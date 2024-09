Le 11 africain de la semaine (du 27 août au 03 septembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant nigérian de Lyon, Gift Orban, auteur d'un doublé lors du succès renversant de son équipe sur Strasbourg (4-3).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Gift Orban (Nigeria - Lyon)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Maduka Okoye (Nigeria - Udinese)

Latéral droit : Emmanuel Gyasi (Ghana - Empoli)

Défenseur central : Saul Coco (Guinée équatoriale - Torino)

Défenseur central : Emmanuel Agbadou (Côte d'Ivoire - Reims)

Latéral gauche : Christopher Operi (Côte d'Ivoire - Le Havre)

Milieu offensif droit : Bryan Mbeumo (Cameroun - Brentford)

Milieu défensif : André-Frank Zambo Anguissa (Cameroun - Naples)

Milieu défensif : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

Milieu offensif gauche : Geny Catamo (Mozambique - Sporting Portugal)

Attaquant de pointe : Gift Orban (Nigeria - Lyon)

Attaquant de pointe : Ayoub El Kaabi (Maroc - Olympiakos)

Gift Orban restera le symbole d'un Olympique Lyonnais tout feu tout flamme, capable de renverser Strasbourg (4-3) malgré ses béances défensives et ses deux buts de retard à l'heure de jeu. Lancé à ce moment-là, le Super Eagle a marqué deux buts de renard des surfaces, passant de zéro (indésirable au temps de jeu réduit) à héros d'une énième remontada au Groupama Stadium.« Le message que [Gift Orban] envoie ce soir est très clair. Peut-être que s’il était entré en dépression, l’équipe aurait plongé. À l’inverse, il a dit qu’il ne la laissait pas tomber, qu'il relève la tête et qu'il veut montrer qu'il mérite de jouer. J’ai bien reçu le message », a réagi son entraîneur, Pierre Sage, après la rencontre. Enfin le déclic pour le Nigérian, rarement convaincant depuis son arrivée de la Gantoise l'hiver dernier ? L’avenir le dira.Bien installé dans le but de l'Udinese, Maduka Okoye a gardé sa cage inviolée pour la première fois de la saison en Serie A, dimanche face à Côme (1-0). Peu sollicité avant la pause, le Super Eagle a fait le nécessaire par la suite pour repousser les quelques assauts du promu. Il incarne une alternative crédible à Stanley Nwabali en équipe nationale nigériane.Emmanuel Gyasi réussit un début de saison très prolifique sous les couleurs d'Empoli. Face à Bologne (1-1), le "piston" droit a inscrit son deuxième but en trois journées de Serie A. Polyvalent à l'extrême, ce joueur passé par une demi-douzaine de clubs de la Botte n'a pourtant jamais pu s'imposer chez les Black Stars, où il n'a été convoqué qu'à trois reprises.De match en match, Saul Coco s'affirme comme une excellente pioche pour le Torino. Arrivé discrètement de Las Palmas cet été, l'Equato-Guinéen n'est pas pour rien dans le début de saison canon de sa nouvelle équipe. Vendredi à Venise en ouverture de la troisième journée de Serie A, c'est lui qui inscrit de la tête le but de la victoire (0-1) à quelques minutes du terme de la rencontre.8 ballons récupérées : telle est la sacrée moisson réussie par Emmanuel Agbadou. Inutile de dire que l'international ivoirien a régné en maître dans sa surface. Proche de marquer de la tête à quelques reprises, le capitaine stadiste s'impose comme le patron qui manquait à l'équipe depuis le départ du Marocain Yunis Abdelhamid et a maintenant une carte à jouer en équipe nationale.Christopher Operi n'a certes pas tout réussi lors de la réception d'Auxerre, mais le néo-international ivoirien s'est montré doublement décisif : offensivement en offrant à Rassoul Ndiaye le but du 2-1 puis défensivement avec un sauvetage de la tête qui a tiré son équipe d'un mauvais pas.Bryan Mbeumo n'a pas fait les choses à moitié face à Southampton (3-1) : d'un doublé, l'ancien Troyen a donné une avance substantielle à son équipe, portant son total de la saison à trois buts en autant de matchs de Premier League. Du travail bien fait avant de s'envoler pour le Cameroun et le stage préparatoire des Lions Indomptables en vue des matchs contre la Namibie et le Zimbabwe (éliminatoires CAN 2025).Avant de rejoindre la tanière des Lions Indomptables, André-Frank Zambo Anguissa a joué les sauveurs du Napoli face à Parme (2-1). En l'absence de Victor Osimhen, sur le départ, le Camerounais a surgi dans le temps additionnel pour placer un coup de tête rageur sur un centre venu de la droite, faisant chavirer de bonheur le stade Diego Armando Maradona.Hicham Boudaoui a été l'un des éléments moteurs du large succès du Gym à Angers (4-1). Auteur d'un important travail de sape au milieu, l'ancien du Paradou AC inscrit le but du break d'une frappe déviée avant de donner une passe décisive sur la clôture du score par l'Ivoirien Guessand, auteur d'un doublé. Resté sur le terrain malgré une blessure au genou, l'international algérien manquera plusieurs semaines.D'une magnifique frappe du gauche au ras du poteau, Geny Catamo a donné un avantage définitif au Sporting dans le choc au sommet face au FC Porto (2-0). L'international mozambicain, qui disputa en janvier dernier sa première CAN avec les Mambas, pouvait difficilement choisir meilleur moment pour ouvrir son compteur en Liga cette saison.Gift Orban restera le symbole d'un Olympique Lyonnais tout feu tout flamme, capable de renverser Strasbourg (4-3) malgré ses béances défensives et ses deux buts de retard à l'heure de jeu. Lancé à ce moment-là, le Super Eagle a marqué deux buts de renard des surfaces, passant de zéro (indésirable au temps de jeu réduit) à héros d'une énième remontada au Groupama Stadium.Un coup de tête parfaitement ajusté et une nouvelle bicyclette de toute beauté : Ayoub El Kaabi marque son territoire en Grèce en contribuant largement à la victoire de l'Olympiakos sur le terrain du PAS Lamia (3-0). Désigné la saison passée meilleur joueur du championnat grec, le vainqueur de la dernière Ligue Europa Conférence redémarre fort.