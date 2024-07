Le football africain aux Jeux Olympiques, histoire d'une montée en puissance

L'Égypte, le Maroc, le Mali et la Guinée représenteront l'Afrique au tournoi de football des Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant de voir les représentants du continent défendre leurs chances sur les pelouses françaises, retour à travers cinq dates clés sur les parcours marquants des équipes africaines à l'occasion des précédentes olympiades.

Par TV5MONDE

Image PA Images / Icon Sport

5 minutes de lecture