Le Top 14 fait sa rentrée, premier choc entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle

Le Stade Toulousain, sacré aux dépens de Bordeaux-Bègles le 28 juin 2025 à Saint-Denis, s'apprête à remettre son titre en jeu

Déjà un choc! Une nouvelle saison de Top 14 débute samedi avec notamment une affiche alléchante entre Bordeaux-Bègles et La Rochelle, des ambitieux diminués mais déjà opposés, alors que le champion toulousain ira à Clermont-Ferrand dimanche et que Montauban fait son retour dans l'élite.

Pour son retour à la compétition, un peu plus de deux mois après la défaite cruelle en finale du Top 14 (39-33) fin juin, l'UBB voit se présenter face à elle un sérieux client, samedi soir à Chaban-Delmas (21h05).

Les Rochelais, revanchards après une saison manquée, arrivent armés, rassérénés par une bonne préparation et la présence de deux recrues de choix, le demi de mêlée Nolann Le Garrec, transfuge du Racing 92, et l'arrière géorgien Davit Niniashvili, chipé à Lyon.

Les hommes de Ronan O'Gara tenteront de rééditer la performance réalisée en avril, lorsqu'ils étaient venus faire tomber les Girondins (21-10).

Pour y parvenir, ils pourraient profiter de l'hécatombe que connaît le staff de Yannick Bru, privé du capitaine Maxime Lucu et du centre Yoram Moefana sur blessure, ou encore du pilier Ben Tameifuna, en sélection. Des absences qui trouvent leur pendant chez les Maritimes, amputés de plusieurs cadres (Uini Atonio, Reda Wardi, Will Skelton, UJ Seuteni et Jack Nowell).

Troisième la saison dernière, le RC Toulon fait aussi partie des formations loin d'être au complet au moment de lancer son championnat à Montpellier samedi (19h00). Pierre Mignoni devra faire sans l'ailier Gabin Villière, le troisième ligne Esteban Abadie et le buteur Melvyn Jaminet, tandis que Charles Ollivon est en phase de reprise après une rupture des ligaments croisés en janvier.

La Rochelle de Grégory Alldritt (balle en main) et Bordeaux-Bègles, opposés à San-Sebastian le 10 juin 2023, se retrouvent cette fois-ci pour l'ouverture du Top 14 samedi à Chaban AFP/Archives

Parmi les autres prétendants annoncés aux phases finales, Castres, cinquième l'an dernier, passera un premier test à domicile face à une Section Paloise ambitieuse.

"On reçoit le premier match, donc forcément il y a cette pression-là, parce que tu sais que tu n'as pas le droit à l'erreur", a expliqué le manager tarnais Xavier Sadourny.

Montauban dans l'inconnu

Perpignan aura également l'avantage de recevoir pour lancer sa saison, après s'être sauvé in extremis lors du match d'accession contre Grenoble en juin, et mettra à l'épreuve son joli recrutement.

Face aux Catalans, un Aviron Bayonnais ravi de sa saison dernière, marquée par un retour en demi-finales pour la première fois depuis 43 ans, mais qui a vécu un été agité entre le manager en place Grégory Patat et le nouveau directeur du rugby Laurent Travers.

Ce dernier regardera certainement avec un oeil attentif le retour dans l'élite, après 15 ans d'attente, de Montauban, où il a entraîné de 2005 à 2009.

Les joueurs de Montauban savourent leur retour en Top 14 après leur succès en barrage de Pro D2 contre Grenoble à Toulouse, le 7 juin 2025 AFP/Archives

Sensations du printemps en devenant champions de France de Pro D2 malgré une sixième place lors de la saison régulière, les Tarn-et-Garonnais, dotés du plus petit budget (13,8M EUR) et d'un effectif quasi inchangé, sont promis à un enfer par tous les observateurs.

Ils ont les honneurs du match inaugural de cette saison samedi (13h00), sur la pelouse du Stade français, qui a beaucoup à prouver après une année noire, où les Soldats Roses n'ont assuré leur maintien qu'à la dernière journée.

Leurs voisins du Racing 92, pas beaucoup plus en verve l'an dernier, défieront Lyon à Gerland samedi (17h00).

Dimanche, en clôture de la journée, les triples champions de France en titre toulousains iront s'étalonner à Clermont-Ferrand.

Toujours privés de leur maître à jouer Antoine Dupont, attendu fin novembre, ainsi que du talonneur Peato Mauvaka et du trois-quarts Ange Capuozzo, les Rouge et Noir, qui ont repris le chemin de l'entraînement tardivement, sont attendus de pied ferme à Marcel-Michelin.