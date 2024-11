Le 11 africain de la semaine (du 5 au 12 novembre)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Ce mardi, c'est Victor Osimhen, l'avant-centre nigérian de Galatasaray, qui occupe la tête d'affiche.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Victor Osimhen (Nigeria - Galatasaray)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : André Onana (Cameroun - Manchester United)

Latéral droit : Axel Tuanzebe (RD Congo - Ipswich Town)

Défenseur central droit : Wilfried Singo (Côte d'Ivoire - Monaco)

Défenseur central gauche : Moussa Niakhaté (Sénégal - Lyon)

Latéral gauche : Gideon Mensah (Ghana - Auxerre)

Milieu droit : Amad Diallo (Côte d'Ivoire - Manchester United)

Milieu défensif : Ibrahim Olawoyin (Nigeria - Rizespor)

Milieu gauche : Hamed Junior Traoré (Côte d'Ivoire - Auxerre)

Attaquant de soutien : Omar Marmoush (Egypte - Eintracht Francfort)

Attaquant de pointe : Victor Osimhen (Nigeria - Galatasaray)

Attaquant de soutien : Yoane Wissa (RD Congo - Brentford)

Victor Osimhen a beau avoir quitté Naples pour Galatasaray, l'attaquant nigérian n'a rien perdu de ses qualités de buteur. La recrue surprise de l'été enchaîne les bonnes prestations sous les couleurs stambouliotes. Cette semaine, l'ancien vainqueur du Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 n'a pas fait les choses à moitié, avec deux doublés consécutifs, en Ligue Europa contre Tottenham (3-2) puis en Süper Lig contre Samsunspor (3-2).Malgré une clause pour partir cet hiver, l'attaquant nigérian ne compte pas l'activer. « Je ne partirai pas en janvier, je vais rester à Galatasaray jusqu'à la fin de la saison. Je ne sais pas de quoi discutent Galatasaray et Naples pour après, mais s'ils viennent me voir, on en parlera, a indiqué le buteur tout terrain après le succès sur les Spurs. Galatasaray est un bon club que j'aime beaucoup. Je suis très heureux à Galatasaray. » Joueur africain de l'année 2023, Victor Osimhen verra un autre lui succéder le 16 décembre prochain.Une bonne semaine pour André Onana dans les buts de Manchester United, avec deux parades déterminantes jeudi en Ligue Europa face au PAOK Salonique (2-0), et un match tranquille mais rassurant dimanche en Premier League contre Leicester City (3-0). De quoi arriver gonflé à bloc dans la tanière des Lions Indomptables, déjà qualifiés pour la CAN 2025.De retour sur les terrains après plusieurs semaines d'indisponibilité, Axel Tuanzebe s'est montré à la hauteur des enjeux lors du déplacement victorieux à Tottenham (1-2). Solide, le néo-international congolais a fait sa part du travail défensif dans le couloir droit des Tractor Boys, réussissant deux tacles et deux interceptions.Tonique et rassurant, Wilfried Singo ne déçoit que rarement sous les couleurs monégasques. Samedi, à Strasbourg, il a fait montre de sa puissance habituelle pour tenir en respect les attaquants strasbourgeois, rendus plutôt discrets. L'ancien de l'AS Denguélé a désormais pour mission d'aider les Éléphants champions d'Afrique à assurer la qualification pour la CAN 2025.Après une alerte en tout début de match, Moussa Niakhaté a remis les choses dans l'ordre et réussi un match de patron dans l'axe central de l'Olympique Lyonnais à l'occasion du derby contre l'AS Saint-Etienne (1-0). Si son équipe n'a jamais cédé, le Lion de la Teranga, auteur de jaillissements impressionnants, n'y est pas étranger.Les superlatifs manquent pour qualifier le match réussi par Gideon Mensah sur la pelouse de l'OM, vendredi en ouverture de la onzième journée de Ligue 1. Aussi intraitable défensivement qu'inspiré offensivement, l'international ghanéen et ancien de l'écurie Red Bull a rayonné dans son couloir, initiant notamment l'action du deuxième but des siens.Titularisé à deux reprises cette semaine par l'entraîneur intérimaire de Manchester United, Amad Diallo a donné raison à Ruud van Nistelrooy. Auteur d'un doublé jeudi en Ligue Europa face au PAOK Salonique (2-0), le petit lutin ivoirien s'est mué en passeur décisif intenable dimanche en Premier League. D'une subtile talonnade, c'est lui l'ancien de l'Atalanta qui régale Bruno Fernandes sur l'ouverture du score.Passeur décisif le week-end précédent, Ibrahim Olawoyin a cette fois joué les buteurs, ce week-end en Süper Lig. Lors du derby de la mer Noire face à Trabzonspor (3-1), l'ancien des Enugu Rangers a clôturé le score d'une frappe du gauche mais n'a pas fait que cela. Avec cinq interceptions et quatre duels remportés, l'éphémère international nigérian présente aussi la feuille de stats défensive la mieux garnie du match.Comme son frère sous les couleurs de Manchester United, Hamed Junior Traoré a brillé ce week-end sous celles d'Auxerre. Impliqué sur le deuxième but et auteur du troisième, le petit milieu offensif a fait admirer toute sa palette technique à Marseille (1-3). « C'est une chance d'avoir Junior. Il pourrait jouer dans les clubs du haut de tableau », a déclaré, admiratif, Djibril Cissé, resté fidèle à l'AJA.Buteur sur coup-franc ce week-end sur la pelouse du VfB Stuttgart (2-3), Omar Marmoush a inscrit son troisième coup franc en trois matchs consécutifs. Buteur sur coup-franc ce week-end sur la pelouse du VfB Stuttgart (2-3), Omar Marmoush a inscrit son troisième coup franc en trois matchs consécutifs. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives en 10 rencontres de Bundesliga, l'attaquant égyptien de l'Eintracht Francfort égale ainsi un certain Lionel Messi, qui avait réussi pareil exploit en 2019 avec le FC Barcelone.Yoane Wissa empile les buts depuis son retour de blessure mi-octobre. Face à Bournemouth (3-2), l'attaquant polyvalent a inscrit un doublé, portant son total de la saison à sept unités. Avec un ratio d'efficacité de 0,88 but par match joué, le demi-finaliste de la dernière CAN n'est devancé que par le Norvégien Erling Haaland (Manchester City).