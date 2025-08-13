Le Népal supprime les droits d'ascension pour 97 sommets montagneux

Le
13 Aoû. 2025 à 10h26 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Chaîne de montagnes de l'Himalaya près de Katmandou le 7 février 2020

Chaîne de montagnes de l'Himalaya près de Katmandou le 7 février 2020

AFP/Archives
Jewel SAMAD
Le Népal a supprimé les frais d'ascension pour 97 montagnes, ont annoncé mercredi les autorités, dans l'espoir d'attirer les visiteurs vers des sommets moins connus que l'Everest ou l'Annapurna et de stimuler l'économie locale.

Les alpinistes doivent payer un permis pour gravir les sommets népalais, dont le prix varie en fonction de l'altitude et de la popularité de la montagne, les frais étant plus élevés pour des sommets tels que l'Everest, le plus haut du monde avec ses 8.849 mètres.

Les 97 montagnes, dont l'altitude varie entre 5.870 mètres et 7.132 mètres, sont situées dans les provinces occidentales de Karnali et Sudurpaschim.

"Nous espérons que cela mettra en lumière nos trésors cachés et diversifiera l'offre montagneuse du Népal", a déclaré à l'AFP Himal Gautam, du département du tourisme népalais.

Cette décision fait suite à une saison d'escalade printanière très chargée, au cours de laquelle le gouvernement népalais a délivré 1.168 permis d'escalade.

Plus de la moitié d'entre eux concernaient des sommets de plus de 8.000 mètres, dont l'Everest. En revanche, d'autres ont connu peu d'activité d'escalade et ont généré des revenus minimes provenant des permis d'escalade.

Nima Nuru Sherpa, président de l'Association népalaise d'alpinisme, a salué la décision des autorités, mais a ajouté qu'il fallait faire beaucoup plus pour susciter l'intérêt pour les montagnes reculées.

"Nous devons développer les infrastructures et la main-d'œuvre nécessaires pour y organiser des expéditions", a-t-il déclaré.

Le Népal abrite huit des dix plus hauts sommets du monde et accueille chaque année des centaines d'alpinistes pendant les saisons d'escalade du printemps et de l'automne.

L'engouement pour l'alpinisme a fait de cette activité une entreprise lucrative depuis que Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay Sherpa ont réalisé la première ascension de l'Everest en 1953.

En février, le Népal a augmenté les frais de permis pour l'Everest, qui passeront de 11.000 à 15.000 dollars à partir du printemps prochain, dans l'espoir que cela contribuera à lutter contre la pollution et à renforcer la sécurité.

Sport
NÉPAL

