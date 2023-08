Le 11 africain de la semaine (du 22 au 29 août)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen Victor Boniface qui s'est particulièrement illustré avec un doublé inscrit lors de la victoire de son équipe sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (0-3)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Alexandre Oukidja (Algérie - Metz)

Latéral droit : Anthony Oyono (Gabon - Frosinone)

Défenseur central droit : Yunis Abdelhamid (Maroc - Reims)

Défenseur central gauche : Chancel Mbemba (RD Congo - Marseille)

Latéral gauche : Moussa Ndiaye (Sénégal - Anderlecht)

Milieu offensif droit : Hamza Rafia (Tunisie - Lecce)

Milieu défensif : Yves Bissouma (Mali - Tottenham)

Milieu défensif : Martin Hongla (Cameroun - Hellas Vérone)

Milieu offensif gauche : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Attaquant de pointe : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Attaquant de pointe : Mostafa Mohamed (Egypte - Nantes)

Victor Boniface réussit des débuts de rêve avec le Bayer Leverkusen. Déjà passeur décisif face au RB Leipzig au cours de la première journée, le transfuge de l'Union Saint-Gilloise y est allé de son doublé à l'occasion de la victoire sur le terrain du Borussia Mönchengladbach (0-3), faisant montre de l'étendue de son registre de finisseur. Jamais encore appelé en équipe nationale nigériane, le natif d'Akure ne devrait plus rester longtemps sous les radars.Le buteur, que d'aucuns comparent déjà à Victor... Osimhen, lui aussi passé par le championnat allemand, s'attire en tout cas les compliments de Xabi Alonso, son entraîneur. « Victor est un vrai problème pour les défenses de nos adversaires. Il est puissant, rapide et sait prendre la profondeur. Il a une bonne mentalité et travaille pour l’équipe, pas pour lui-même », a déclaré le technicien espagnol, sous le charme, à Bundesliga.com.Alors que son équipe menait au score à Clermont, Alexandre Oukidja a fait les interventions qu'il fallait pour protéger cet avantage, à commencer par une magnifique parade pour écarter un possible but contre son camp de son capitaine Matthieu Udol, à une poignée de minutes du terme. Le meilleur match de la saison à ce jour pour l'ancienne doublure de Raïs Mbolhi en équipe nationale algérienne, qui a récemment pris sa retraite internationale.Anthony Oyono effectue cette saison ses premiers pas en Serie A avec le promu Frosinone. Face à l'Atalanta, le natif de Lille a rendu une bonne copie, avec quelques bonnes couvertures et un retour déterminant au devant de Matteo Ruggeri. International gabonais depuis l'âge de 20 ans, ce défenseur polyvalent s'est imposé comme le titulaire dans le couloir droit des Panthères depuis la CAN 2021 au Cameroun.Yunis Abdelhamid a rapidement mis le Stade de Reims sur la voie du succès, dimanche à Montpellier (1-3). Dès la huitième minute, le capitaine surgit aux six mètres sur un corner, prend le meilleur sur Christopher Jullien et place un coup de tête gagnant à bout portant. Jouer dans sa ville natale a bien réussi à l'international marocain, appelé à une dizaine de reprises chez les Lions de l'Atlas durant sa longue carrière.Pas toujours titulaire en ce début de saison, Chancel Mbemba a livré une excellente prestation face à Brest (2-0). Sur la pelouse du Vélodrome, l'international congolais a d'abord rappelé la qualité de son timing, en ouvrant le score d'un coup de tête croisé suite à un coup franc de Veretout. Par la suite, l'ancienne pépite du MK Etanchéité a fait le nécessaire dans la profondeur pour stopper les offensives bretonnes.Moussa Ndiaye poursuit son excellent début de saison à Anderlecht. Auteur deux semaines plus tôt de son premier but en pro avec les Mauves, le jeune Sénégalais a enchaîné avec une nouvelle prestation face à Charleroi (2-1), qui contribue à placer son équipe à la première place de la Jupiler Pro League. Passé par le prestigieux centre de formation du FC Barcelone, le natif de Dakar a été "surclassé" avec les Lions de la Teranga U23.Alors que Lecce était mené 2-0 à la pause par la Fiorentina, Hamza Rafia a ramené son équipe dans le match en réduisant la marque de superbe manière. Très présent à la manoeuvre dès le premier acte, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a fait valoir sa qualité de passe et réussit ses débuts en Serie A avec Lecce. Passé par les équipes de France U17 eu U18, le natif de Kalaat Senan a opté en 2019 pour les Aigles de Carthage, avec lesquels il a disputé la dernière CAN au Cameroun.Face à Bournemouth, Yves Bissouma a rayonné dans l'entrejeu des Spurs. Combinant abattage défensif et clairvoyance dans l'orientation du jeu, l'ancien Lillois a formé un binôme très efficace avec le jeune Sénégalais Pape Matar Sarr. Ce produit de l'AS Real de Bamako avait dû renoncer à la CAN 2019 en raison d'une blessure à l'épaule et n'a reporté le maillot des Aigles que lors de l'édition suivante, jouée au Cameroun en début d'année 2022.Face à l'AS Rome (2-1), Martin Hongla a réussi l'un de ses tous meilleurs matchs depuis qu'il évolue au Hellas Vérone. Très performant à la récupération, l'ancien pensionnaire de la Nkufo Academy est aussi impliqué sur le but victorieux des siens. Meilleur passeur de la dernière CAN avec 3 "assists", ce natif de Douala compte une vingtaine de sélections avec les Lions Indomptables.Omar Marmoush a permis à l'Eintracht Francfort de revenir avec un précieux point de son déplacement à Mayence (1-1). Alors que son équipe était menée depuis la 25e minute et réduite à dix depuis l'heure de jeu, le Cairote a surgi dans le temps additionnel pour rétablir in extremis l'égalité. Arrivé du VfL Wolfsburg, cet attaquant polyvalent ouvre ainsi son compteur en Bundesliga cette saison. Jamais encore appelé en équipe nationale nigériane, le natif d'Akure ne devrait plus rester longtemps sous les radars.Titularisé pour la réception de l'AS Monaco, Mostafa Mohamed s'est montré plus que digne de la confiance de son entraîneur. Dans le bon ton dès l'entame, le Pharaon a profité du penalty obtenu par le Nigérian Moses Simon pour ouvrir le score d'une frappe au ras du poteau gauche. Utile par la suite dos au but, il s'est illustré par ses déviations de la tête, avant de s'offrir un doublé au retour des vestiaires. Efficace.