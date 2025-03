Les Anglais à la relance, les Gallois en chute libre: le baromètre du Tournoi

Antoine Dupont soulève le trophée du tournoi des 6 nations et fête avec tous les joueurs de l'équipe de France de rugby leur titre le 15 mars 2025 au stade de France à Saint-Denis près de Paris

La France au beau fixe après avoir soulevé le trophée, l'Angleterre en regain de confiance après une année 2024 difficile et les Gallois qui n'en finissent plus de plonger: le baromètre du Tournoi des six nations 2025, qui s'est achevé samedi.

. Au beau fixe

LA FRANCE. Vainqueurs du Tournoi après avoir battu l'Ecosse 35-16, les Bleus de Fabien Galthié ont réalisé une compétition réussie, loin de l'édition 2024 difficile malgré une deuxième place flatteuse. Le seul accroc, la défaite d'un souffle à Twickenham (26-25), ne laisse pas de regrets tant les Bleus se sont servis de cette déception pour marquer l'histoire ensuite, avec deux éclatants succès à Rome (73-24) puis Dublin (42-27). Avec 30 essais marqués, nouveau record, le XV de France semble avoir un potentiel offensif capable de faire trembler n'importe quelle équipe. "On sent qu'on pose des problèmes", se réjouit Galthié.

L'Anglais Maro Itoje s'empare de la balle sur une touche contre le pays de Galles lors de la dernière journée du tournoi des 6 nations le 15 mars 2025 à Cardiff au pays de Galles AFP

. En hausse

L'ANGLETERRE. Troisièmes du Tournoi l'an passé, et après une tournée d'automne marquées par des défaites contre l'Afrique du Sud, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les Anglais terminent l'édition 2025 à une deuxième place encourageante. Battus de peu à Dublin (27-22), vainqueurs sur le fil de la France, les hommes de Steve Borthwick ont terminé par un carton au pays de Galles (68-14), et comptent de nombreuses promesses dans leurs rangs, à l'image du jeune (22 ans) ouvreur de Northampton Fin Smith, une des révélations du Tournoi. "Je pense que cette équipe a l'étoffe d'une très bonne équipe, il suffit de poursuivre le processus", estime Borthwick.

. Variable

L'ECOSSE. Les années se suivent et se ressemblent pour les Ecossais, éternels outsiders du Tournoi. Malgré un jeu souvent séduisant, avec à la baguette un Finn Russell toujours aussi doué mais parfois trop irrégulier, le XV du Chardon n'a remporté que deux matches, contre l'Italie et le pays de Galles. Battus de peu en Angleterre (16-15), surclassés par la France comme par l'Irlande, les hommes de Gregor Townsend se heurtent toujours au même plafond de verre face aux grosses nations.

L'Italien Monty Ioane marque un essai contre l'Irlande lors de la dernière journée du tournoi des 6 nations le 15 mars 2025 dans le Stadio Olimpico de Rome AFP

L'ITALIE. Que retenir du Tournoi 2025 de l'Italie, la déroute face à la France (73-24), ou la défaite frustrante contre l'Irlande (22-17) dans un match qui paraissait à leur portée ? Le sélectionneur argentin de l'Italie Gonzalo Quesada a fait son choix, retenant "une bonne fin" de Tournoi. "Comme l'an passé, j'ai le sentiment que ce dernier match est notre meilleur match, j'aimerais travailler avec ce groupe de joueurs toutes les semaines", a-t-il déclaré. Après un Tournoi 2024 historique (deux victoires, un nul et deux défaites) et une tournée de novembre ratée (raclée 50-18 contre l'Argentine, mais défaite 29-11 contre les All Blacks), les Italiens soufflent encore le chaud et le froid, mais évitent la dernière place en finissant cinquièmes.

L'Irlandais Hugo Keenan (à gauche) échappe à un plaquage de l'Italien Gianmarco Lucchesi lors de la dernière journée du tournoi des 6 nations le 15 mars 2025 dans le Stadio Olimpico de Rome AFP

. En baisse

L'IRLANDE. Double tenante du titre, l'Irlande termine à la troisième place après une triste victoire à Rome (22-17), peut-être encore sonnée par sa lourde défaite contre la France à Dublin (42-27). Le XV du Trèfle a dit adieu à certaines de ses légendes (Murray, O'Mahony, Healy) et doit installer la prochaine génération, comme Sam Prendergast, pas encore d'une maîtrise à toute épreuve à l'ouverture. Privés cette année de leur sélectionneur Andy Farrell, parti entraîner les Lions, les Irlandais ont un chantier à mener en vue du Mondial-2027, et un réservoir de joueurs limité pour le faire.

LE PAYS DE GALLES. Avec une nouvelle cuillère de bois (cinq matches, cinq défaites), comme l'an passé, les Gallois poursuivent leur chute sans fin. Le départ du sélectionneur Warren Gatland, après deux défaites contre la France (43-0) et en Italie (22-15), n'y a rien changé, malgré des progrès contre l'Irlande (27-18) et l'Ecosse (35-29). Balayés à domicile par l'Angleterre 68-14, les Gallois ont enchaîné une 17e défaite consécutive, et n'ont toujours pas remporté un match depuis la phase de poules du Mondial-2023 contre la Géorgie.