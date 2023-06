Le 11 africain de la semaine (du 30 mai au 06 juin)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est le gardien marocain du FC Séville Yassine Bounou qui s'est particulièrement illustré en étant à plusieurs reprises décisif lors de la victoire de son club en finale de la Ligue Europa face à l'AS Rome (1-1 AP & TAB).

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville)

Le 11 type africain de la semaine (4/4/2)

Gardien de but : Yassine Bounou (Maroc - FC Séville)

Latéral droit : Mehdi Zeffane (Algérie - Clermont)

Défenseur central : Montassar Talbi (Tunisie - Lorient)

Défenseur central : Oumar Gonzalez (Cameroun - AC Ajaccio)

Latéral gauche : Massadio Haidara (Mali - Lens)

Milieu offensif droit : Théo Bongonda (RD Congo - Cadix)

Milieu défensif : Amadou Haidara (Mali - RB Leipzig)

Milieu défensif : Hicham Boudaoui (Algérie - Nice)

Milieu offensif gauche : Musa Barrow (Gambie - Bologne)

Attaquant : Ignatius Ganago (Cameroun - Nantes)

Attaquant : Terem Moffi (Nigeria - Nice)

Jeudi, Yassine Bounou a été le héros de la finale de Ligue Europa. Déjà doublement décisif dans le temps réglementaire, le gardien de but du FC Séville a dégoûté ses adversaires de l'AS Rome en sortant les tentatives de Gianluca Mancini et Roger Ibanez durant la séance de tirs au but, lui qui avait déjà fait de même face à l'Espagne lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, où il atteignit les demi-finales avec les Lions de l'Atlas.Au moment de réagir après la conquête de cette deuxième Ligue Europa, l'ancien du Wydad Casablanca remettait d'ailleurs toute sa saison en perspective. « J'ai vécu de nombreux moments comme celui-ci, je pense qu'il faut être très calme dans des moments comme celui-ci. Mehdi Zeffane termine sa saison sur une note positive. Titularisé pour la deuxième rencontre d'affilée lors du déplacement au Parc des Princes, l'international algérien a égalisé juste avant la pause. Remplacé par la suite, le champion d'Afrique 2019 a ensuite assisté depuis le banc de touche à la victoire de ses camarades, avec lesquels l'ancien Rennais souhaite rester une saison de plus.Vigilant et juste techniquement, Montassar Talbi a réussi un match sans fausse note à l'occasion de la réception victorieuse de Strasbourg (2-1). Arrivé l'été dernier du Rubin Kazan, l'international tunisien aura réussi cette saison l'exploit de disputer 38 matchs de Ligue 1 en intégralité sans récolter le moindre carton. Double champion de Tunisie sous les couleurs de l'Espérance de Tunis au début de sa carrière, l'Aigle de Carthage a disputé au Qatar sa première Coupe du monde.Pour les adieux de l'AC Ajaccio à la Ligue 1, Oumar Gonzalez avait un sérieux client à museler en la personne d'Alexis Sanchez. Et si l'on n'a pratiquement pas vu l'attaquant chilien de l'OM, le Camerounais, aussi rugueux que rigoureux, y est pour beaucoup. Remplacé par la suite, le champion d'Afrique 2019 a ensuite assisté depuis le banc de touche à la victoire de ses camarades, avec lesquels l'ancien Rennais souhaite rester une saison de plus.Vigilant et juste techniquement, Montassar Talbi a réussi un match sans fausse note à l'occasion de la réception victorieuse de Strasbourg (2-1). Arrivé l'été dernier du Rubin Kazan, l'international tunisien aura réussi cette saison l'exploit de disputer 38 matchs de Ligue 1 en intégralité sans récolter le moindre carton. Double champion de Tunisie sous les couleurs de l'Espérance de Tunis au début de sa carrière, l'Aigle de Carthage a disputé au Qatar sa première Coupe du monde.Pour les adieux de l'AC Ajaccio à la Ligue 1, Oumar Gonzalez avait un sérieux client à museler en la personne d'Alexis Sanchez. Et si l'on n'a pratiquement pas vu l'attaquant chilien de l'OM, le Camerounais, aussi rugueux que rigoureux, y est pour beaucoup. Convoqué parmi les Lions Indomptables par Rigobert Song, ce natif de Douala pourrait honorer en amical face au Mexique sa première cape.Titularisé sur le flanc gauche du trident défensif, Massadio Haidara a répondu présent comme à l'accoutumée lors de la dernière de la saison. Sur la pelouse d'Auxerre, l'international malien a sécurisé son équipe, avec 95% de passes réussies. Passé par les Bleuets, ce natif de Trappes a opté pour le Mali en 2018 et a depuis disputé deux Coupes d'Afrique avec les Aigles.Théo Bongonda et les "Amarillos" de Cadix sont allés prendre à Elche le point qui leur manquait pour assurer le maintien en Liga. Au service du collectif, l'ancien de Genk boucle ainsi sur une note positive sa première saison dans l'élite espagnole. Ancien international Espoirs belge, ce natif de Charleroi a choisi l'an dernier de porter les couleurs des Léopards de RD Congo.Avec le Rasenballsport Leipzig, Amadou Haidara a terminé sa saison par la conquête de la Coupe d'Allemagne. Au coeur de l'entrejeu, le Malien a parfaitement secondé Konrad Laimer, le "couvrant" quand l'Autrichien se projetait en zone offensive. Particulièrement performant dans les duels, il aura pris sa part dans le succès des siens. Finaliste de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2015, ce natif de Bamako a depuis disputé deux CAN avec les Aigles.Milieu de terrain niçois le plus régulier depuis le départ de Mario Lemina cet hiver, Hicham Boudaoui a terminé sa saison de Ligue 1 sur une note positive, face à Lyon (3-1). Auteur de la récupération qui débouche sur l'ouverture du score puis de la passe décisive pour le Nigérian Terem Moffi sur le troisième but, l'ancien du Paradou AC a rayonné avant de devoir céder sa place sur blessure.Pas irréprochable sur l'ouverture du score adverse par le Zambien Lameck Banda, Musa Barrow s'est bien repris ensuite en délivrant un caviar pour la tête de Marko Arnautovic sur l'égalisation de son équipe, finalement victorieuse à Lecce (2-3). Sa huitième offrande de la saison de Serie A, et la sixième depuis le début du mois d'avril. Le quart de finaliste de la dernière CAN boucle ainsi la saison sur un enviable bilan statistique.Le FC Nantes a dû attendre la trente-huitième et dernière journée de Ligue 1 pour enfin obtenir son maintien dans l’élite, et son héros se nomme Ignatius Ganago. À la conclusion d’un habile mouvement collectif,le Camerounais a permis aux Canaris de valider leur bonne entame de match en ouvrant le score. Malgré quelques occasions manquées, le Lion Indomptable a répondu présent pour peser sur la défense angevine.Impliqué sur les trois buts de son équipe, lui-même auteur du troisième, Terem Moffi a terminé sa saison sur une excellente note lors de la réception de Lyon (3-1). Arrivé cet hiver en provenance de Lorient, le Nigérian aura réussi à faire deux demi-saisons bien pleines sur le plan statistique. Reste désormais à parfaire l'intégration du Super Eagle au collectif des Aiglons.