Le 11 africain de la semaine (du 24 septembre au 1er octobre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est Bryan Mbeumo, l'ailier camerounais de Brentford, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Dimitri Bertaud (RD Congo - Montpellier)

Latéral droit : Achraf Hakimi (Maroc - PSG)

Défenseur central : Flavien Boyomo (Cameroun - Osasuna)

Défenseur central : Saïdou Sow (Guinée - Strasbourg)

Latéral gauche : Bradley Mazikou (Congo - Servette)

Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Milieu central : Lamine Camara (Sénégal - Monaco)

Milieu central : Elisha Owusu (Ghana - Auxerre)

Milieu offensif gauche : Elias Saad (Tunisie - Sankt Pauli)

Attaquant de pointe : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - Borussia Dortmund)

Les clubs londoniens réussissent décidément à Bryan Mbeumo. Buteur durant la première minute lors de la défaite (3-1) face à Tottenham le week-end précédent, l'ancien Troyen a récidivé ce samedi en inscrivant un autre but avant la soixantième seconde au cours de la réception de West Ham (1-1). Après avoir franchi la barre des 100 matchs officiels en Premier League, le Lion Indomptable et son équipe entrent ainsi dans l’histoire de l'élite anglaise.Ces deux buts inscrits pour Brentford par Bryan Mbeumo permettent ainsi aux Bees de devenir la première équipe de l’histoire de la Premier League à scorer avant la première minute lors de deux journées consécutives. Quant à l’international camerounais, qui a porté son total de la saison à cinq buts, il devient le premier joueur à inscrire deux buts consécutifs lors de deux journées de championnat avant la première minute.Dimitri Bertaud a beau avoir encaissé deux buts et subi une défaite sur le fil à Monaco (2-1), le portier montpelliérain n'a pas grand chose à se reprocher. Mieux, c'est grâce aux quelques parades déterminantes de l'international congolais que les Héraultais ont pu croire jusqu'au bout pouvoir ne pas rentrer bredouille de leur déplacement sur le Rocher.Achraf Hakimi a fait partie des maillons forts du Paris Saint-Germain lors de la réception de Rennes. Impeccable sur le plan défensif, l'international marocain s'est aussi projeté offensivement. A son actif une passe décisive en forme de caviar pour Bradley Barcola et une frappe déviée sur la barre transversale par le Ghanéen Alidu Seidu.Face au FC Barcelone, Flavien Boyomo a contribuer à museler l'habituellement redoutable Robert Lewandowski. Arrivé cet été en prêt en provenance du Real Valladolid, le polyvalent défenseur a été nommé dans la catégorie du meilleur joueur U23 de septembre 2024 en Liga et peut postuler à un retour en équipe nationale pour les prochaines rencontres des Lions Indomptables.Saïdou Sow s'affirme en ce début de saison dans la charnière centrale strasbourgeoise. Face à Marseille (1-0), le jeune international guinéen a parfaitement muselé son vis-à-vis Elye Wahi et réussi la plupart de ses relances. Du travail bien fait pour celui qui retrouvera ce mois-ci le Syli national.Bradley Mazikou a été l'un des artisans du succès du Servette FC face à Lausanne-Sport (1-0). Que se serait-il passé si, à la 41e minute, le latéral gauche international congolais n'avait pas effectué un énorme retour pour gêner Alban Adjini, en bonne position pour égaliser ? « Si mon défenseur ne fait pas ce retour, c'est mort », assurait le portier du Servette, Jérémy Frick, après ce derby accroché.Remplaçant au coup d'envoi face à Montpellier, Lamine Camara a su se montrer décisif au cours des 23 minutes passées sur la pelouse du Stade Louis-II, qui fêtait samedi le centenaire de l'AS Monaco. D'une frappe sèche à l'entrée de la surface de réparation, la pépite de Génération Foot a donné la victoire aux siens (2-1). Il n'en fallait pas plus pour voir les supporters du club princier le désigner homme du match.Elisha Owushu était partout, dans l'entrejeu auxerrois et ailleurs, lors de la réception victorieuse de Brest (3-0). Auteur d'un travail défensif considérable (12 ballons récupérés, 4 interceptions), l'international ghanéen s'est également montré décisif en attaque : auteur de l'ouverture du score, il est ensuite passeur décisif sur le troisième.Elias Saad a brillé de mille feux ce samedi lors de la victoire de Sankt Pauli sur la pelouse de Fribourg (3-0). Auteur de deux buts et d'une passe décisive, pour l'Anglo-Nigérian Oladapo Afolayan, l'ailier international tunisien a permis au club promu de signer son premier succès de la saison. Natif de Hambourg, cet ancien international allemand de futsal a choisi en 2023 de représenter la Tunisie au niveau international.Déjà buteur lors des trois précédentes journées, l'attaquant égyptien Omar Marmoush a poursuivi sur sa lancée avec l’Eintracht Francfort, avec deux buts et deux passes décisives lors de la victoire sur le terrain du Holstein Kiel (2-4) dimanche. Ce doublé permet à l'ancien de Wadi Degla de se hisser au sommet de la liste des meilleurs buteurs de la Bundesliga avec six buts en cinq matchs, avec une longueur d'avance sur l'attaquant vedette du Bayern Munich, Harry Kane.Double buteur avec Dortmund face à Bochum, Serhou Guirassy a été un des grands acteurs du renversement de situation opéré par le BvB. Menés de deux buts, les hommes de Nuri Şahin l’ont finalement emporté (4-2). Rappelé en équipe nationale guinéenne, le transfuge de Stuttgart en est à trois buts en autant de rencontres avec les finalistes de la dernière Ligue des Champions.