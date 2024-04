Le 11 africain de la semaine (du 9 au 16 avril)

Découvrez chaque semaine une sélection des 11 meilleurs joueurs africains évoluant dans les principaux championnats de football européens. Cette semaine, c'est l'attaquant nigérian du Bayer Leverkusen Victor Boniface qui s'est particulièrement distingué, avec un but et une passe décisive lors du match du sacre de son équipe face au Werder Brême (5-0) à l'occasion de la 29e journée de Bundesliga.

LE JOUEUR DE LA SEMAINE : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Le 11 type africain de la semaine (4/3/3)

Gardien de but : Mory Diaw (Sénégal - Clermont)

Latéral droit : Enzo Tchato (Cameroun - Montpellier)

Défenseur central : Abakar Sylla (Côte d'Ivoire - Strasbourg)

Défenseur central : Edmond Tapsoba (Burkina Faso - Bayer Leverkusen)

Latéral gauche : Joris Kayembe (RD Congo - Genk)

Milieu droit : Zito Luvumbo (Angola - Cagliari)

Milieu central : Ibrahim Olawoyin (Nigeria - Rizespor)

Milieu gauche : Pape Amadou Diallo (Sénégal - Metz)

Attaquant de pointe : Victor Boniface (Nigeria - Bayer Leverkusen)

Attaquant de pointe : Serhou Guirassy (Guinée - VfB Stuttgart)

Attaquant de pointe : Walid Cheddira (Maroc - Frosinone)

Absent depuis la fin décembre mois en raison d'une blessure aux adducteurs, Victor Boniface revient au bon moment à la pointe de l'attaque du Bayer Leverkusen. Buteur jeudi en quarts de finale aller de la Ligue Europa face à West Ham (2-0), l'international nigérian privé cet hiver de sa première CAN a récidivé lors du match du sacre en ouvrant le score pour son équipe, ouvrant la voie vers le premier titre de son histoire.Passeur décisif par la suite, le natif d'Akure présente malgré sa longue absence des statistiques dignes d'un champion : auteur de 18 buts et 10 passes décisives en 27 matchs depuis le début de la saison, celui qui est arrivé l'été dernier en provenance de l'Union Saint-Gillloise aura réussi haut la main son passage dans un championnat du Top 5 européen, avec un rôle important dans la conquête du premier titre national du Bayer, qu'il ne faut désormais plus appeler « Neverkusen ».De retour dans le but clermontois,Mory Diaw a fait bonne garde lors de la réception de Montpellier (1-1), à l'occasion d'une 29e journée de Ligue 1 tronquée. S'il est battu de près sur le but héraultais, la doublure d'Edouard Mendy en équipe nationale sénégalaise aura rassuré ses coéquipiers et réussi des interventions déterminantes, devant Nordin en première période et Khazri en seconde.Enzo Tchato a bien tenu son couloir droit lors du déplacement de son équipe à Clermont (1-1). Solide dans les duels, l'international camerounais a aussi montré un bel allant offensif, avec une implication dans l'égalisation des siens. Fils de l'ancien Lion Indomptable Bill Tchato, Enzo a disputé en janvier dernier sa première CAN en Côte d'Ivoire.Rayonnant dans l'axe de la défense avec une majorité de duels gagnés, Abakar Sylla a su aussi prêter main forte à ses latéraux, samedi contre Reims (3-1). L'international ivoirien marque des points supplémentaires en allant marquer de la tête le but du break, sur un coup franc parfaitement distillé. Arrivé l'été dernier précédé d'une très flatteuse réputation, le natif de Yamoussoukro termine mieux la saison qu'il ne l'avait commencée.Incarnation de la solidité défensive du Bayer Leverkusen, Edmond Tapsoba a réussi ses interventions lors du match du sacre contre le Werder Brême (5-0). Une grande journée de premières fois que ce dimanche 14 avril 2024 : premier titre en carrière pour l'ancien de Salitas, premier titre de champion d’Allemagne pour un joueur burkinabè et premier titre de Bundesliga pour le Bayer Leverkusen, qui devient le trentième club à décrocher cette couronne.Les prestations satisfaisantes s'enchaînent pour Joris Kayembe sous les couleurs de Genk. Déjà passeur décisif le week-end dernier, l'international congolais a remis ça en délivrant un nouvel « assist » face au Cercle Bruges (1-1), ce samedi en play-offs de Jupiler Pro League. Après deux apparitions avec les Diables Rouges en amical, le natif de Bruxelles a répondu positivement à l'appel des Léopards et disputé cette année sa première CAN sous leurs couleurs.Zito Luvumbo a sans doute été le meilleur joueur de Cagliari, dimanche sur le terrain de l'Inter Milan (2-2). Remuant et incisif, l'ancien du Primeiro de Agosto sert un caviar à Eldor Shomurodov sur la première égalisation des Sardes. Le récent quart-finaliste de la CAN sous les couleurs des Palancas Negras a ainsi délivré sa cinquième passe décisive de la saison en Serie A, la deuxième en deux matchs pour lui.Ibrahim Olawoyin surfe sur une vague très porteuse avec Rizespor. Buteur lors de chacune des trois dernières sorties en Süper Lig, le Nigérian a cette fois joué les passeurs décisifs, sur l'ouverture du score de son équipe contre Antalyaspor (3-0). Passé notamment par les Enugu Rangers, ce natif de Lagos frappe à la porte des Super Eagles.Dribbles, feintes, interceptions : Pape Amadou Diallo en a fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs de Lens, contribuant au succès des Grenats au terme d'un match renversant (2-1), vendredi en ouverture de la 29e journée de Ligue 1. Passeur décisif sur l'égalisation des siens, l'ancien pensionnaire de la prestigieuse Académie Génération Foot aura crevé l'écran à l'occasion de cette quatrième titularisation de la saison en championnat.Absent depuis plusieurs mois en raison d'une blessure aux adducteurs, Victor Boniface revient au bon moment à la pointe de l'attaque du Bayer Leverkusen. Buteur jeudi en quarts de finale aller de la Ligue Europa face à West Ham (2-0), l'international nigérian privé cet hiver de sa première CAN a récidivé lors du match du sacre en ouvrant le score pour son équipe, ouvrant la voie vers le premier titre de son histoire.Vainqueur avec le VfB Stuttgart ce samedi face à l'Eitracht Francfort (3-0), Serhou Guirassy a marqué son vingt-cinquième but de la saison et efface du même coup Mario Gomez des tablettes du club. Deuxième meilleur réalisateur de Bundesliga derrière l'a priori intouchable Harry Kane, l'international guinéen est aussi devenu le deuxième joueur africain à inscrire 25 buts dans le championnat allemand après Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais avait marqué 31 fois avec Dortmund lors de la saison 2016-2017 pour remporter le titre de meilleur buteur. De quoi donner des idées à l'ancien Rennais.Ce match lui tenait particulièrement à cœur : transféré cet été de Bari au Napoli et prêté dans la foulée à Frosinone, Walid Cheddira a mis un point d'honneur à briller contre son employeur. En marquant un doublé, le demi-finaliste de la Coupe du monde 2022 a été exact au rendez-vous. « Marquer dans ce stade est fantastique. J'espère marquer ici à l'avenir, même en portant le maillot de Naples. C'est le doublé le plus important de ma carrière », dira-t-il ensuite.