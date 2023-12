Ligue 1: avant Dortmund, le PSG va essayer de distancer Nice et Monaco

A quelques heures d'un rendez-vous européen capital à Dortmund, le PSG recevra Nantes lors de la 15e journée de Ligue 1 pour essayer de distancer Nice, qui tentera de rebondir face à Reims après sa première défaite, et Monaco, qui se déplacera à Rennes.

. Le match: PSG-Nantes, des Canaris avant le mur jaune

Le Paris SG jouera sa saison mercredi prochain à Dortmund devant quelque 80.000 spectateurs, dont ceux agglutinés dans le monumental "mur jaune" du Westfalenstadion. Pour préparer cette rencontre, essentielle pour éviter une première élimination en phase de groupe en Ligue des champions sous l'ère qatarie, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affrontent le FC Nantes samedi soir (21h00).

Repris en main par Jocelyn Gourvennec, Nantes a réalisé ce qu'aucun club n'avait réussi cette saison: mener puis battre 1-0 l'OGC Nice, meilleure défense de Ligue 1. Le défi est d'une autre ampleur désormais pour les Canaris, pour qui l'objectif sera de ne pas finir plumés au Parc des Princes. Car dans son écrin de la porte d'Auteuil, le PSG a remporté tous ses matches à domicile par trois buts d'écart ou plus depuis sa défaite contre Nice mi-septembre.

Les Parisiens Kylian Mbappé, Lucas Hernandez et Vitihna célèbrent la victoire du PSG au Havre, le 3 décembre 2023. AFP/Archives

Meilleure attaque du championnat (36 buts), deuxième meilleure défense (11 encaissés), le PSG compte parmi ses rangs le meilleur buteur avec Mbappé (largement en tête avec 15 réalisations) et le meilleur passeur avec Ousmane Dembélé (5 passes à égalité avec le Lensois Florian Sotoca).

Paris (33 pts) compte quatre points d'avance sur Nice (2e, 29 pts), qui reçoit le 5e Reims dimanche (13h00), et déjà six sur Monaco (3e, 27 pts), en déplacement compliqué à Rennes (12e).

. Le joueur: Takumi Minamino

Après Mbappé (15 buts, deux passes décisives), le milieu de l'AS Monaco Takumi Minamino est l'homme le plus décisif de Ligue 1 avec cinq buts et quatre passes décisives depuis le début de saison.

L'attaquant japonais de MonacoTakumi Minamino lors de la rencontre entre son club et Montpellier à Monaco le 3 décembre 2023. AFP/Archives

Si Monaco est 3e avec la meilleure attaque derrière le PSG, le Japonais y est pour beaucoup. Nommé meilleur joueur du championnat en août quand Monaco dominait la L1, Minamino vient de marquer deux fois en deux rencontres.

Contre le PSG, son but et sa passe décisive n'ont pas suffi à éviter la lourde défaite 5-2, mais contre Montpellier, il a ouvert le score et permis à son équipe de s'imposer (2-0).

Arrivé à l'été 2022 en provenance de Liverpool, l'international japonais de 28 ans (51 sélections, 17 buts) semble enfin confirmer les attentes placées en lui après une première saison difficile. Il pourrait encore être décisif à Rennes, où Julien Stéphan tente de redresser la barre depuis sa nomination.

. Le chiffre: 14

Depuis le début de saison, les statistiques sont terribles pour l'Olympique lyonnais et illustrent la saison catastrophe de l'ancien meilleur club de France. L'OL est dernier, avec seulement une victoire en 14 matches, et possède la pire différence de buts (11 marqués pour 27 encaissés).

L'entraîneur intérimaire de Lyon Pierre Sage lors du déplacement de son club à Marseille, le 6 décembre 2023. AFP

Une autre statistique souligne désormais la mission que l'OL devra honorer pour se sauver en L1. Elle est mise en avant par le spécialiste Opta: "Aucune des 14 dernières équipes à avoir compté 7 points ou moins après 14 matches d'une saison de Ligue 1 (en comptant 3 points pour une victoire) n'a échappé à la relégation en fin d'exercice, depuis Sète en 1947/48 (6 points – 16e sur 18 au final)".

Lyon, battu sèchement à Marseille mercredi 3-0 en match en retard, reçoit Toulouse dimanche (17h05). Un match important contre un adversaire direct pour le maintien: le TFC (14e, 13 pts) compte parmi les trois premiers non relégables avec Montpellier et Strasbourg.