L'ex-biathlète allemande Dahlmeier décédée en haute montagne au Pakistan

La double championne olympique allemande de biathlon Laura Dahlmeier "est décédée" après un accident de haute montagne au Pakistan, toute tentative de sauvetage ayant été rendue "impossible" par la dangerosité du site, a annoncé mercredi son agence.

"Les efforts de sauvetage pour la récupérer ont échoué et l'opération a été interrompue dans la soirée" de mardi, a indiqué l'agence Nine&One dans un communiqué.

Agée de 31 ans, la septuple championne du monde "est décédée" lundi, "victime d’une chute de pierres" à 5.700 m d'altitude, indique la même source.

Elle tentait alors l'ascension en binôme du pic Laila, une montagne de la chaîne du Karakoram (nord) culminant à un peu plus de 6.000 m d'altitude.

Sa partenaire de cordée, qui est elle "indemne", a aussitôt "lancé un appel d'urgence et une opération de sauvetage a été mise en place sans délai", retrace l'agence.

La biathlète allemande Laura Dahlmeier montre sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang le 16 février 2018 AFP/Archives

La partenaire "a tenté pendant de nombreuses heures de porter secours, mais cela s'est révélé impossible en raison de la difficulté du terrain et des chutes de pierres persistantes".

Elle n'a "constaté aucun signe de vie" de la part de Laura Dahlmeier et a alors "décidé pendant la nuit de se retirer de la zone dangereuse et de continuer à descendre".

Les occupants d'un hélicoptère militaire qui l'ont localisée mardi matin n'ont décelé "aucun signe de vie".

Compte-tenu de la dangerosité du site et "des risques liés aux chutes de pierres continues", les tentatives de sauvetage aérien comme terrestre ont été jugées "impossibles", explique l'agence.

L'hypothèse est que "Laura Dahlmeier est morte sur le coup" lundi, et ce "sur la base des observations faites lors du survol et du compte-rendu de la partenaire", dit encore la même source.

La partenaire a été rejointe par des alpinistes expérimentés, venus renforcer les secours, qui l'ont "escortée vers le camp de base".

"Les risques sont trop élevés" pour mener à bien la récupération du corps, "irréalisable dans les conditions difficiles actuelles".

L'ex-championne "avait exprimé clairement et par écrit que, dans une telle situation, personne ne devait risquer sa vie pour la secourir", précise l'agence.

Reine des Mondiaux de Hochfilzen en 2017, avec cinq titres et une médaille d'argent en six épreuves, Laura Dahlmeier avait ensuite remporté l'or en sprint et en poursuite, ainsi que le bronze en individuel, aux JO de Pyeongchang en 2018.

Après Pyeongchang, elle avait mis fin à sa carrière en 2019, à l'âge de 25 ans.

En plus de son rôle d'experte pour la ZDF lors des Coupes du monde de biathlon, Dahlmeier s'est ensuite convertie dans l'alpinisme.

Guide de montagne et de ski certifiée, alpiniste expérimentée, elle se trouvait dans la région depuis fin juin et avait déjà gravi la Grande Tour Trango.