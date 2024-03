Le 11 africain de la semaine (du 27 février au 5 mars)

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Passeur décisif le week-end précédent à Lens, Wilfried Singo enchaîne les prestations de haute volée avec l'AS Monaco depuis son retour de la CAN. Le nouveau champion d'Afrique a mis sous l'éteignoir un certain Kylian Mbappé, vendredi à l'occasion de la réception du PSG (0-0). Et si le comportement capricieux de la star française éclipsa la suite de la partie, le natif d'Ouragahio fit tout pour que ce ne soit pas le cas, avec une présence de tous les instants et un incroyable sombrero (dribble lobé) réussi face à Bradley Barcola, sous le regard médusé d'un ramasseur de balle.



Il n'en fallait pas davantage pour faire du jeune champion d'Afrique l'homme du match. Les statistiques ne mentent pas : l'ancien du Torino a terminé la rencontre avec 88% de duels remportés, soit un incroyable 15/17 ! Il s’agit là du meilleur ratio pour un joueur à minimum 15 duels disputés face au Paris Saint-Germain dans un match de Ligue 1 depuis que le site spécialisé Opta analyse la compétition (2006-2007). Excusez du peu.

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Hervé Koffi (Burkina Faso - Charleroi)

Si Charleroi est revenu de Westerlo avec une victoire aussi courte que précieuse (0-1), les Zèbres doivent beaucoup à Hervé Koffi. Intraitable entre ses poteaux, le Burkinabè a réussi plusieurs parades de grande classe (6 au total), évitant aux Carolos d'être menés avant de les aider à préserver leur maigre avantage. Sauvé par sa barre quand il était battu, le double demi-finaliste de la CAN était imbattable.

Latéral droit : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central : Chancel Mbemba (RD Congo - Marseille)

Capitaine d'un soir samedi à Clermont, Chancel Mbemba s'est montré digne de ce brassard. Intraitable dans les duels (5 gagnés dans les airs), le récent demi-finaliste de la CAN a su maîtriser le pourtant remuant international jamaïcain Shamar Nicholson. Vainqueur l'an passé du prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, le Léopard sera candidat à sa propre succession.

Défenseur central : Adam Masina (Maroc - Torino)



Désormais utilisé à gauche d'une défense à trois axiaux, Adam Masina s'est bien fait à ce poste. L'ancien joueur de couloir a livré une prestation rassurante à l'occasion de la réception de la Fiorentina (0-0), avec à son actif quatre duels aériens gagnés et trois interceptions. Arrivé cet hiver en provenance de l'Udinese, celui qui avait disputé la CAN 2021 au Cameroun avec les Lions de l'Atlas vient de connaître sa cinquième titularisation consécutive.

Latéral gauche : Hassane Kamara (Côte d'Ivoire - Udinese)

La vidéo du but est rapidement devenue virale : d'un spectaculaire retourné acrobatique, Hassane Kamara a ouvert son compteur de la saison en Serie A et permis à l'Udinese de revenir au score juste avant la mi-temps face à la Salernitana (1-1). La récompense d'un match plein pour le véloce joueur de couloir international ivoirien, non retenu pour la récente CAN remportée par les Eléphants devant leur public.

Milieu central : Abdelkahar Kadri (Algérie - Courtrai)



Engagé dans la course au maintien, Courtrai peut compter sur Abdelkahar Kadri. Au cours d'un déplacement important à Molenbeek, le milieu de terrain algérien a été de tous les buts. Passeur décisif sur l'ouverture du score des siens, le joueur formé à l'Académie du Paradou s'est ensuite mué en buteur : d'abord sur un magistral coup franc puis sur penalty, pour conduire les "Kerels"vers une victoire (2-3) qui leur permet d'entretenir l'espoir.

Milieu relayeur droit : Neil El Aynaoui (Maroc - Lens)

Neil El Aynaoui s'affirme au cœur de l'entrejeu du RC Lens. Aligné dans un double pivot avec le Sénégalais Nampalys Mendy, l'international olympique marocain a rayonné dimanche à Lyon (0-3), avec une grande justesse dans l'orientation du jeu (93% de passes réussies) et beaucoup de présence à la récupération. Fils du tennisman Younès El Aynaoui, le transfuge de Nancy fait partie des satisfactions de la saison lensoise.

Milieu relayeur gauche : Yoane Wissa (RD Congo - Brentford)



Au sortir d'une belle CAN, qui le vit atteindre les demi-finales avec la RD Congo, le Léopard Yoane Wissa continue de s'éclater avec Brentford. Samedi, face à Chelsea (2-2), l'ancien Lorientais a inscrit d'un magnifique retourné acrobatique le second but de son équipe. Sans doute la plus belle réalisation de la journée en Premier League, la vingt-troisième pour son auteur en 108 matchs avec les Bees.

Attaquant de pointe : Victor Osimhen (Nigeria - Naples)

Il faut davantage qu'une pelouse détrempée pour refroidir Victor Osimhen. Alors que le Napoli était mené par Sassuolo, le Super Eagle y est allé de son triplé (29e, 41e, 47e), avant et après la pause, pour permettre aux siens de prendre le large. Frustré par la défaite en finale d'une CAN qui ne le vit marquer qu'une fois, le "capocanonniere" sortant reste le meilleur buteur africain du championnat avec 11 réalisations.

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)



Ceux qui croyaient que le début de saison de Serhou Guirassy en Bundesliga relevait du feu de paille en seront pour leurs frais : hiver comme été, l'international guinéen ne cesse de porter le VfB Stuttgart vers la victoire. Revenu de la CAN, l'ancien Rennais a ouvert le score au quart d’heure de jeu, d'une jolie tête décroisée, avant de redonner l'avantage aux siens après la pause d’un penalty puissant.

Attaquant de pointe : Youssef En-Nesyri (Maroc - FC Séville)

Sur un corner, puis d’une surpuissante frappe du gauche dans un angle extrêmement fermé (11e, 13e), Youssef En-Nesyri s'est offert face à la Real Sociedad (3-1) le doublé le plus rapide de l'histoire des joueurs marocains en Liga. Un nouveau record pour l'ancien de l'Académie Mohammed VI, devenu lors de la dernière CAN le premier Marocain à avoir marqué dans quatre éditions différentes de l'épreuve.