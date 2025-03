Ligue 1: avec un doublé, Lacazette libère Lyon

Un doublé d'Alexandre Lacazette a permis à Lyon de s'imposer difficilement à domicile aux dépens de Brest (2-1) dimanche, lors de la 24e journée de Ligue 1, au terme d'un match peu emballant et tendu sur la fin.

La rencontre n'avait pourtant pas bien débuté pour Lacazette qui avait provoqué un penalty, transformé par Kenny Lala (15e), en commettant une faute commise sur Mahdi Camara.

Mais l'avant-centre et capitaine lyonnais s'est vite racheté de son erreur en égalisant après un service de Rayan Cherki (24e).

En fin de partie, il a donné un avantage décisif à l'OL (82e), là encore après une nouvelle passe décisive de Cherki, actuel meilleur passeur du championnat (9).

Toujours au pied du Top 5, Lyon reste malgré tout loin du podium en terme de jeu mais aussi mathématiquement: sixième à sept longueurs de Nice que l'OL ira défier le 9 mars à l'Allianz Rivera.

Ce sera encore un révélateur pour les Lyonnais sur leurs possibilités réelles de remonter vers le podium, ou tout au moins se hisser au 4e rang occupé par Monaco avec quatre points d'avance.

Retrouver enfin la Ligue des Champions, son objectif affiché, est pourtant quasi vital financièrement pour le club rhodanien mais il faudra néanmoins livrer des performances plus abouties notamment sur le plan défensif.

Potentiel offensif, Fonseca exclu

L'entraineur de l'OL Paulo Fonseca (D) s'énerve et approche sa tête de celle de Benoit Millot (G) lors de la rencontre face à Brest, à Décines-Charpieu, le 2 mars 2025 AFP

L'OL qui alignait simultanément Thiago Almada, Rayan Cherki, Lacazette et Georges Mikautadze affiche un potentiel offensif indéniable. Mais les Lyonnais se sont trouvés trop souvent en difficulté dans la récupération du ballon avec quatre joueurs ne défendant pas ou très peu.

Du coup Brest, qui a livré néanmoins un match solide et qui reste 9e du classement (33 points), s'est procuré plusieurs occasions notamment par Ludovic Ajorque à qui un but a été logiquement refusé pour hors-jeu (44e), Abdallah Sima (23e, 31e) ou encore sur un tir d'Hugo Magnetti (77e) et une dernière frappe de Kmaory Doumbia arrêtée par Lucas Perri (90+9e).

De son coté, l'OL, hormis les buts de Lacazette n'a finalement été dangereux que sur une reprise de la tête de Mikautadze détournée par Marco Bizot (54e).

La fin de partie a été tendue entre une équipe lyonnaise nerveuse ne maîtrisant plus grand chose et une formation brestoise poussant pour égaliser.

Paulo Fonseca a même été logiquement exclu pour avoir perdu ses nerfs devant l'arbitre Benoît Millot (90+7e).

Alors que le corps arbitral vérifiait une situation potentielle de penalty pour Brest, l'entraineur de l'OL a perdu son calme et a approché son visage de celui de l'arbitre alors que celui-ci lui donnait un carton rouge.

Le penalty n'a finalement pas été accordé à Brest et le technicien portugais devrait écoper plusieurs matches de suspension pour son attitude.