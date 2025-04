Liège-Bastogne-Liège: Pogacar finit la saison des classiques en apesanteur

Tadej Pogacar a clôturé sa magistrale campagne de classiques avec un nouveau récital solitaire dimanche à Liège-Bastogne-Liège où il a de nouveau plané au-dessus de la concurrence.

C'est à l'issue d'une course sans suspense et dans un certain ennui que le champion du monde a remporté sa troisième Doyenne, surtout que celui qui était censé lui donner la réplique, Remco Evenepoel, ne s'est pas pointé au rendez-vous.

Inexistant, le Belge a terminé très loin, à plus de trois minutes du Slovène, vainqueur en solitaire avec un peu plus d'une minute d'avance sur l'Italien Giulio Ciccone et l'Irlandais Ben Healy.

"C'est génial de terminer la première partie de la saison de telle manière. La saison a été juste parfaite jusque-là, je suis très heureux", a réagi le triple vainqueur du Tour de France.

Le Slovène s'est envolé comme prévu dans la côte de la Redoute à 34 km de l'arrivée, accélérant très tôt dans la montée alors que Remco Evenepoel trainait environ en trentième position.

"Son équipe a contrôlé la course mais tout à coup tous les Quick-Step avaient disparu, s'est étonné Pogacar. Je pensais qu'ils s'économisaient pour la Redoute mais quand j'ai regardé autour de moi j'ai vu qu'il (Evenepoel) n'était pas là. Ça m'a aussi encouragé à accélérer."

Facilité déconcertante

Le Slovène de l'équipe UAE Tadej Pogacar lors de Liège-Bastogne-Liège, en Belgique, le 27 avril 2025 BELGA/AFP

Vissé sur sa selle, le leader d'UAE s'est détaché avec une facilité déconcertante, sans donner du tout l'impression de forcer.

"J'ai décidé de tester mes jambes un peu et voir au sommet si l'écart était suffisamment important pour continuer seul. Je me sentais bien donc j'ai décidé d'y aller", a-t-il expliqué.

Pogacar parti, l'intérêt de la course s'est rapidement déporté sur la bataille pour la deuxième place.

Un groupe de quatre poursuivants s'est d'abord dégagé avec Tom Pidcock, Ben Healy, Giulio Ciccone et Julian Alaphilippe, impressionnant dans le Redoute où Romain Bardet a connu un incident mécanique pour sa dernière Doyenne.

Mais Alaphilippe a ensuite explosé dans la Roche-Aux-Faucons, la dernière difficulté du jour, tout comme un Evenepoel dépité.

Au final, Ciccone a battu Healy au sprint, résistant de justesse au retour d'un gros peloton d'une quarantaine de coureurs, dont Axel Laurance, premier Français avec une belle huitième place.

Avec son troisième succès dans la cité ardente, après ceux de 2021 et 2024, Pogacar s'ancre un peu plus dans la légende du cyclisme.

Son neuvième Monument

Le leader d'UAE devient le deuxième coureur après Eddy Merckx, considéré comme le plus grand de tous les temps, à remporter la même année le Tour des Flandres et Liège-Bastogne-Liège.

Le champion du monde en titre, qui avait écrit au feutre sur son dossard un mot en la mémoire de la mère de sa compagne, décédée il y a trois ans, est même le premier à monter sur le podium de six Monuments consécutifs.

Le Slovène compte désormais neuf Monuments - les cinq plus grandes classiques du calendrier - à son actif.

Il rejoint Fausto Coppi, Sean Kelly et Costante Girardengo à la troisième place du palmarès de tous les temps. Eddy Merckx détient le record avec 19 Monuments dont cinq Doyennes.

Sa victoire à Liège parachève une campagne des classiques intense où Pogacar aura brillé sur tous les fronts.

Il la termine avec quatre victoires et trois autres podiums en sept courses (vainqueur des Strade Bianche, du Tour des Flandres, de la Flèche Wallonne et de Liège-Bastogne-Liège, deuxième de Paris-Roubaix et de l'Amstel Gold Race, troisième de Milan-Sanremo).

"Content de rentrer à la maison", il va désormais faire une pause de plus d'un mois avant de revenir en course lors du Critérium du Dauphiné en juin pour préparer son prochain grand objectif: le Tour de France (5-27 juillet) où il visera une quatrième victoire.