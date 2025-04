Liège-Bastogne-Liège: dans les Ardennes, les Français reprennent des couleurs

"Envie de taper un gros coup": invisibles lors des Flandriennes, les Français reprennent des couleurs dans les Ardennaises et plusieurs d'entre eux espèrent briller dimanche à Liège-Bastogne-Liège.

Comme l'année dernière, le camp tricolore a traversé les classiques pavées comme une ombre, en l'absence notamment de Christophe Laporte, touché par un virus. Le meilleur représentant sur le Tour des Flandres? Aurélien Paret-Peintre avec une 16e place. Paris-Roubaix? Florian Dauphin, 25e.

Mais dès l'Amstel Gold Race dimanche dernier, on les a revus à l'avant avec la belle 6e place de Louis Barré, juste devant Romain Grégoire.

A la Flèche Wallonne mercredi, ils étaient même trois dans le Top 10 avec Kévin Vauquelin, deuxième derrière l'intouchable Tadej Pogacar, Lenny Martinez, 4e mais qui devrait être absent dimanche, et Grégoire, 7e encore.

Les Français, souvent typés puncheurs ou grimpeurs, réussissent généralement bien sur les parcours en dents de scie des Ardennes.

Et s'il est difficile d'imaginer une victoire sur la Doyenne dimanche en présence de Pogacar et Remco Evenepoel, ils sont plusieurs à rêver d'un exploit similaire à celui, l'an dernier, de Romain Bardet, qui s'était intercalé sur le podium entre Pogacar et Mathieu van der Poel.

Kevin Vauquelin, 23 ans, Arkéa-B&B Hotels

Deuxième de la Flèche en 2024, le Normand de 23 ans a réédité la performance mercredi face à un plateau beaucoup plus relevé. Seulement battu par Pogacar, il a devancé des coureurs de la trempe de Tom Pidcock ou Remco Evenepoel. "C'est fou", a-t-il réagi. Alors que son équipe se bat pour sa survie, Vauquelin, courtisé par de nombreuses équipes, aura encore des ambitions dimanche même si la Doyenne est "une course beaucoup plus longue et énergivore". Il voudra prendre sa revanche de 2024, où il avait chuté et abandonné. "Je ne sais pas si je fais partie des outsiders mais je vais y aller sans complexes", prévient-il.

Romain Bardet, 34 ans, Picnic

Romain Bardet deuxième sur la ligne d'arrivée de Liège-Bastogne-Liège, le 21 avril 2024 BELGA/AFP/Archives

Pour sa dernière Doyenne, le grimpeur auvergnat, 34 ans, ressort la recette qui lui avait si bien réussi l'an dernier: participer au Tour des Alpes toute la semaine jusqu'au vendredi, rallier Liège dans la foulée et courir le Monument dimanche. Bardet, qui a dû faire une longue pause en mars après une chute au Tour d'Algarve, affiche cinq Top 10 en dix participations à la Doyenne, où il était aussi monté sur le podium en 2018 (3e).

Romain Grégoire, 22 ans, Groupama-FDJ

Vainqueur chez les espoirs en 2022, le jeune Bisontin présente un profil de puncheur/grimpeur qui correspond parfaitement au profil de la course. Seulement 24e l'an dernier pour sa découverte chez les pros, il visera beaucoup plus haut dimanche après ses septièmes places à l'Amstel Gold Race et à la Flèche Wallonne. "On a montré qu'on était plus que jamais dans le match, ça va nous donner la rage et l'envie de taper un grand coup", insiste ce coureur très ambitieux qui sera à la tête d'une équipe aux multiples atouts.

Guillaume Martin-Guyonnet, Groupama-FDJ

A côté de Romain Grégoire, le grimpeur normand représente une autre carte pour Groupama-FDJ, qu'il a rejoint cet hiver. Très régulier à Liège avec cinq Top 20 en neuf participations et une sixième place en 2023, il est particulièrement en forme en ce moment avec ses victoires dans le Tour du Jura et la classique Grand Besançon Doubs, avant de terminer onzième au sommet du mur de Huy mercredi. Le troisième Mousquetaire de l'équipe est Valentin Madouas qui effectue un début de saison timide mais reste sur une septième et une cinquième place à Liège.

Aurélien Paret-Peintre, 29 ans, Decathlon-AG2R

Meilleur Français au Tour des Flandres, sa dernière course, le Savoyard devrait être plus à l'aise encore sur le parcours en toboggan de Liège, où il avait terminé à une belle cinquième place l'an dernier. "Je me sens en pleine forme pour Liège-Bastogne-Liège, un Monument que j'adore et qui m'a toujours bien réussi, avec un parcours difficile qui correspond à mes qualités", a annoncé l'aîné des frères Paret-Peintre.