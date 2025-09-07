Le PSG appelle à une meilleure coordination médicale avec l'équipe de France

Le
07 Sep. 2025 à 09h25 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
L'attaquant français Ousmane Dembélé s'est blessé à la cuisse droite lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, le 5 septembre 2025 à Wroclaw (Pologne).

L'attaquant français Ousmane Dembélé s'est blessé à la cuisse droite lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, le 5 septembre 2025 à Wroclaw (Pologne). Il sera éloigné des terrains pendant au moins six semaines, a indiqué le PSG.

Après les blessures d'Ousmane Dembélé et Désiré Doué avec les Bleus, le Paris Saint-Germain a adressé un courrier à la Fédération française de football (FFF) pour demander une meilleure "coordination médico-sportive entre clubs et sélection".

Le PSG, privé de Dembélé pour six à huit semaines et de Doué pour quatre semaines environ, demande "urgemment un nouveau protocole (...) plus transparent et collaboratif" autour de "la santé des joueurs", a-t-il annoncé dimanche.

Le club champion d'Europe a assuré qu'il "avait transmis à la FFF des éléments médicaux concrets, avant même le début du rassemblement de l'équipe de France, sur la charge de travail supportable et les risques de blessures de ses joueurs".

Le PSG "déplore que ces recommandations médicales n'aient pas été prises en compte par le staff médical" ainsi que "l'absence totale de sollicitation et de concertation avec ses équipes médicales".

Si le club de Luis Enrique "tient à réaffirmer son attachement à (...) l'équipe de France", il "souhaite" que ces incidents "graves et évitables" servent de déclic pour garantir "des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux des clubs et de la sélection".

Le club demande enfin le respect d'un "principe de précaution renforcé dans la convocation et l'utilisation des joueurs", notamment quand ils reviennent de blessure.

Ce lien, "on l'a toujours eu avec tous les clubs, on connaît évidemment la situation des joueurs, a répondu Didier Deschamps dimanche dans Téléfoot sur TF1. On a toujours fait les choses avec beaucoup de sérieux et de professionnalisme".

"Le risque zéro n'existe pas"

Le sélectionneur "comprend" la colère du PSG. "Si j'étais en club j'aurais le même ressenti", a-t-il expliqué, mais il a rappelé que "le risque zéro n'existe pas. Si vous laissez les joueurs sur le banc, vous ne prenez pas de risques..."

Pour montrer que les Bleus tiennent compte des avis des clubs, Deschamps a pris l'exemple de William Saliba et Rayane Cherki, dont respectivement Arsenal et Manchester City avaient annoncé les blessures.

"Le protocole prévoit qu'ils doivent faire venir acter leur blessure le lundi matin" à Clairefontaine au début de rassemblement, mais "je ne les fais pas venir", a expliqué DD.

Il a également insisté sur "le ressenti du joueur, qui est très important", pour assurer que si Dembélé a joué contre l'Ukraine c'est qu'il se sentait prêt.

Entré en jeu lors de la victoire des Bleus face à l'Ukraine vendredi (2-0) pour le début des qualifications au Mondial-2026, Dembélé souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite.

Il était entré à la pause à la place de Doué, touché au mollet droit. Les deux joueurs ont quitté le rassemblement des Bleus et Kingsley Coman a été appelé en renfort pour les remplacer.

Sport
FRANCE

