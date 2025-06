"Les sensations ne sont pas bonnes": David Gaudu forfait pour le Tour de France

"Les sensations ne sont pas bonnes": en méforme, David Gaudu a annoncé jeudi à l'AFP son forfait pour le Tour de France, dernier soubresaut d'une saison noire.

Ca devait l'année de la reconquête. Elle se transforme en chemin de croix pour le leader de l'équipe Groupama-FDJ dont la quatrième place il y a trois ans reste le meilleur résultat pour un coureur français sur la Grande Boucle depuis 2017.

Après sept participations consécutives, le grimpeur finistérien de 28 ans renonce pour la première fois à la grande messe de juillet qui s'élance le 5 juillet de Lille. "Une grosse déception forcément. Surtout que le Tour passe en Bretagne cette année et que mes proches allaient pouvoir venir me voir", regrette-t-il dans un entretien à l'AFP.

"Mais vu mon niveau actuel… j'ai été transparent avec l'équipe. De toute façon, ils ont mes valeurs, mes données et donc on a décidé ensemble de zapper le Tour", dit-il, assurant d'une "décision commune".

"Y aller juste pour finir, ça ne sert à rien. J'aurais subi tous les jours, plus la pression médiatique...", ajoute Gaudu qui garde un très mauvais souvenir de l'édition 2024 où il avait "trainé (s)a misère pendant trois semaines" (65e au final).

Il avait rebondi avec une belle sixième place au Tour d'Espagne en septembre. Mais cette année, depuis sa victoire d'étape sur le Tour d'Oman début février, il va de galère en galère.

"Complètement cuit" après le Giro

En quatre mois, il a chuté quatre fois, d'abord à cause d'un chat à l'entraînement, puis en course sur les routes italiennes des Strade Bianche, de Tirreno-Adriatico (fracture à la main) et du Giro en mai (profonde entaille à la main encore).

"Une hécatombe" qui l'oblige à "courir après la forme, tout le temps".

Il finit le Tour d'Italie "complètement cuit". "A ce moment-là, j'y crois encore au Tour. Je me suis laissé jusqu'à la fin de la semaine dernière pour repartir en stage, refaire des cols en montagne, des exercices. Mais les sensations ne sont toujours pas bonnes".

Le coureur français David Gaudu assiste à la présentation de l'équipe Groupama-FDJ pour la saison 2025, à Boulogne-Billancourt, le 8 janvier 2025 AFP/Archives

Pourquoi ? "On n'a pas vraiment toutes les réponses. J'ai passé des examens médicaux, tout est bon, tout est normal".

Les chutes l'ont marqué psychologiquement. Il fait de l'hypnose et travaille avec un préparateur mental ainsi qu'un psychologue.

Mais il ne pense pas que ce soit ça non plus. "Dans le vélo, tu as toujours peur mais ce n'est pas ça qui me freine", assure-t-il.

Quoiqu'il en soit, il ne se sent pas capable de jouer un top 10 au classement général – "ça, c'est sûr et certain" - et pense que cela aurait été "compliqué aussi de peser sur la course dans les échappées".

La Vuelta pour "sauver" sa saison

"L'équipe a sa stratégie aussi" pour viser une victoire d'étape et un Top 10 au général avec Guillaume Martin-Guyonnet, rappelle Gaudu, meilleur Français du Tour en 2023 également (9e).

Comme l'année dernière et comme en 2020, où il avait gagné deux étapes sur la Vuelta après avoir abandonné le Tour de France, le Breton mise sur le Tour d'Espagne (23 août-14 septembre) pour "sauver (s)a saison".

"La Vuelta m'a sauvé la saison en 2020 et l'an dernier. Je me dis jamais deux sans trois".

"Le but, c'est de retrouver du plaisir sur le vélo et réaliser une super fin de saison. On tape souvent la tête dans le mur, mais j'ai encore de l'espoir. Je ne lâche rien", insiste Gaudu qui va participer aux Championnats de France ce week-end avant de préparer la Vuelta.

David Gaudu, le coureur français de Groupama-FDJ, avant le départ de la 12e étape du Tour d'Italie 2025, 172 km entre Modène et Viadana, le 22 mai 2025 AFP/Archives

"Je me dis qu'il y a encore de belles choses à faire, développe-t-il. Les deux prochaines saisons seront sûrement mes dernières en tant que leader. Je vais tout donner pour réussir dans ma quête de faire un podium sur un grand Tour", qui reste son objectif.

"Ca reste mon rêve, insiste-t-il. 95% des gens vont me dire: tu n'y arriveras jamais. Mais moi, les rêves me font avancer".