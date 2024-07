Le départ d'Aubameyang ouvre un nouvel épisode dans le feuilleton du "grand attaquant" de l'OM

Le feuilleton du "grand attaquant" qui anime chaque mercato estival à Marseille a été relancé mercredi avec le départ annoncé du buteur gabonais Pierre-Emerick Aubameyang et l'arrivée possible de l'Anglais Mason Greenwood sur fond de polémique liée à des violences conjugales.

Entre les échecs sportifs, malgré des dizaines de millions d'euros dépensés, et les réussites trop courtes, le club olympien peine à trouver de la stabilité à ce poste depuis une dizaine d'années.

Arrivé libre il y a un an en provenance de Chelsea, Aubameyang n'avait pas rassuré les supporters olympiens, qui craignaient que l'ex-attaquant du FC Barcelone et d'Arsenal vienne à Marseille en pré-retraite.

Malgré une saison décevante pour l'OM, avec une huitième place en championnat et de multiples changements d'entraîneurs, le buteur gabonais a été le meilleur joueur du club avec 30 buts et 11 passes décisives toutes compétitions confondues. Il avait même battu au passage le record historique de buts en Ligue Europa (34 buts) et avait été nommé meilleur joueur de la compétition.

Mais l'attaquant gabonais de 35 ans a annoncé mercredi son départ du club olympien sur Instagram et les rumeurs l'envoient au club saoudien d'Al-Qadsiah.

Avant lui, plusieurs grands noms étaient arrivés au Vélodrome, comme le buteur italien Mario Balotelli en janvier 2019. Mais il n'était resté que six mois, marquant huit buts en 15 matches avant de repartir pour l'Italie.

Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant international gabonais de Marseille, au cours du match de Ligue 1 contre Lorient le 12 mai 2024 au Stade Vélodrome à Marseille AFP/Archives

En un an et demi, le Polonais Arkadiusz Milik aura lui aussi satisfait les exigences olympiennes, avec 30 buts en 55 rencontres. Mais des choix sportifs et les besoins de liquidités du club phocéen l'auront finalement poussé vers la sortie à l'été 2022, remplacé par le Chilien Alexis Sanchez.

Arrivé libre, l'ancien attaquant du FC Barcelone et d'Arsenal avait lui aussi soulevé quelques interrogations, en raison notamment de son âge (33 ans). Mais il y avait répondu en étant le meilleur buteur du club pendantr la saison 2022-2023, avec 18 unités toutes compétitions confondues, avant de repartir libre pour son club précédent: l'Inter Milan.

- L'échec Vitinha -

Depuis son arrivée en 2017, le propriétaire américain de l'OM Frank McCourt a souvent mis la main à la poche pour tenter de recruter le nouveau buteur du club: sans succès ou presque.

Lors de son premier mercato, deux recrues signent à ce poste: le Français Valère Germain, tout juste champion de France avec Monaco, pour dix millions d'euros, et le Grec Kostas Mitroglou en provenance du Benfica Lisbonne pour 15 millions d'euros. Si le premier a connu un succès relatif en restant quatre saisons, le deuxième a été un échec retentissant avec seulement 16 buts en deux ans.

Le club olympien s'est ensuite tourné vers le buteur argentin de Boca Juniors Dario Benedetto. Recruté pour 18 millions d'euros à l'été 2019, l'attaquant n'est lui aussi resté que deux ans, marquant 17 buts, avant de repartir en Argentine.

L'attaquant anglais Mason Greenwood avec Manchester United contre Aston Villa en Coupe d'Angleterre le 10 janvier 2022 au stade d'Old Trafford à Manchester AFP/Archives

A la présidence du club depuis 2022, Pablo Longoria a également tenté deux coups pour ce poste.

D'abord le Colombien Luis Suarez, recruté pour dix millions d'euros et reparti au bout d'une saison après seulement 3 buts marqués. Puis, lors du mercato hivernal 2023, l'OM a battu son record sur le marché des transferts en dépensant 32 millions pour l'attaquant portugais de Braga Vitinha.

Ce recrutement clinquant s'est soldé par un nouvel échec: le jeune buteur de 24 ans n'a marqué que six buts en un an avant son départ pour le club italien du Genoa.

Pour ce mercato estival de 2024, Marseille aurait jeté son dévolu sur le joueur de Manchester United Mason Greenwood, pour un montant estimé autour de 30 millions d'euros. Mais l'arrivée du buteur anglais suscite déjà la polémique, lui qui a été suspendu en 2022 par la Premier League à la suite d'accusations de viol et d'agression sur sa compagne, des charges abandonnées depuis.

Le maire de Marseille, Benoît Payan, a réagi à cette arrivée annoncée en déclarant sur RMC: "Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme."

Le dossier du buteur de l'OM est décidément loin d'être terminé.