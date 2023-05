Le 11 africain de la semaine (du 25 avril au 02 mai)

Par TV5MONDE

Image JB Autissier / Panoramic

5 minutes de lecture

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est défenseur cap-verdien de Toulouse Logan Costa qui s'est particulièrement illustré en inscrivant un doublé lors de la victoire de son club en finale de la Coupe de France face à Nantes (5-1).