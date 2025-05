Ligue 1: batailles pour l'Europe et la survie, Lille-Marseille en vedette

L'entraineur de l'équipe de football de l'Olympique de Marseille Roberto De Zerbi (à droite) et plusieurs de ses joueurs après la victoire contre le Stade Brestois en championnat de France L1 au stade Vélodrome de Marseille le 27 avril 2025.

Lille et Marseille s'affrontent dimanche soir (20h45) dans un match crucial pour la Ligue des champions, en clôture de la 32e journée d'une Ligue 1 toujours aussi indécise sur les places européennes, qu'espère accrocher Lyon opposé à Lens dimanche (17h15).

. Lille-Marseille, bonheur au vainqueur

Les deux clubs pourraient faire un grand pas vers le top 3 directement qualificatif pour la Ligue des champions en cas de victoire dimanche. Surtout Marseille (2e, 58 points), qui a repris du poil de la bête dimanche dernier en étrillant Brest (4-1). L'OM vise la deuxième place - derrière le PSG déjà champion - qui lui semblait promise à la mi-saison, avant une période de doute qui a poussé les dirigeants à décider d'une mise au vert près de Rome.

Lille (3e, 56 points), qui avait perdu gros contre un concurrent direct, Lyon (2-1), il y a trois journées, va aussi un peu mieux après deux victoires contre Toulouse et Auxerre. Mais ces équipes de milieu de tableau ne jouent plus grand chose en cette fin de saison. Pour les Lillois, le match contre l'OM devrait donc être autrement plus tendu...

. Stress maximal en haut et en bas

Il n'y aura pas de place pour tout le monde en Ligue des champions, ni même en Ligue Europa, entre les Monégasques (4e, 55 points), les Lyonnais, les Niçois et les Strasbourgeois (respectivement 5e, 6e et 7e avec 54 points).

Les joueurs de Monaco Breel Embolo (à gauche) et Vanderson lors du match de championnat de France de L1 contre le Havre AC au stade Océane au Havre le 26 avril 2025. AFP

Tous peuvent espérer finir sur le podium. Mais même les mieux placés peuvent angoisser: Monaco et Lyon s'affronteront lors de la prochaine journée.

En attendant, Monaco se déplace à Saint-Etienne samedi (21h05). Le match s'annonce potentiellement compliqué à Geoffroy-Guichard, contre une équipe qui se bat pour s'extirper de la 17e place (27 points), synonyme de relégation. Le principal rival des Verts, Le Havre, en position de barragiste (28 points), se déplace à Auxerre dimanche (17h15).

. Le PSG va gérer

L'équipe du club de football du Paris Saint-Germain avant le match aller de Ligue des champions contre Arsenal à l'Emirate Stadium à Londres le 29 avril 2025. AFP

Déjà large champion (78 points), le Paris SG a la tête à sa demi-finale de Ligue des champions, où il affronte Arsenal. Vainqueur à Londres mardi (1-0), le club de la capitale aborde le déplacement à Strasbourg (samedi 17h00) avec une priorité donnée à la récupération, avant le retour au Parc des Princes mercredi.

Mais impossible non plus de se relâcher complètement, contre l'une des meilleures équipes de la phase retour, qui vise l'Europe, dans une Meinau déchaînée. D'autant que Paris reste sur une défaite contre Nice (3-1) en championnat. Une deuxième défaite d'affilée ferait mauvais genre et ne serait sans doute pas la préparation idéale en vue de la joute européenne.

La 32e journée:

Vendredi 2 mai:

(20h45) Nice - Reims

Samedi 3 mai:

(17h00) Strasbourg - Paris SG

(19h00) Toulouse - Rennes

(21h05) Saint-Etienne - Monaco

Dimanche 4 mai:

(15h00) Nantes - Angers

(17h15) Brest - Montpellier

Lyon - Lens

Auxerre - Le Havre

(20h45) Lille - Marseille

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Paris SG 78 31 24 6 1 84 31 53

2. Marseille 58 31 18 4 9 66 43 23

3. Lille 56 31 16 8 7 49 32 17

4. Monaco 55 31 16 7 8 58 36 22

5. Lyon 54 31 16 6 9 62 42 20

6. Nice 54 31 15 9 7 59 39 20

7. Strasbourg 54 31 15 9 7 51 38 13

8. Lens 45 31 13 6 12 35 37 -2

9. Brest 44 31 13 5 13 49 53 -4

10. Auxerre 41 31 11 8 12 45 45 0

11. Rennes 38 31 12 2 17 46 44 2

12. Toulouse 35 31 9 8 14 38 39 -1

13. Reims 33 31 8 9 14 32 42 -10

14. Nantes 32 31 7 11 13 35 50 -15

15. Angers 30 31 8 6 17 29 50 -21

16. Le Havre 28 31 8 4 19 34 65 -31

17. Saint-Etienne 27 31 7 6 18 34 71 -37

18. Montpellier 16 31 4 4 23 22 71 -49

NDLR: Les trois premiers sont directement qualifiés pour la phase de ligue de la Ligue des champions. Le quatrième est qualifié pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions. Le 5e est qualifié pour la Ligue Europa. Le 6e est qualifié pour les barrages de la Ligue Conference. Les deux derniers sont relégués en Ligue 2 et le 16e dispute un barrage.

NB: Saint-Etienne a eu match gagné contre Montpellier après l'interruption du match à la Mosson le 16 mars