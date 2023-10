Lens-Arsenal: Elye Wahi, nouveau chouchou de Bollaert

La joie d'Elye Wahi, auteur du but de la victoire pour Lens face à Arsenal en Ligue des champions, le 3 octobre 2023 à Bollaert

Une passe décisive et un but: grand artisan de l'exploit contre Arsenal en Ligue des champions (2-1), le néo-attaquant lensois Elye Wahi a marqué les esprits mardi soir à Bollaert.

"Elye Wahi, Elye Wahi, Elye Wahi!": le public lensois ne s'y trompe pas, c'est le nom de l'attaquant de 20 ans qu'il a le plus été scandé mardi soir. Car avec lui, Bollaert est en train de se trouver un nouveau chouchou.

Recruté cet été pour tenter de faire oublier son ancien artificier en chef Loïs Openda, parti à Leipzig, Wahi a marqué un but et de gros points dans ce match si prestigieux. Dans cet exploit contre le vice-champion d'Angleterre.

Et de quelle manière ! Après un une-deux bien travaillé côté droit avec Florian Sotoca, prenant la défense anglaise de vitesse, Przemyslaw Frankowski a adressé un centre parfait à l'attaquant lensois. Sans contrôle, l'ancien Montpelliérain a ajusté au point de penalty David Raya, le gardien d'Arsenal impuissant (69e).

Symbole du renouveau lensois, après un début de saison très délicat (un point lors des quatre premières journées), Wahi s'est réveillé au bon moment.

Déjà contre Strasbourg (1-0), il avait inscrit un but merveilleux, plein de sang-froid, pour la deuxième victoire de Lens de la saison en Ligue 1 après avoir battu Toulouse (2-1).

Doublement décisif

Elye Wahi offre la victoire à Lens face à Arsenal en Ligue des champions, le 3 octobre 2023 à Bollaert AFP

C'est sur cette belle lancée que Lens recevait Arsenal. Le premier match de Ligue des champions à Bollaert pour les Sang et Or depuis 21 ans... et, déjà, une victoire 2-1 contre un cador européen, l'AC Milan.

Comme à l'époque, c'est timidement que les Lensois, presque paralysés par l'enjeu, ont débuté le match. Et à ce niveau, ça ne pardonne pas: Gabriel Jesus a converti la première occasion d'Arsenal (14e).

Il y a deux semaines aussi, à Séville (1-1), les Lensois avaient pris un but. Avant de se libérer.

Galvanisés dans l'incandescence d'un stade Bollaert plein à craquer, les joueurs artésiens ont su réagir rapidement.

Après une mauvaise relance du gardien d'Arsenal David Raya, Deiver Machado a anticipé et récupéré côté gauche, avant de servir Elye Wahi plein axe. Là, à l'entrée de la surface de réparation, sa zone de prédilection, le buteur s'est fait passeur: après un contrôle poitrine, Wahi a servi intelligemment d'une déviation délicieuse de l'extérieur du droit Adrien Thomasson pour l'égalisation (25e).

"Il y a beaucoup de choses que j'aime bien chez lui", expliquait l'entraîneur Franck Haise à l'arrivée de l'attaquant international espoir français, qui a inscrit 19 buts et délivré six passes décisives la saison dernière avec Montpellier.

"C'est un attaquant complet, capable d'attaquer la profondeur, mais aussi d'être juste dans le jeu combiné, listait-il. C'est un finisseur avec des qualités athlétiques fortes. Et puis il y a une spontanéité, quelque chose d'instinctif qu'il a et que les grands attaquants ont aussi".

Pas de doute, contre Arsenal il a été grand. De quoi, deux décennies plus tard, offrir aux Lensois une nouvelle soirée inoubliable.

Et de quoi respecter la demande des supporters, qui sur leur tifo d'avant-match avaient écrit: "Ensemble, faisons briller notre blason en Ligue des champions".