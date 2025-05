Le Népalais Kami Rita Sherpa atteint le sommet de l'Everest pour la 31e fois, battant son propre record

L'alpiniste népalais Kami Rita Sherpa a atteint le sommet de l'Everest pour la 31e fois mardi, battant son propre record d'ascensions de la plus haute montagne au monde, a annoncé l'organisateur de son expédition.

"Félicitations au légendaire Kami Rita Sherpa pour sa 31e ascension réussie de l'Everest, le plus grand nombre d'ascensions de l'histoire", a déclaré dans un communiqué Seven Summit Treks.

Guide de montagne depuis plus de 20 ans, Kami Rita Sherpa, actuellement âgé de 55 ans, s'est hissé pour la première fois sur le "Toit du monde", culminant à 8.849 mètres d'altitude, en 1994. C'était pour une expédition commerciale.

Depuis, il a atteint le sommet de l'Everest presque chaque année, guidant des clients.

"Kami Rita Sherpa n'a plus besoin d'être présenté", a déclaré mardi l'organisateur de son expédition. "Il n'est pas seulement un héros national de l'escalade, mais un symbole mondial de l'Everest lui-même".

En 2024, l'alpiniste népalais est monté deux fois au sommet de l'Everest, battant à chaque fois un nouveau record.

"Je suis heureux de ce record, mais les records finissent par être battus", avait-il déclaré à l'AFP le 12 mai 2024, après avoir atteint la cime de l'Everest pour la 29e fois.

Seven Summit Treks a indiqué mardi qu'il guidait une expédition de l'armée indienne pour sa 31e ascension, soulignant qu'il avait "non seulement atteint le sommet lui-même, mais qu'il (avait) également conduit et guidé les derniers membres de l'équipe jusqu'au sommet".

"Atteindre de nouveaux sommets"

Himal Gautam, directeur de la section alpinisme et aventure au sein du ministère du tourisme népalais, a souligné que le record établi par Kami Rita Sherpa "contribue à permettre à l'alpinisme népalais d'atteindre de nouveaux sommets".

Surnommé "Monsieur Everest", Kami Rita Sherpa est né en 1970 à Thame, un village de l'Himalaya, vivier d'alpinistes chevronnés.

Il a grandi dans la vallée himalayenne à regarder son père, puis son frère, partir en expédition en tant que guides de montagne, avant de marcher sur leurs traces.

En 2019, il était monté au sommet de l'Everest à deux reprises en l'espace de six jours.

Cette année, Katmandou a accordé plus de 1.100 permis d'ascension pour la saison de printemps (avril-juin), dont 458 pour l'Everest, ce qui représente une manne financière de plus de 5 millions de dollars (4,38 millions d'euros) pour le pays.

Plus de 500 alpinistes et leurs guides ont déjà atteint le sommet de l'Everest depuis le début de la saison des ascensions dans l'Himalaya, selon le département du tourisme du Népal.

Cette année, le nombre de personnes décédées lors de l'ascension de l'Everest est moins élevé que les années précédentes.

Deux alpinistes, un Philippin et un Indien, sont morts dans les camps de haute altitude.

Kami Rita Sherpa compte d'autres sommets de plus de 8.000 mètres à son palmarès, dont le K2 au Pakistan, deuxième plus haute montagne au monde.

Mi-mai, l'alpiniste britannique Kenton Cool, 51 ans, a gravi l'Everest pour la 19e fois, battant son propre record du grimpeur non Népalais ayant réussi le plus grand nombre d'ascensions du sommet le plus haut de la planète.

L'Everest a été officiellement vaincu pour la première fois le 29 mai 1953 par le Néo-Zélandais Sir Edmund Hillary et le sherpa népalais Tensing Norkay.

L'année dernière, plus de 800 alpinistes l'ont atteint, dont 74 du côté nord du Tibet.