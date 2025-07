Le don de Mbappé à des policiers "était licite", assure un de leurs avocats

Le don de 180.300 euros de la star des Bleus Kylian Mbappé à cinq CRS chargés de la sécurité de l'équipe de France "était licite", a assuré vendredi à l'AFP l'avocat de leur commandant, Jean-Baptiste Soufron.

"Le don reçu pour le Mondial-2022 était licite, fait par chèque et n'avait pas besoin d'être déclaré. Cela n'a aucun sens de faire un lien a posteriori entre ce don et les interventions réalisées par mon client en 2023 auprès de Kylian Mbappé dans le cadre de déplacements publics", a déclaré Me Soufron.

"Ces interventions qui n'ont bénéficié d'aucune contrepartie relevaient de son rôle normal de responsable de la sécurité, et ce d'autant plus qu'il l'avait déjà fait pour d'autres joueurs par le passé au cours de ses 21 ans de mise à disposition auprès de la FFF", la Fédération française de football, a précisé l'avocat, à propos du commandant qui a perçu 60.300 euros. Les quatre brigadiers-chefs ont eux reçu 30.000 euros chacun.

Sur cette affaire révélée par le Canard enchaîné, le parquet de Paris a confirmé jeudi avoir ouvert une enquête préliminaire pour travail dissimulé et blanchiment de fraude fiscale pour des soupçons de prestations privées irrégulières, "à la suite d'un signalement Tracfin", la cellule de renseignement financier de Bercy.

"Datant de juillet 2024", ce signalement fait "état d'opérations financières atypiques au profit de cinq fonctionnaires de police" affectés à la protection des équipes de France.

Selon le parquet, "trois agents de sécurité privée" ont également été rétribués.

L'entourage de Kylian Mbappé a transmis un communiqué dans lequel il assure que "tout a été fait dans le respect des règles" "et sans aucune contrepartie", ajoutant que "depuis ses débuts en équipe de France, il a toujours choisi de reverser l'intégralité de ses primes de sélection".

Selon une source proche du dossier, à la suite du signalement de Tracfin, l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert une enquête administrative visant le responsable de la sécurité et a signalé les faits au parquet de Paris.

L'un des déplacements de Kylian Mbappé au Cameroun, pays d'origine de son père, où il était accompagné par le policier, est notamment visé par l'enquête.

La Fédération française de football (FFF) "ne fera aucun commentaire sur une enquête en cours, de surcroît s'agissant de faits extérieurs à son périmètre de responsabilité", a-t-elle dit dans une déclaration envoyée à l'AFP.

La 3F "tient par ailleurs à souligner la très grande qualité des services et le professionnalisme de l'équipe de fonctionnaires de police mise à sa disposition par le ministère de l'Intérieur pour la sécurisation de l'équipe de France".