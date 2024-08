Les Jeux paralympiques rallument la flamme

A moins d'une semaine du début des Jeux paralympiques, la flamme sera allumée samedi en Angleterre, où est né le mouvement dans l'après-guerre, avant de se démultiplier lors d'un voyage express à travers une cinquantaine de villes en France.

Au total, douze torches, dont une principale, brilleront pendant quatre jours (25-28 août) à travers l'Hexagone avant de rejoindre Paris et la vasque olympique, logée au coeur du jardin des Tuileries, qui accueillera à nouveau le public gratuitement à partir du 29 août, au lendemain de la cérémonie d'ouverture, et jusqu'à la cérémonie de clôture, le 8 septembre.

Si la France accueille pour la première fois les Jeux paralympiques, la toute première édition des Jeux - ou du moins sa genèse - remonte à 1948, quand le neurologue allemand Ludwig Guttmann organisa des épreuves sportives pour d'anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale, devenus paraplégiques ou cloués sur des fauteuils roulants, à l'hôpital de Stoke Mandeville, au nord-ouest de Londres.

C’est de ce lieu que la flamme sera allumée lors d'une cérémonie samedi à la mi-journée, en présence de Tony Estanguet, président du comité d'organisation de Paris-2024, et d'Andrew Parsons, président du Comité international paralympique. Elle rejoindra la France le lendemain via le tunnel sous la Manche.

Carte retraçant le parcours des 12 flammes avant l'ouverture des Jeux paralympiques, du 25 au 28 août 2024 AFP

Vingt-quatre relayeurs britanniques, lancés dans le tunnel, rejoindront vingt-quatre relayeurs français à mi-parcours pour effectuer le passage de témoin jusqu'à Calais.

"On sait par expérience que le sport paralympique mobilise moins mais là je pense qu'on va pouvoir surfer sur l'engouement olympique", espère Pascal Pestre, premier adjoint de la ville, qui rappelle à l'AFP que la flamme olympique est elle aussi passée par Calais en juillet.

Un "festival de la flamme", reproduit dans les autres villes étapes, sera organisé avec une limite de 3.000 personnes pour des raisons de sécurité, a indiqué la préfecture du Pas-de-Calais.

Douze jours, douze flammes

Les onze autres flammes - symbolisant les onze jours de compétition après la cérémonie d'ouverture - s'allumeront simultanément, aux départs de Strasbourg, Montpellier ou bien encore Lourdes et Lorient avant de converger vers Paris via d'autres villes étapes.

La cycliste française Audrey Cordon Ragot participe au contre-la-montre individuel en cyclisme sur route lors des Jeux olympiques de Paris 2024, le 27 juillet 2024 à Paris AFP/Archives

Parmi les porteurs désignés pour la journée de dimanche, on retrouve notamment l'octuple championne paralympique de ski Marie Bochet à Thonon-les-Bains ou la cycliste française Audrey Cordon-Ragot à Lorient, selon la dévoilée jeudi soir par Paris-2024, qui précise que des changements peuvent avoir lieu jusqu'à la veille au soir.

Une treizième flamme s'allumera dimanche, à l'occasion des commémorations des 80 ans de la Libération de Paris.

La DJ Barbara Butch, star du tableau incarné par des drag queens lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, le 26 juillet dernier, ainsi que l'autrice de bandes dessinées et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi, qui a réalisé la tapisserie officielle de Paris-2024, concluront ce relais parisien sur la grande scène du festival "Rock en Seine", à côté de la capitale.

Plus de 1,75 million de billets vendus

Lyon n'avait pas accueilli le passage de la flamme olympique en raison du coût élevé de l'opération - certains départements avaient alors jugé prohibitif le coût de 180.000 euros. Pour les Paralympiques, elle en sera, le 26 août.

l'autrice de bandes dessinées et réalisatrice franco-iranienne Marjane Satrapi devant l'un des trois éléments de la tapisserie officielle qu'elle a conçue pour les Jeux de Paris-2024, le 12 mars 2024 à Paris AFP/Archives

"C’est dans la politique de la ville de promouvoir et de développer le sport paralympique, et de lui donner une visibilité. C'était une bonne occasion", explique la mairie jointe par l'AFP.

Au total, selon le comité d'organisation, une cinquantaine de villes seront traversées par ces relais, avec plus de 1.000 porteurs et six relais collectifs (à Antibes, Chambly, Vichy, Fontainebleau, Bobigny et Paris) visant à mettre à l'honneur les personnes oeuvrant dans le monde du para sport comme les bénévoles, ou aidants.

La flamme principale, venue de Stoke Mandeville, passera elle par Calais, Arras, Amiens, Louviers et Chambly avant son arrivée en Ile-de-France.

Les Jeux paralympiques seront lancés le 28 août par une cérémonie d'ouverture entre les Champs-Elysées et la Place de la Concorde, dont Thomas Jolly sera de nouveau le maître d'oeuvre.

Quelque 2,5 millions de billets ont été mis à la vente pour l'événement. Mercredi, un peu plus de 1,75 million avaient trouvé preneurs, vendus ou alloués selon les organisateurs.