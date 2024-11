Le 11 africain de la semaine (du 29 octobre au 5 novembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Ce mardi, c'est Omar Marmoush, l'attaquant égyptien de l'Eintracht Francfort, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Yahia Fofana (Côte d'Ivoire - Angers)

Latéral droit : Ola Aina (Nigeria - Nottingham Forest)

Défenseur central : Kialonda Gaspar (Angola - Lecce)

Défenseur central : Dylan Batubinsika (RD Congo - Saint-Etienne)

Latéral gauche : Ali Abdi (Tunisie - Nice)

Milieu offensif droit : Antoine Semenyo (Ghana - Bournemouth)

Milieu central : Abdoulaye Touré (Guinée - Le Havre)

Milieu central : Jean-Eudes Aholou (Côte d'Ivoire - Angers)

Milieu offensif gauche : Ademola Lookman (Nigeria - Atalanta Bergame)

Attaquant de pointe : Alassane Ndao (Sénégal - Konyaspor)

Attaquant de pointe : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Avec un bilan canon de dix buts et six passes décisives en neuf matchs à ce stade de la saison, Omar Marmoush s'avère être plus qu'un simple feu de paille estival en Bundesliga. Face à Bochum (7-2), le Pharaon distribue un caviar à Hugo Ekitike sur l'ouverture du score avant de faire lui-même le break sur un coup franc. Sa puissance offensive s'exprime aussi en Coupe, avec le but victorieux réussi contre Mönchengladbach (2-1), fêté en mode Halloween.Une telle efficacité n'étonne pas son entraîneur. « [Omar Marmoush] est très difficile à marquer en raison de sa vitesse et de sa capacité à s'enfoncer dans la profondeur, explique Dino Toppmöller. Il peut aussi s'infiltrer à bout portant, faire de belles touches de balle et de belles passes. Il est dans une forme exceptionnelle en ce moment et il se sent à l'aise. C'est la clé de sa réussite aujourd'hui. » Celle-ci lui vaut l'intérêt prononcé de clubs de Premier League, où le Cairote pourrait marcher sur les traces d'un certain Mohamed Salah.Si Angers l'a emporté à Monaco en ouverture de la dixième journée de Ligue 1, le SCO doit une fière chandelle à son gardien de but. À la 69e minute, en duel contre l'international suisse Breel Embolo, le champion d'Afrique 2024 a gagné son face-à-face en tendant parfaitement sa jambe droite. Un arrêt qui rapporte deux points à une équipe pour laquelle chaque unité compte dans l'optique du maintien.D'une superbe frappe du gauche, Ola Aina a ouvert son compteur de la saison en clôturant la marque face à West Ham (3-0), samedi lors de la dixième journée de Premier League. Auteur d'un match irréprochable dans son couloir, le vice-champion d'Afrique 2024 s'impose comme l'un des meilleurs spécialistes du poste en Angleterre.Kialonda Gaspar a régné dans sa surface à l'occasion de l'importante victoire de Lecce sur l'Hellas Vérone (1-0). Arrivé cet été du Portugal, l'international angolais, quart-finaliste de la dernière CAN, aurait aussi pu marquer (la barre transversale a repoussé sa tentative) et s'impose comme l'un des maillons forts des Giallorossi.Dans une équipe en quête de certitudes défensives, Dylan Batubinsika a fait preuve d'une solidité sans faille lors de la réception de Strasbourg (2-0). Associé au Franco-Ivoirien Mickaël Nadé, ses qualités physiques lui ont valu de récupérer plusieurs ballons chauds. Cet ancien international U20 français représente la RD Congo au niveau international depuis juin 2023.Très en jambes, Ali Abdi a joué les détonateurs à l'occasion du déplacement victorieux de l'OGC Nice à Brest (0-1). Auteur de montées tranchantes dans son couloir gauche, l'ancien du Paris FC et de Caen a d'abord vu la VAR le priver d'une passe décisive, puis a remis ça et trouvé la récompense des efforts, sur une merveille de centre tendu à destination de l'Ivoirien Evann Guessand.Si Bournemouth a infligé à Manchester City sa première défaite de la saison, Antoine Semenyo n'y est assurément pas étranger. En grande forme, l'international ghanéen a mis Kyle Walker au supplice, inscrivant le premier but avant d'être impliqué sur le second. Celui qui représente le Ghana au niveau international depuis deux ans figure aujourd'hui dans le viseur de grosses cylindrées de Premier League.Abdoulaye Touré a montré l'exemple à l'occasion de ce choc de bas de tableau. Infranchissable dans les duels, juste dans ses lancements de jeu, l'ancien Nantais a assuré dans tous les registres et va se montrer décisif. S'il passe près d'ouvrir la marque sur un contre peu avant la pause, l'international guinéen offrira la victoire aux siens en seconde période sur un penalty parfaitement frappé.Non content de rayonner dans l'entrejeu tout au long de la partie, entre Monaco et Angers, Jean-Eudes Aholou en a aussi été le héros. D'une magnifique frappe avec juste ce qu'il fallait d'effet, l'Ivoirien a nettoyé la lucarne monégasque et inscrit le seul but de la partie. Une réalisation que le natif de Yopougon n'a pas célébrée, par égard pour le club princier, où il joua 23 rencontres entre 2018 et 2020.Ademola Lookman porte l'Atalanta Bergame. Auteur d'un doublé avant la pause, le petit dribbleur nigérian a été le grand artisan du succès de la Dea sur le Napoli (0-3), qui était invaincu depuis le 18 août et restait sur six succès. 