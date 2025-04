Le "Dimanche-Saint" du cyclisme: cinq choses à savoir sur les Tour des Flandres

C'est Pâques avant l'heure: plus d'un million de spectateurs sont attendus dimanche sur le parcours du Tour des Flandres, élevé au rang de religion dans les monts pavés de la Flandre-Occidentale où Tadej Pogacar et Mathieu Van der Poel avancent en grands favoris de la 109e édition.

. Deux ogres pour un Monument

Le duel entre Pogacar, sacré en 2023, et Van der Poel, vainqueur sortant, s'annonce comme l'un des temps forts de la saison avant une revanche programmée dimanche prochain à Paris-Roubaix. Les deux coureurs ont gagné à eux seuls dix des douze derniers Monuments en laissant un vide derrière eux. Leur premier affrontement cette saison sur Milan-Sanremo, où Van der Poel a résisté aux attaques de Pogacar avant de le crucifier sur la ligne, a tenu toutes ses promesses. Dimanche, Pogacar voudra éviter une nouvelle arrivée au sprint face au Néerlandais, plus rapide. Et le terrain s'y prête mieux avec seize ascensions pour la plupart très courtes mais souvent très raides.

. Van der Poel pour l'histoire

Le Néerlandais Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck's) vainqueur du Grand Prix E3 le 28 mars 2025 à Harelbeke. BELGA/AFP/Archives

Vainqueur en 2020, 2022 et 2024, le petit-fils de Raymond Poulidor peut, à 30 ans, devenir le premier coureur à gagner quatre fois le "Ronde", mieux que Johan Museeuw, Tom Boonen ou Fabian Cancellara. "Je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans cette situation mais dimanche je vais juste penser à courir et à gagner", dit-il. Le leader d'Alpecin peut aussi devenir le deuxième coureur à gagner coup sur coup les deux premiers Monuments de la saison, après Eddy Merckx en 1969 et 1975. Le "Ronde" est SA course et il y présente un bilan exceptionnel puisqu'il a fini 2e (deux fois) et 4e lors de ses trois autres participations. Il arrive en forme après sa victoire dans le Grand Prix E3 il y a dix jours.

. Pogacar pour reprendre la main

En 2023, le Slovène était devenu seulement le troisième vainqueur du Tour de France à remporter le "Ronde" après Louison Bobet et Eddy Merckx avant de faire l'impasse l'an dernier. Il compte renouer avec ses bonnes habitudes et reprendre l'avantage sur Van der Poel dans la chasse aux Monuments – ils sont à égalité 7 partout. Le leader d'UAE compte "rendre la course la plus difficile possible". "Ce sera usant, très tactique. Peut-être que Mathieu sera plus fatigué que moi après six heures", souligne le champion du monde qui adore l'atmosphère "unique" du Tour des Flandres. Il doit ensuite enchaîner sur son premier Paris-Roubaix, un nouveau défi dans une carrière déjà exceptionnelle.

. Pedersen et Van Aert pour déjouer les pronostics

Le Danois Mads Pedersen (Lidl-Trek) vainqueur de la course Gand-Wevelgem à Wevelgem le 30 mars 2025. BELGA/AFP/Archives

Si Pogacar et Van der Poel monopolisent l'attention, un troisième coureur est dans la forme de sa vie: le Danois Mads Pedersen qui court, à 29 ans, toujours derrière son premier Monument. Impressionnant vainqueur de Gand-Wevelgem, le leader de Lidl-Trek s'annonce comme le principal outsider. Le Belge Wout Van Aert rêve d'un triomphe à domicile mais a cédé du terrain et constitue une grosse cote au sein de l'équipe Visma-Lease a bike qui mise aussi sur l'Américain Matteo Jorgenson. Filippo Ganna, Neilson Powless, Stefan Küng ou Michael Matthews rêvent de créer la surprise. Côté français, Valentin Madouas, troisième en 2022, représente la meilleure carte, alors que Julian Alaphilippe et Christophe Laporte sont forfaits et que l'équipe TotalEnergies d'Anthony Turgis n'a pas été invitée. Le jeune Paul Magnier fera ses débuts dans un Monument avec Soudal Quick-Step, où il vient de prolonger jusqu'en 2027, d'abord pour "apprendre".

. Un parcours pour costauds

Après le départ à Bruges, à 10h00, le peloton pourra s'échauffer pendant une centaine de kilomètres avant le premier secteur pavé de Doorn. Vingt kilomètres plus loin, les coureurs escaladeront pour la première fois le Vieux Quaremont. A partir de là, les monts, souvent étroits et pavés, vont s'enchaîner. Les plus mythiques sont le Taaienberg, le Koppenberg, avec un passage à 22%, le Vieux Quaremont et le Paterberg, 360 mètres terribles à 13% de moyenne dont la dernière ascension se trouve à 13 km de l'arrivée à Audenaarde. En 2023, Pogacar avait fait la différence dans le Vieux Quaremont où caravanes et tentes VIP sont dressés depuis des jours. Le temps ensoleillé devrait rendre la course plus rapide que jamais.