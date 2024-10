Le PSG doit enfin montrer les crocs contre le PSV Eindhoven

Le Paris SG doit se rassurer et prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs de la Ligue des champions, mardi au Parc des Princes contre le PSV Eindhoven (21h00), après la sèche défaite à Arsenal (2-0) qui suivait une victoire étriquée contre Gérone (1-0).

Le fameux top 8 sur les 36 équipes engagées dans cette nouvelle "phase de ligue", qui permet de se qualifier directement pour les 8es de finale, est encore accessible pour le PSG, auquel il reste six matches.

Mais alors qu'il affrontera ensuite l'Atletico Madrid, le Bayern Munich et Manchester City, il ne va pas falloir lâcher trop de points contre les équipes abordables que sont le PSV, Salzbourg et Stuttgart.

Et cela commence au Parc des Princes mardi avec la venue de l'équipe néerlandaise, à cinq jours du "classique" de la L1 dimanche à Marseille.

Les supporters bataves, d'abord privés de déplacement par les pouvoirs publics puis autorisés après la suspension de l'arrêté ministériel par le Conseil d'Etat, ne devraient au final pas être présents, le PSV leur ayant déconseillé de se rendre à Paris pour des raisons de sécurité.

L'entraîneur du Paris Saint-Germain Luis Enrique lors d'un entraînement avant le match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, le 21 octobre au Campus PSG à Poissy. AFP

"C'est dommage, je trouve ça ridicule. Malheureusement, je n'ai pas tous les détails. Mais c'est dommage de ne pas avoir ses supporters dans la meilleure compétition. Nous voulions nos supporters avec nous. Ce n'est pas normal qu'ils ne soient pas là", a commenté lundi l'entraîneur du PSV Peter Bosz. "Les joueurs étaient très contents de se qualifier en Champions League, et sans supporters, ce n'est pas pareil. Pour eux, c'est vraiment dommage", a-t-il ajouté.

La Juventus Turin, équipe du calibre du PSG, a montré le chemin en dominant le champion des Pays-Bas (3-1) mais le PSV Eindhoven a ensuite limité la casse à domicile contre le Sporting Portugal (1-1). L'équipe néerlandaise est solide et déjà en tête de son championnat, l'Eredivisie.

Surtout, le PSG est tout sauf dominant en ce début de Ligue des champions. "Il y a beaucoup de choses à améliorer mais je suis très optimiste. Bien sûr la Ligue des champions est une compétition très difficile, il y aura des résultats moins bons, mais demain on joue au Parc des Princes, et on a envie d'obtenir un résultat positif", a confié l'entraîneur Luis Enrique.

"La meilleure version de nous-même"

Malgré une domination longtemps stérile, "je crois que l'équipe a très bien joué contre Gérone, et bien sûr pas joué de la manière que nous voulions contre Arsenal, mais je suis satisfait de ce que j'ai vu de mon équipe tout au long de cette saison", a insisté l'Espagnol.

Pour Peter Bosz, le PSG a d'ailleurs "beaucoup progressé avec Luis Enrique et est plus fort que la saison passée".

En C1, "il y a beaucoup d'équipes de chapeau 1, 2, 3 au niveau très élevé", a pour sa part estimé le coach espagnol du PSG.

Donc "c'est difficile d'évaluer son niveau: on peut deviner le niveau général, en se comparant à Gérone et Arsenal, mais il faut regarder en fonction de si ça a été à domicile ou à l'extérieur, ça change l'environnement, l'arbitrage", a-t-il ajouté.

Le milieu du Paris Saint-Germain Lee Kang-in en conférence de presse avant le match de Ligue des champions contre le PSV Eindhoven, le 21 octobre au Campus PSG à Poissy. AFP

"Avec le format actuel de la Ligue des champions, chaque match à domicile a encore plus d'importance, mais c'est important aussi pour le PSV, on a tous besoin de marquer des points, on va jouer avec beaucoup de motivation et d'optimisme pour gagner les trois points", a assuré Luis Enrique.

Les Parisiens, surmotivés à en croire le Sud-Coréen Lee Kang-in, entendent présenter "la meilleure version" d'eux-mêmes. "Tous les matches sont une finale pour nous en Ligue des champions", a-t-il ajouté.

Le joueur, couteau suisse depuis son arrivée à l'été 2023, a récemment été utilisé à la pointe de l'attaque, mais Luis Enrique a aussi à sa disposition Marco Asensio ou Randal Kolo Muani, en attendant le retour de blessure de Gonçalo Ramos.