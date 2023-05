Le 11 africain de la semaine (du 23 au 30 mai)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est le milieu ivoirien d'Everton Abdoulaye Doucouré qui s'est particulièrement illustré en inscrivant le but synonyme de maintien pour Everton face à Bournemouth (1-0).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Abdoulaye Doucouré (Mali - Everton)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Mory Diaw (Sénégal - Clermont)

Latéral droit : Hamari Traoré (Mali - Rennes)

Défenseur central : Rayan Raveloson (Madagascar - Auxerre)

Défenseur central : William Troost-Ekong (Nigeria - Salernitana)

Latéral gauche : Alex Bangura (Sierra Leone - Cambuur)

Milieu défensif : Abdoulaye Doucouré (Mali - Everton)

Milieu relayeur : Carlos Baleba (Cameroun - Lille)

Milieu relayeur : Pelly Ruddock Mpanzu (RD Congo - Luton Town)

Ailier droit : Zakaria Aboukhlal (Maroc - Toulouse)

Avant-centre : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Ailier gauche : Kamaldeen Sulemana (Ghana - Southampton)

D'une frappe magistrale, Abdoulaye Doucouré a inscrit face à Bournemouth (1-0) le but qui valide le maintien d'Everton en Premier League. Et s'il ne fallait retenir qu'un artisan de ce sauvetage des Toffees, ce serait bien l'international malien : depuis le 5 mars dernier, l'ancien Rennais a marqué 5 buts et délivré 2 passes décisives en 9 apparitions. Plus que tout autre joueur de son équipe.En signe de confiance avant même le maintien acquis, Everton avait annoncé plus tôt dans la semaine qu'Abdoulaye Doucouré avait activé l'option pour une année supplémentaire qui figurait dans son contrat. En 95 apparitions sous la tunique bleue, le natif de Poissy s'est montré décisif à 19 reprises, avec à ce jour 10 buts et 9 passes décisives qui illustrent ses qualités de "box-to-box".Face à Lorient, Mory Diaw s'est montré déterminant en repoussant un penalty du Malien Ibrahima Koné, juste avant l'ouverture du score par son équipe. Le joueur formé au PSG, qui espère finir la saison en beauté contre son club de jeunesse, s'est affirmé dans le but clermontois tout au long d'une saison qui l'a également vu devenir international sénégalais.Face à Monaco (2-0), pour ce qui était sans doute sa dernière au Roazhon Park avec Rennes, Hamari Traoré a donné l'impression de vouloir partir sur une bonne note. Visiblement ému au moment de son remplacement en fin de partie, le capitaine aura avant cela livré un match de patron, solide derrière et généreux dans la projection offensive, avec une implication décisive sur le premier but.Sur le terrain de Toulouse (1-1), au cours d'un match important dans l'optique du maintien d'Auxerre, Rayan Raveloson a livré une prestation exemplaire. Sur ses gardes défensivement, le polyvalent international malgache s'est également illustré aux avant-postes en signant d'une magnifique frappe enroulée du pied droit un but qui pourrait s'avérer déterminant au moment du décompte final.Prêté par Watford, William Troost-Ekong a offert la victoire à la Salernitana dans le temps additionnel de la partie face à l'Udinese (3-2), débloquant ainsi son compteur avec les Grenats. Ancien international néerlandais chez les moins de 20 ans, ce binational a par la suite fait le choix de défendre les couleurs du Nigeria et disputé une Coupe du monde et deux CAN sous le maillot des Super Eagles.En délivrant la première passe décisive, Alex Bangura a montré la voie pour Cambuur, qui a remporté une large victoire sur son terrain aux dépens du RKC Waalwijk (4-0). Le natif de Sierra Leone a par la suite pris part à la démonstration offensive réussie par son équipe. Carlos Baleba s'affirme comme la révélation de la fin de saison à Lille. Face à Nantes (2-1), le jeune Camerounais fut l'un des rares à surnager lors d'une première période calamiteuse et a continué de s'illustrer ensuite, avec notamment un énorme retour sur Blas (57e). Intenable, le natif de Douala provoque en fin de rencontre son deuxième penalty en deux matchs, rehaussant encore une prestation remarquable. Intenable, le natif de Douala provoque en fin de rencontre son deuxième penalty en deux matchs, rehaussant encore une prestation remarquable.En accédant à la Premier League avec Luton Town, samedi à l'issue d'un barrage remporté aux tirs au but face à Coventry, Pelly Ruddock Mpanzu, a réussi ce qu'aucun autre n'était parvenu à faire avant lui. Remplacé samedi après 98 minutes d'une rude bataille, l'international congolais est en effet devenu le premier footballeur de l'histoire à être promu dans toutes les divisions de la Ligue nationale avec un seul club.Toujours aussi déroutant sur son côté droit, Zakaria Aboukhlal s'est montré décisif en égalisant pour les Violets face à Auxerre (1-1) juste avant la pause, signant du même coup son neuvième but de la saison en Ligue 1. Buteur en finale de la Coupe de France, le demi-finaliste de la dernière Coupe du monde a montré que les polémiques (il avait refusé de porter le maillot arc-en-ciel en soutien à la cause LGBT et s'était vu reprocher d'avoir apostrophé une élue locale) n'avaient pas de prise sur ses performances.Le titre a beau être assuré pour le Napoli, Victor Osimhen n'est toujours pas rassasié. L'attaquant nigérian a réussi un doublé, son quatrième de la saison en Serie A, lors du déplacement de son équipe à Bologne (2-2). Au sommet du classement des buteurs, le Super Eagle porte ainsi son total à 25 réalisations, le rapprochant du titre de capocannoniere, distançant à une journée de la fin du championnat l'Argentin Lautaro Martinez (Inter Milan) de quatre unités.Il aura fallu attendre l'ultime journée de Premier League pour voir Kamaldeen Sulemana enfin débloquer son compteur buts : face à Liverpool (4-4), le Ghanéen arrivé de Rennes cet hiver s'est même fait plaisir en inscrivant un spectaculaire doublé. Mais il était déjà trop tard pour les Saints, condamnés à descendre en Championship avant même ce dernier baroud d'honneur.