Le 11 africain de la semaine (du 22 au 29 octobre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Ce mardi, c'est Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Ebrima Jarju (Gambie - Paide Linnameeskond)

Latéral droit : Ola Aina (Nigeria - Nottingham Forest)

Défenseur central : Mikayil Faye (Sénégal - Rennes)

Défenseur central : Sinaly Diomandé (Côte d'Ivoire - Auxerre)

Latéral gauche : Rayan Aït-Nouri (Algérie - Wolverhampton)

Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Milieu central : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

Milieu central : Mady Camara (Guinée - PAOK Salonique)

Milieu offensif gauche : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Attaquant de pointe (droit) : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

Attaquant de pointe (gauche) : El Bilal Touré (Mali - VfB Stuttgart)

28 minutes : c'est le temps qu'il a fallu à Ademola Lookman pour battre, presque à lui tout seul le Hellas Vérone (6-1), samedi . Omniprésent offensivement, le virevoltant international nigérian a profité du moindre espace qui lui était laissé pour délivrer deux passes décisives (6e et 14e), avant de signer un doublé express (29e et 34e). Désigné logiquement homme du match, c'est sous les applaudissements nourris du public lombard que le Super Eagle a cédé sa place peu avant l'heure de jeu.« Lookman a progressé, cette année il est beaucoup plus fort, a dit de lui son entraîneur Gian Piero Gasperini à la presse italienne. Après la Coupe d'Afrique des Nations, il a traversé une période difficile, puis il a explosé et maintenant il est à ce niveau. » Celui d'un quatorzième du classement du Ballon d'Or France Football, savourant chaque instant de la cérémonie, lundi soir à Paris. Celui aussi d'un grand favori pour le trophée de joueur africain de l'année, que la Confédération africaine de football remettra le 16 décembre prochain.Ebrima Jarju n'a rien laissé passer entre les poteaux de Paide, à l'occasion de la 34e journée de Premium Liiga, l'élite estonienne. Le portier de 26 ans garde ainsi sa cage inviolée pour la huitième fois de la saison en championnat. Ancien du Real de Banjul dans son pays natal, il est devenu le titulaire dans le but des Scorpions sous les ordres du Nord-Irlandais Johnathan McKinstry depuis juin 2024.Ola Aina a régné sur son couloir droit, vendredi à l'occasion du déplacement victorieux de son équipe à Leicester. Irréprochable défensivement, le vice-champion d'Afrique a également fait admirer ses qualités de contre-attaquant. Ancien international anglais dans les catégories de jeunes, le Londonien de naissance a opté pour le pays de ses ancêtres et disputé les trois dernières CAN avec les Super Eagles.Mikayil Faye a livré un match de patron, vendredi lors de la réception du Havre (1-0). Intraitable dans les duels, le jeune transfuge du FC Barcelone s'est également illustré par la qualité de sa relance. Issu de l'Institut Diambars, ce natif de Sedhiou a fait ses débuts en équipe nationale A le 22 mars dernier contre le Gabon, marquant son premier but en sélection à l'occasion de cet amical.De retour à Lyon dont il était parti en toute fin de mercato, Sinaly Diomandé était extrêmement revanchard. Un état d'esprit s'est avéré payant, puisque c'est lui qui égalisera une première fois de la tête sur un corner au retour des vestiaires, avant de se muer en passeur décisif involontaire et chanceux sur une frappe lointaine détournée. Ses célébrations en disaient long sur son envie de jouer un sale tour à son ancien club.Rayan Aït-Nouri a donné le ton de la fin de match renversante des Wolves à Brighton (2-2), en inscrivant, de près, le but de l'espoir à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Déjà la troisième réalisation de la saison pour celui qui porte les couleurs de l'Algérie depuis mars 2023 après avoir été international Espoirs français.Au terme d'un match à rebondissements face à Ipswich, Bryan Mbeumo a surgi pour donner la victoire à Brentford, au bout du temps additionnel (4-3). Auteur d'un penalty au retour des vestiaires, l'international camerounais porte ainsi son total à six buts en huit apparitions en Premier League. L'ancien Troyen est désormais le deuxième meilleur buteur du championnat anglais à trois unités du Norvégien Erling Haaland.Après un début de match hésitant, à l'unisson de son équipe, Hicham Boudaoui s'est bien repris, pour terminer la rencontre en patron, multipliant les récupérations et les sauvetages. Un match de marathonien pour le "prince de Béchar", acteur important de la victoire de l'OGC Nice sur l'AS Monaco (2-1) au terme d'un derby azuréen très enlevé.Après six années à l'Olympiakos, entrecoupées d'une saison en prêt à l'AS Rome, Mady Camara a rejoint cet été le PAOK Salonique. Cette semaine en Ligue Europa, le natif de Matam a contribué à réveiller son équipe, menée chez elle, délivrant d'une remise de la tête la passe décisive sur l'égalisation face au Victoria Plzen (2-2). L'ancien de Santoba FC est revenu le mois dernier en équipe nationale après une éclipse de près de trois ans.28 minutes : c'est le temps qu'il a fallu à Ademola Lookman pour battre, presque à lui tout seul le Hellas Vérone (6-1), samedi . Omniprésent offensivement, le virevoltant international nigérian a profité du moindre espace qui lui était laissé pour délivrer deux passes décisives (6e et 14e), avant de signer un doublé express (29e et 34e). Désigné logiquement homme du match, c'est sous les ovations du public lombard que le Super Eagle a cédé sa place peu avant l'heure de jeu.En position d'avant-centre, Mohamed Salah a surgi pour égaliser contre Arsenal (2-2), dimanche à l'occasion de la neuvième journée de Premier League. « L'apport de Mohamed Salah n'est pas que dans la finition. Il est aussi toujours disponible pour nous. Je pense que c'est l'une des qualités des meilleurs joueurs : ils sont toujours disponibles et se montrent dans les grands matchs. Ces joueurs peuvent faire la différence pour vous, et Mo l'a fait aujourd'hui », a salué l'entraîneur des Reds, Arne Slot, après la rencontre.El Bilal Touré a réussi une grande semaine sous les couleurs du VfB Stuttgart, où il a débarqué cet été en prêt de l'Atalanta Bergame. Déjà buteur en toute fin de rencontre pour offrir la victoire sur la pelouse de la Juventus Turin, en Ligue des Champions, l'international malien a de nouveau régalé en Bundesliga à l'occasion de la victoire sur Holstein Kiel (2-1) en délivrant une passe décisive avant d'inscrire de superbe manière le but du break.