Le 11 africain de la semaine (du 26 novembre au 3 décembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Ce mardi, c'est Ngal'ayel Mukau, le milieu de terrain congolais de Lille, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Ngal'ayel Mukau (RD Congo - Lille)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : André Onana (Cameroun - Manchester United)

Latéral droit : Ola Aina (Nigeria - Nottingham Forest)

Défenseur central : Odilon Kossounou (Côte d'Ivoire - Atalanta Bergame)

Défenseur central : Evan Ndicka (Côte d'Ivoire - AS Rome)

Latéral gauche : Ramy Bensebaini (Algérie - Borussia Dortmund)

Milieu central : Malick Yalcouyé (Mali - Sturm Graz)

Milieu relayeur : Ismael Saibari (Maroc - PSV Eindhoven)

Milieu relayeur : Ngal'ayel Mukau (RD Congo - Lille)

Attaquant de soutien : Mohammed Amine Amoura (Algérie - VfL Wolfsburg)

Attaquant de soutien : Mohamed Salah (Égypte - Liverpool)

Attaquant de pointe : Hamza Igamane (Maroc - Glasgow Rangers)

Au LOSC, héros rimait cette semaine avec Mukau. Titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions, le milieu de terrain belgo-congolais a montré l'étendue de ses qualités et inscrit les deux buts de son équipe, victorieuse à Bologne (1-2), devenant ainsi le plus jeune joueur de l'histoire des Dogues à inscrire un doublé en Ligue des Champions.« Je n'avais jamais marqué, même en championnat dans mes anciens clubs... Là c'est la C1, j'en rêve depuis tout petit ! Je suis très content », a déclaré l'ancien du FC Malines, qui saluait le coup tactique réussi par son entraîneur, Bruno Genesio. « C'est la première fois que je jouais un peu plus haut, à la base je suis milieu défensif mais le coach voulait tester un autre truc », a ajouté celui qui a fait ce mois-ci ses débuts avec les Léopards de RD Congo. Novembre est décidément le mois des premières fois pour le joueur de 20 ans.Entre les poteaux de Red Devils en pleine renaissance, André Onana a fait les quelques arrêts qu'il fallait pour garder sa cage inviolée lors du large succès face à Everton (4-0). Une cinquième "clean-sheet" de la saison pour le Lion Indomptable, plus rassurant que la saison dernière à la même époque.Auteur d'un sauvetage sur la ligne en première période, Ola Aina a une nouvelle fois fait partie des maillons forts de Nottingham Forest, vainqueur d'une accrocheuse équipe d'Ipswich Town (1-0). Le vice-champion d'Afrique s'affirme comme l'un des meilleurs spécialistes de son poste en Premier League.Titularisé pour la deuxième fois de la saison en Ligue des Champions, Odilon Kossounou s'est distingué à l'occasion de la large victoire sur le terrain des Young Boys Berne (1-6). Non content de se montrer solide derrière, l'international ivoirien s'est aussi mis en évidence offensivement avec deux passes décisives à son crédit. Sa talonnade pour De Ketelaere sur le but du 2-1 valait le coup d'œil.Si tout ne fut pas parfait pour Evan Ndicka, jeudi à Tottenham (2-2) en Ligue Europa, l'histoire retiendra que l'international ivoirien a été le premier buteur du nouveau mandat de Claudio Ranieri sur le banc de l'AS Roma. Intervenue à un moment difficile de la rencontre pour les Giallorossi, cette réalisation, la première de la saison pour le champion d'Afrique, leur aura fait beaucoup de bien.La renaissance se confirme pour Ramy Bensebaini. Auteur d'un excellent match en Ligue des Champions sur le terrain du Dinamo Zagreb, l'ancien du Paradou AC a relevé sa performance d'un but, grâce à un coup de tête parfaitement ajusté sur corner. Cette réalisation, la première de la la saison en C1 pour le Fennec, a permis aux Marsupiaux de faire le break dans cette rencontre de la 5e journée.Performant à la récupération, pertinent à la distribution, Malick Yalcouyé a fait forte impression dans l'entrejeu de Graz à l'occasion de la victoire sur Gérone (1-0), mercredi en Ligue des Champions. Déjà désigné homme du match malgré la défaite face au Borussia Dortmund, le petit gabarit prêté par Brighton doit encore choisir entre le Mali, son pays de naissance, et la Côte d'Ivoire, où il a grandi et suivi sa formation, à l'ASEC Mimosas.Ismael Saibari a joué les détonateurs offensifs à l'occasion de la large victoire du PSV Eindhoven à Utrecht (2-5). Auteur du premier but des siens d'une frappe du droit, l'international marocain marque ensuite le troisième du gauche, avant de se muer en passeur sur le contre qui amènera le quatrième. Qui d'autre que lui pouvait être désigné homme du match ?Auteur d'un doublé en l'espace d'un quart d'heure, Mohammed Amine Amoura a pris une importante part dans le festival offensif réussi par le VfL Wolfsburg sur le terrain du RB Leipzig (1-5). Avec déjà 4 buts et 5 passes décisives à son actif en seulement 11 rencontres, l'ancien joueur de l'ES Sétif est en train de réussir ses débuts en Bundesliga.Aux grands joueurs les grands matchs : Liverpool a pu compter sur un Mohamed Salah de gala à l'occasion de la réception de Manchester City (2-0). D'un geste magique, l'Égyptien, en jambes comme rarement, a d'abord joué les passeurs pour Cody Gakpo, avant de s'offrir sur penalty son onzième but de la saison, scellant la victoire face à des Skyblues en perdition.Certes, Hamza Igamane a joué contre une défense niçoise à l'envers, jeudi en Ligue Europa, mais encore fallait-il savoir profiter de ces boulettes. Efficace et inspiré, le jeune attaquant marocain l'a bien fait en réussissant un doublé, assorti d'une passe décisive. Arrivé des FAR Rabat l'été dernier, le Lion de l'Atlas U23 apprend vite, avec déjà trois buts en autant de rencontres de C3.