L'ex-championne de biathlon Laura Dahlmeier meurt en haute montagne

Son corps, entraîné dans une chute de pierres à 5.700 m d'altitude, reste inaccessible aux secours: l'ex-championne olympique allemande de biathlon Laura Dahlmeier a été déclarée morte mercredi, deux jours après son accident d'alpinisme au Pakistan.

L'annonce de son décès par son agence a suscité un émoi immédiat en Allemagne et dans le monde du biathlon. A la mesure de son très grand palmarès, garni de deux titres olympiques et de sept titres mondiaux.

"Nos cœurs sont brisés - mais tu y occuperas toujours une place particulière. Repose en paix, Laura", a écrit la Fédération internationale de biathlon (IBU) sur Instagram.

Le président allemand Frank-Walter Steinmeier a salué la mémoire d'une "ambassadrice de notre pays dans le monde", selon sa porte-parole sur X.

La championne de Garmisch-Partenkirchen, dans les Alpes bavaroises, "n'était pas seulement l'une des athlètes les plus accomplies de l'histoire" des sports de montagne allemands, a écrit la Fédération allemande de ski (DSV), "mais aussi une personne exceptionnelle, pleine de joie de vivre, de courage et de chaleur humaine".

La double médaillée d'or olympique de 2018 avait pris sa retraite un an plus tard et s'était reconvertie dans l'alpinisme, obtenant son diplôme de guide de montagne.

C'est en tentant de gravir son deuxième sommet du Karakoram, une chaîne de montagnes du nord du Pakistan où elle se trouvait depuis fin juin, qu'elle est "tragiquement décédée" lors d'un accident à 5.700 m d'altitude, comme l'écrit son agence Nine&One.

"Morte sur le coup"

Victime d'une chute de pierres alors qu'elle entreprenait l'ascension en binôme du pic Laila, une montagne culminant à un peu plus de 6.000 m d'altitude, les secours estiment que la championne est "morte sur le coup" lundi.

Ils se basent pour cela sur "les observations faites lors du survol" de la zone par hélicoptère et "du compte-rendu de la partenaire" de cordée, précise l'agence.

La biathlète allemande Laura Dahlmeier montre sa médaille de bronze aux Jeux olympiques de Pyeongchang le 16 février 2018 AFP/Archives

Cette dernière, qui est elle "indemne", a aussitôt après la chute averti les secours et "tenté pendant de nombreuses heures de porter secours", en vain.

Elle n'a "constaté aucun signe de vie" de la part de Laura Dahlmeier et a alors "décidé pendant la nuit de se retirer de la zone dangereuse et de continuer à descendre".

Les chances de survie semblaient encore plus infimes depuis que les occupants de l'hélicoptère avaient indiqué n'avoir décelé aucun "signe de vie" mardi, quand ils l'ont repérée.

Apogée en 2017-2018

Mardi soir, il a été décidé de mettre fin à l'opération de secours, toute tentative de sauvetage étant rendue "impossible" par la dangerosité du site, explique l'agence qui soulignent les "risques liés aux chutes de pierres continues".

"Les risques sont trop élevés" pour mener à bien la récupération du corps, souligne encore l'agence qui rappelle que l'ex-championne "avait exprimé clairement et par écrit que, dans une telle situation, personne ne devait risquer sa vie pour la secourir".

Reine des Mondiaux de Hochfilzen en 2017, avec cinq titres et une médaille d'argent en six épreuves, Laura Dahlmeier avait ensuite remporté l'or en sprint et en poursuite, ainsi que le bronze en individuel, aux JO de Pyeongchang en 2018.

Lors de sa meilleure saison en Coupe du monde en 2016-17, la Bavaroise avait remporté le gros globe de cristal pour le classement général ainsi que les petits globes en individuel et en poursuite.

Après Pyeongchang, elle avait mis fin à sa carrière en 2019, à l'âge de 25 ans seulement.

"Je n'ai plus d'objectifs de biathlon sur ma liste", explique-t-elle alors.

Guide de montagne et de ski certifiée, alpiniste expérimentée, elle se trouvait dans la région depuis fin juin et avait déjà gravi la Grande Tour Trango.

Elle savait les dangers liés à sa passion, pour avoir notamment perdu début 2022 son ex-petit ami, décédé à 29 ans dans une avalanche en Patagonie.