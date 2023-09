Le Maroc désigné pour accueillir la Coupe d'Afrique des nations en 2025

Le Maroc a été désigné pays hôte de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de 2025, après le retrait de ses concurrents, dont l'Algérie, annonce au Caire le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe. L'édition 2027 se tiendra quant à elle au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie, a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse.

Le Maroc aussi candidat à la Coupe du monde 2030

Le Maroc avait organisé une CAN en 1988 et avait été désigné pour 2015 avant de demander un report à cause du virus Ebola, mais la CAF avait finalement décidé de lui retirer cette attribution et de disqualifier l'équipe marocaine de la compétition.

"Je suis très fier du Maroc", a déclaré Patrice Motsepe. Les pays concurrents du Maroc - Algérie, Zambie, candidature commune du Nigeria et du Bénin - "ont annoncé leur retrait, même si ces pays ont quand même fait leur présentation", a-t-il précisé. "La raison principale est de soutenir le Maroc dans sa candidature à la Coupe du monde 2030", conjointement avec l'Espagne et le Portugal, a expliqué le président de la CAF.