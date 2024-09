Les supporters stéphanois entre colère et ironie après la déroute historique des Verts

Les supporters stéphanois, entre colère et ironie, se sont adressés à leur équipe samedi à travers des tags écrits sur les murs d'enceinte du centre d'entraînement de l'AS Saint-Etienne à L'Etrat (Loire) après la déroute historique des Verts (8-0) vendredi à Nice.

"8-0 : allez vous faire enc... !!!" peut-on lire, ou encore "Reposez vous bien", dont des photos ont été relayées sur le réseau social X.

Vendredi, à l'Allianz Arena de Nice, les quelque 300 supporters des Verts présents ont quitté le stade après le sixième but, inscrit peu avant la fin de la première mi-temps sifflée sur le score de 6-0, du jamais vu au XXIe siècle en Ligue 1, selon le statisticien du sport Opta.

A l'aéroport d'Andrézieux-Bouthéon, un léger dispositif policier avait été mis en place pour prévenir tout débordement au retour des joueurs dans la nuit de vendredi à samedi.

Aucun incident n'a été constaté ni à l'arrivée de la délégation de l'ASSE ni au centre d'entraînement où se situe le siège social du club. Aucun supporter n'est venu manifester lors de l'entraînement de l'équipe samedi à huis clos.

La direction du club ligérien a toutefois prévu de recevoir les groupes de supporters lundi.

L'AS Saint-Etienne n'avait plus été humiliée de la sorte depuis une défaite 9-0 face à Bordeaux le 25 novembre 1951.

En conférence de presse après cette correction, l'entraîneur stéphanois, Olivier Dall'Oglio, a exprimé vendredi soir le sentiment de honte qui l'habitait.

"On n'est pas fiers du tout de ce qu'on a produit. Moi le premier, l'ensemble des joueurs, tout le monde. Maintenant on est ensemble, on sait que ça va être compliqué", a-t-il poursuivi.

Gautier Larsonneur, le gardien stéphanois, après le naufrage des Verts battus 8-0 par Nice en ouverture de la 5e journée de Ligue 1 le 20 septembre 2024 à l'Allianz Rivera AFP/Archives

"On est passé complétement à travers. On a oublié les bases dans le football: les courses, gagner des duels, être ensemble, être en bloc. Si en plus, on tombe sur une bonne équipe en face, ça fait mal, ça fait très mal."

Le coach n'a pas été le seul à prendre la parole dans le vestiaire: Huss Fahmy, bras droit d'Ivan Gazidis, président du club et de Kilmer Sports Venture, le nouvel actionnaire, ainsi que Loïc Perrin, capitaine historique reconverti dirigeant de l'AS Saint-Etienne, sont également intervenus, a-t-on appris auprès d'une source interne.

Ils ont insisté sur "la honte que devaient avoir les joueurs après ce match catastrophique", ainsi que "sur le fait que cela ne devait plus jamais se reproduire", a-t-on ajouté de même source.

Les Verts, qui comptent quatre défaites en cinq journées et présentent la pire différence de buts de la L1 (-14), se déplaceront à Nantes le 29 septembre (15h00) lors de la 6e journée.