Samuel de montrer ses qualités. Solide dans les duels, le Super Eagle a inscrit le quatrième but des siens et le quatrième de la saison en Süper Lig pour le finaliste de la dernière CAN.Edmond Tapsoba a terminé sa saison en club par une semaine contrastée. Souvent dépassé par les coups de boutoir de l'Atalanta Bergame mercredi en finale de la Ligue Europa, l'international burkinabè s'est bien repris en finale de la Coupe d'Allemagne, même après l'expulsion de son binôme Odilon Kossounou. Avant de retrouver les Etalons, l'ancien de Salitas termine sur une bonne note.Buteur lors du match décisif pour le titre sur la pelouse du Servette (0-1), Mohamed Ali Camara a fait bonne garde dimanche face à Winterthur (3-0) afin de fêter dignement cette nouvelle couronne de champion de Suisse, la cinquième depuis son arrivée dans le club de la capitale. Cet ancien du Hafia et du Horoya a disputé les deux dernières CAN avec le Syli national.Soumis à rude épreuve dans son couloir gauche lors du match du maintien à Frosinone, Hassane Kamara a néanmoins montré ses qualités offensives au meilleur des moments en jouant un rôle actif dans le but victorieux des siens. Une bonne manière de boucler la saison pour cet ancien du Stade de Reims et de l'OGC Nice, qui compte quelques sélections en équipe nationale ivoirienne.Seul buteur de son équipe face au FC Zurich (1-2), Chadrac Akolo a terminé la saison sur une bonne note en signant sa quatorzième réalisation de l'exercice, qui lui vaut de partager le soulier d'or de meilleur buteur de Super League suisse. Réfugié en Suisse à l’âge de 14 ans, le Léopard avait débuté il y a plus d'une décennie au FC Sion, avant de partir faire les beaux jours du VfB Stuttgart et d'Amiens.Si la saison de Sofyan Amrabat à Manchester United n'aura pas été une grande réussite, l'international marocain a au moins eu la satisfaction d'assurer lors de la finale de la FA Cup. La cinquième apparition en Serie A correspondait à la der des der du légendaire Claudio Ranieri sur un banc et a vu le technicien italien fondre en larmes dans ses bras.