Le 11 africain de la semaine (du 29 août au 05 septembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'international égyptien de Liverpool Mohamed Salah qui s'est particulièrement illustré avec un but marqué face à Aston Villa (3-0).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Hervé Koffi (Burkina Faso - Charleroi)

Latéral droit : Youcef Atal (Algérie - Nice)

Défenseur central : Alidu Seidu (Ghana - Clermont)

Défenseur central : Ousmane Diomandé (Côte d'Ivoire - Sporting Portugal)

Latéral gauche : Hamza Mendyl (Maroc - Louvain)

Milieu offensif droit : Mohamed Salah (Egypte - Liverpool)

Milieu défensif : Youssouf Ndayishimiye (Burundi - Nice)

Milieu défensif : Mohamed Camara (Mali - Monaco)

Milieu offensif gauche : Cheick Tidiane Sabaly (Sénégal - Metz)

Attaquant : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Attaquant : Victor Boniface (Nigeria -Bayer Leverkusen)

Au cœur de rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite contre des montants faramineux, Mohamed Salah reste concentré sur Liverpool. Dimanche, pour le compte de la quatrième journée de Premier League, l'attaquant égyptien a pris une part active dans le succès des Reds face à Aston Villa (3-0). En bonne forme, le Pharaon a surgi en renard des surfaces pour inscrire son deuxième but de la saison en championnat.Mohamed Salah suivra-t-il ses anciens coéquipiers Sadio Mané et Roberto Firmino en Saudi Pro League ? Le principal intéressé ne s'est pas prononcé à ce sujet, mais son nouveau partenaire, Dominik Szoboszlai, a vendu la mèche. « Nous sommes vraiment heureux de le voir rester. On se parle entre nous, évidemment, mais il veut rester, il veut être ici avec nous. On est très content, on a besoin d’une personne comme lui dans l’équipe », a dit le Hongrois. Ce n'est pas l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui viendra le contredire.Si Charleroi attend toujours sa première victoire de la saison, Hervé Koffi a bien failli permettre aux Carolos de l'obtenir, face à Saint-Trond (1-1). Auteur de deux parades de haute volée devant Tatsuya Ito, le Burkinabè ne s'est incliné que sur un penalty d'Aboubakary Koita à deux minutes de la fin du temps réglementaire. Rageant.Son enchaînement feinte du droit-frappe enroulée du gauche est digne des écoles de football : Youcef Atal a concrétisé de façon magistrale la domination niçoise face à Strasbourg, et ouvert la voie au net succès de son équipe (2-0) avec ce premier but depuis octobre 2022. Disponible dans son couloir, l'international algérien retrouve des couleurs en ce début de saison.Un chiffre suffit à résumer la performance d'Alidu Seidu, dimanche à Toulouse (2-2) : face au TFC, le défenseur ghanéen a récupéré pas moins de 12 ballons. Une sacrée moisson qui témoigne de l'omniprésence à l'impact de cet ancien de l'Académie Jean-Marc Guillou, qui disputa le Mondial au Qatar avec les Black Stars.Passeur décisif pour le seul but du Sporting Portugal à Braga (1-1), Ousmane Diomandé a fait bonne garde et été désigné homme du match. Arrivé cet hiver chez les Lions, cet ancien de l'Olympic Sport Abobo n'a pas tardé à s'imposer aux yeux de l'entraîneur Ruben Amorim et voit sa cote grimper sur le marché, anglais en particulier.De retour dans le onze de départ de Louvain pour la réception de Courtrai après avoir purgé une suspension, Hamza Mendyl a rendu une bonne copie, avec un centre bien ajusté sur le troisième but des siens. Après des prêts à Dijon et Gaziantep FK, cet ex de l'Académie Mohammed VI et du LOSC a quitté l'été dernier Schalke 04 pour la Belgique.Au cœur de rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite contre des montants faramineux, Mohamed Salah reste concentré sur Liverpool. Dimanche, pour le compte de la quatrième journée de Premier League, l'attaquant égyptien a pris une part active dans le succès des Reds face à Aston Villa (3-0). En bonne forme, le Pharaon a surgi en renard des surfaces pour inscrire son deuxième but de la saison en championnat.Placé devant sa défense, Youssouf Ndayishimiye s'est montré omniprésent au combat lors de la réception de Strasbourg (2-0), contribuant à éteindre les Alsaciens. Auteur de quelques gestes techniques applaudis, l'ancien d'Aigle Noir FC de Makamba a franchi la barre des cent ballons touchés. Un chiffre qui ne trompe pas.A l'image d'un collectif monégasque très consistant, Mohamed Camara a livré une prestation de haut niveau à l'occasion de la réception de Lens (3-0). Très performant à la récupération, l'ancien de l'AS Réal de Bamako s'est également illustré par sa qualité de passe et la justesse de ses lancements de jeu.Déjà buteur face à l'Olympique de Marseille, Cheick Tidiane Sabaly a récidivé lors de la réception de Reims, signant l'ouverture du score d'une frappe somptueuse dans la lucarne opposée de Yehvann Diouf. "Tidiane travaille beaucoup ses frappes et je l'encourage à tenter plutôt que de tenter le dribble de plus", a dit son entraîneur Laszlo Bölöni de l'ancien de Génération Foot.Après trois journées, Serhou Guirassy file grand train en tête du classement des buteurs de la Bundesliga avec cinq réalisations. Samedi, à l'occasion du derby du Bade-Würtemberg face à Fribourg (5-0), il a fait trembler les filets deux fois durant des vingt premières minutes, donnant à son équipe un avantage décisif. International guinéen depuis mars 2022, l'ancien Rennais devrait disputer l'an prochain sa première CAN.Les semaines se suivent et se ressemblent pour Victor Boniface. Auteur le week-end précédent de son premier doublé en Bundesliga, l'attaquant nigérian a récidivé, d'abord en contre puis d'une frappe du gauche, avant de gonfler ce bilan déjà substantiel d'une passe décisive, sa deuxième de la saison. Les comparaisons avec Victor Osimhen n'ont pas fini de fleurir au sujet du natif d'Akure.