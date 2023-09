LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant: les superstars NBA tentées par les JO-2024 à Paris (presse)

Les superstars de la NBA LeBron James (D) et Stephen Curry (G) lors d'un match de play-off entre les LA Lakers et les Golden State Warriors, le 4 mai 2023 à San Francisco

Les superstars NBA LeBron James, Stephen Curry et Kevin Durant pourraient mener Team USA aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, selon The Athletic et ESPN, une bonne nouvelle pour le basket américain reparti bredouille du Mondial qui vient de s'achever aux Philippines.

Double champion olympique, titré à quatre reprises en NBA, LeBron James tenterait de convaincre d'autres superstars de la ligue nord-américaine de basket de rejoindre l'équipe qui tentera à Paris de remporter l'or olympique pour la cinquième fois consécutive, selon le site internet The Athletic.

Selon la chaîne ESPN, parmi les joueurs susceptibles de l'accompagner, l'arrière Stephen Curry --recordman en carrière du nombre de tirs à 3 points en NBA, et quatre fois champion-- souhaiterait porter à Paris le maillot de l'équipe olympique américaine entraînée par son coach aux Golden State Warriors, Steve Kerr.

James, 38 ans, a mené les Etats-Unis à l'or aux JO de 2008 à Pékin et de 2012 à Londres, mais il faisait aussi partie des équipes américaines qui ont dû se contenter du bronze à Athènes en 2004 et au Mondial organisé au Japon en 2006.

Selon The Athletic, LeBron James aurait notamment appelé Curry et un autre ancien MVP (meilleur joueur) de la ligue, le longiligne ailier des Suns de Phoenix Kevin Durant, pour les convaincre de le suivre dans l'aventure parisienne. Durant, qui aura 35 ans le 29 septembre, était dans l'équipe américain couronnée d'or à Londres, mais aussi à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021.

Parmi les autres joueurs "recrutés" par James pour les Jeux de Paris, toujours selon The Athletic, figurent son coéquipier des Lakers Anthony Davis, l'ailier des Celtics de Boston Jayson Tatum ou encore l'intérieur de Warriors Draymond Green. ESPN cite également le meneur Chris Paul, tout juste transféré à Golden State, et son ex-coéquipier des Suns Devin Booker.

L'équipe américaine, composée majoritairement de jeunes joueurs et sans aucune superstar, est revenue bredouille du Mondial de basket remporté par l'Allemagne, après voir perdu face au Canada le match pour la 3e place.