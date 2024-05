Le 11 africain de la semaine (du 30 avril au 7 mai)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant international marocain de l’Olympiakos Le Pirée, Ayoub El Kaabi, qui s'est particulièrement illustré, avec un triplé en demi-finale aller de Ligue Europa Conférence sur la pelouse d'Aston Villa.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Ayoub El Kaabi (Maroc - Olympiakos)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Dimitri Bertaud (RD Congo - Montpellier)

Latéral droit : Clinton Mata (Angola - Lyon)

Défenseur central : Chancel Mbemba (RD Congo - Marseille)

Défenseur central : Ousmane Diomandé (Côte d'Ivoire - Sporting Portugal)

Latéral gauche : Issiaga Sylla (Guinée - Montpellier)

Milieu de terrain défensif : Yassine Kechta (Maroc - Le Havre)

Milieu de terrain défensif : Nampalys Mendy (Sénégal - Lens)

Milieu de terrain offensif : Abdelkahar Kadri (Algérie - Courtrai)

Ailier droit : Inaki Williams (Ghana - Athletic Bilbao)

Avant-centre : Ayoub El Kaabi (Maroc - Olympiakos)

Ailier gauche : Silas Katompa (RD Congo - VfB Stuttgart)

Réussir un triplé en Coupe d'Europe, voilà qui n'est pas donné à n'importe qui. Et voilà l'exploit qu'a réussi Ayoub El Kaabi, jeudi lors de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence sur la pelouse d'Aston Villa. L'occasion pour l'international marocain de faire admirer toute sa palette de finisseur avec une frappe croisée puissante, suivie d'une volée en finesse et d'un penalty, afin de placer son équipe, victorieuse (4-2), en ballotage très favorable avant le match retour à domicile.Avec huit réalisations à son compteur, l'ancien de la RS Berkane et du Wydad Casablanca se place ainsi en tête du classement des buteurs de cette C4, à égalité avec l'Israélien Eran Zahavi (Maccabi Tel-Aviv). Ayoub El Kaabi se rapproche d'une finale continentale, et pourrait rejoindre ss compatriotes déjà qualifiés Oussama Idrissi (CF Pachuca), Soufiane Rahimi (Al-Aïn), Reda Slim (Al-Ahly), et Noussair Mazraoui (Bayern Munich) ou Brahim Diaz (Real Madrid) et/ou Achraf Hakimi (PSG).Si Montpellier a ramené de Toulouse une victoire (1-2) qui lui permet d'assurer son maintien en Ligue 1, c'est en partie à Dimitri Bertaud que les Héraultais le doivent. S'il a dû s'incliner sur un puissant coup de tête de Dallinga, l'international congolais a réussi quelques parades déterminantes quand les Violets poussaient. Cet ex-international Espoirs français a rejoint les Léopards en octobre 2023 et a disputé cette année sa première CAN sous leurs couleurs.Disputé lundi soir, le match en retard de la 32e journée de Ligue 1 entre Lille et Lyon a donné lieu à un scénario renversant dans lequel Clinton Mata a joué une part active. Auteur d'une bonne prestation dans son couloir, avec un minimum d'erreurs derrière et des montées bien senties, l'éphémère international angolais délivre la passe décisive sous la forme d'un bon centre pour le Bissau-Guinéen Mama Baldé, autre héros de la soirée.S'il abandonnera la semaine prochaine son Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1, Chancel Mbemba n'en reste pas moins l'un des maillots forts de l'Olympique de Marseille. Jeudi contre l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de la Ligue Europa, l'ancien du MK Etanchéité rattrape de la plus belle des manières son étourderie défensive en égalisant d'une reprise parfaitement placée.Titulaire face au Portimonense (3-0), Ousmane Diomandé a fait bonne garde pour sécuriser la victoire, synonyme de titre national pour les Leoes. Une deuxième ligne sur le palmarès de l'ancien de l'Olympic Sport Abobo, déjà vainqueur de la CAN à domicile au mois de février dernier.Issiaga Sylla a fait preuve d'un bel allant offensif dans son couloir gauche, vendredi à Toulouse. Son centre parfaitement dosé est à l'origine du premier but des Héraultais, une reprise de volée exceptionnelle de Teji Savanier, qui restera parmi les plus spectaculaires de la saison en Ligue 1. Rien que pour cela, l'international guinéen a mérité sa place dans le onze de la semaine.Lors d'un match capital dans l'optique du maintien en Ligue 1, Yassine Kechta a propulsé son équipe vers la victoire face à Strasbourg (3-1). Et de quelle manière, puisque l'international marocain plutôt connu pour sa qualité technique balle au pied l'a fait en inscrivant ses deux premiers buts en Ligue 1, de la tête, malgré son petit gabarit (1,70 m) !Nampalys Mendy a réussi une belle moisson de ballons devant sa défense, vendredi lors de la réception de Lorient (2-0). Mieux, l'ancien champion d'Afrique s'est montré décisif, à sa manière : c'est à la suite d'une récupération incisive sur le Franco-Ivoirien Tiémoué Bakayoko que viendra la passe décisive puis l'ouverture du score de Wahi.Face à Eupen, dans un match important des play-offs de relégation, Courtrai a pu compter sur son meneur de jeu Abdelkahar Kadri. D'un coup franc indirect parfaitement dosé, l'international algérien a déposé le ballon sur la tête de son coéquipier Silva. Le but sera le seul de la rencontre et place le club flamand en position de barragiste. L'ancien du Paradou AC se rappelle au bon souvenir du nouveau sélectionneur des Fennecs, en réflexion sur sa liste du mois de juin.Pour l'Athletic Bilbao, marquer des buts est souvent une affaire de famille, la famille Williams en l'occurrence. Avec à la passe décisive, Nico, le cadet international espagnol, et à la finition, Inaki, l'aîné international ghanéen. Vendredi à Getafe, la connexion fraternelle a généré les deux buts de l'équipe basque, le premier d'une splendide frappe enroulée du droit, le second à la conclusion d'une contre-attaque rondement menée. Demi-finaliste de la dernière CAN, l'ancien joueur du Paris FC, qui a vécu pendant plusieurs années sous une fausse identité, peut savourer sa revanche sur les galères passées.